隽思集团2024年中期纯利升50.9%至5,400万港元

香港, 2024年8月26日 - (亚太商讯) — 2024年8月23日,纸制品生产及印刷商隽思集团控股有限公司(「隽思集团」或「集团」;股份代号:1412),今日公布其截至二零二四年六月三十日止六个月(「二零二四年首六个月」或「期内」)之未经审核中期业绩。 期内,集团录得收益约538.6百万港元,较二零二三年六月三十日止六个月(「二零二三年首六个月」)增加约16.9%。毛利按年增加约25.1%至约192.5百万港元。毛利率上升至约35.7%(二零二三年首六个月:约33.4%),而且纯利亦由二零二三年首六个月的约35.8百万港元大幅增加约50.9%至二零二四年首六个月的约54.0百万港元。毛利及纯利增长,主要由于原始设备制造商(「OEM」)销售及网站销售收益增加带来更佳规模经济效益以及营运和生产效率持续提升所带来的正面影响。每股基本盈利约为10.15港仙(二零二三首六个月:约6.72港仙)。 董事会决议宣派二零二四年首六个月中期股息每股3.0港仙(二零二三年首六个月:2.0港仙)。 业务回顾 期内,集团凭借一直以来在工程、生产效率和品质上的卓越表现,成功吸纳主要OEM客户因应市场需求上升而增加的订单,令整体OEM业务有所增长。同时,集团稳步扩展OEM业务的不同产品线,包括开发中国国内的集换式卡牌生产业务。集团的OEM销售收益增加约19.3%至二零二四年首六个月的约438.8百万港元(二零二三年首六个月:约367.8百万港元),主要由于主要OEM客户对集团桌游产品的需求增加。 网站销售业务方面,集团持续投放资源于线上和线下的推广策略,包括推行数码营销、推出众筹项目及参与海外展览会等。期内,集团的网站销售收益增加约7.4%至二零二四年首六个月的约99.8百万港元。活跃注册用户账户数目(指于集团主要网站下达订单的注册用户账户数目)由去年底的约64,100个,增至二零二四年六月三十日的约70,400个。 期内,集团的自有品牌生产(「OBM」)业务推出多个卡牌产品及众筹项目,当中包括有品牌授权的卡牌产品,逐步在相关市场建立出知名度和认受性。 营运方面,新越南厂房于期内正式全面投入运作,成为集团其中一个重要的生产点,为集团的整体供应链营运和业务开创新的局面和机遇。 展望 展望未来,全球经济预计将在二零二四年下半年继续展现复苏和增长,惟在高通胀和地缘政治变化等不确定性下,制造业市场仍可能面临挑战。集团将继续稳步发展不同业务及提升业务的多样性,并持续提升营运水平,从而提高竞争优势。 OEM业务方面,集团计划进一步探索集换式卡牌生产业务的欧美市场,同步把握相关国内及国外市场的商机,以发挥更大的规模经济效益。网站销售业务方面,集团将尝试推行更多面向的营销企划,在开拓新客户群的同时,亦促进现有客户的增长。此外,集团旗下的电商平台Q P Market Network(「QPMN」)已与不同地区的企业开展合作,为其提供网上客制化产品方案,并期望借助成功的合作案例,把QPMN的服务推广至更多客户和市场,逐步实现企业对企业对消费者的商业模式。OBM业务方面,集团将积极寻求与更多品牌和授权商合作,并发展更多产品种类及加入客制化元素,为消费者带来更丰富的体验。 营运方面,集团将专注提升新越南厂房的营运效率和产能,及持续发展数码化和智能化营运,并正着手筹划东莞厂房工业4.0 2i成熟度的认证工作,迈向更全面的智能化运作。 隽思集团创始人、主席及行政总裁郑稳伟先生总结:「尽管全球经济形势仍然存在着增长放缓和通胀压力等阻力,但我们对集团的长期前景仍然充满信心。我们的营运和财务基础稳固,有利我们充分掌握未来机遇。我们将继续采取积极而审慎的管理方针,稳步扩展业务,并推动营运效率的提升。通过密切监控市场变化并迅速调整策略,我们致力将对市场波动的影响降到最低,为持份者提供长期价值。」 – 完 – 有关隽思集团控股有限公司(股份代号:1412) 隽思集团于一九八五年在香港成立,在中国广东省东莞市及鹤山市以及越南河南省府里市设有生产基地,主要产品类别为桌游、贺卡、幼教用品及包装彩盒,是中国领先的纸质桌游及贺卡生产商之一。集团自二零一零年开始经营网上客制化产品订制业务,提供多元化纸制品及礼品订制方案,现时活跃注册用户数量超过70,000个。 隽思集团主要网站:

www.makeplayingcards.com

www.boardgamesmaker.com

www.createjigsawpuzzles.com

www.printerstudio.com Q P Market Network:www.qpmarketnetwork.com 如欲索取更多資料,請瀏覽網址:https://www.qpp.com/tc/ 传媒查询 纵横财经公关顾问有限公司 李惠儿 电话:(852)2864 4834 电邮:vicky.lee@sprg.com.hk 梁家仪 电话:(852)2114 4172 电邮:phoebe.leung@sprg.com.hk 关颖琳 电话:(852)2114 4951 电邮:linda.kwan@sprg.com.hk 网址: http://www.sprg.com.hk



