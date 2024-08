招金矿业上半年产能加速释放 业绩增长强劲

Saturday, 24 August 2024, 16:40 HKT/SGT Share:

香港, 2024年8月24日 - (亚太商讯) — 中国领先的黄金生产商–招金矿业股份有限公司(股份代号:1818,以下简称“招金矿业”或“公司”)公布截至2024年6月30日止之半年业绩。上半年,公司突出业绩导向,强化运营管理,激发经营活力,不断提升市场预判及机遇把握能力,实现营业收入约人民币46.27亿元,较去年同期上升约34.24%;净利润增长约98.82%至约人民币7.26亿元,母公司股东应占溢利增长约118.62%至约人民币5.52亿元,每股盈利增长约200%至约人民币0.12元,超预期完成上半年目标。 根据中国黄金协会资料显示,2024年6月底,伦敦现货黄金定盘价为2330.90美元/盎司,较年初2074.90美元/盎司上涨12.34%,上半年均价2202.91美元/盎司,较上一年同期1931.54美元/盎司上涨14.05%。上海黄金交易所Au9999黄金上半年加权平均价格为514.12元/克,较上一年同期432.09元/克上涨18.98%。上半年,地缘政治冲突持续,全球经济复苏乏力,通胀高企,单边主义、保护主义愈演愈烈,黄金避险保值功能重新受到重视,黄金价格强势上涨,不断刷新历史新高,给公司带来市场机遇。 项目支撑引领 生产经营持续向好 2024上半年,招金矿业抓住有利市场遇,围绕采掘工程、选矿管理、产品销售,科学组织生产,开展劳动竞赛,推动优产增产,共完成黄金产量13178.35千克(约42.37万盎司),其中矿产金8997.03千克(28.93万盎司),同比增长分别为7.01%。公司加快推进瑞海矿业采选工程、早子沟金矿深部开拓等重点工程,有序扩大产能规模。同时,通过探矿增储,促进可持续发展,完成地质探矿投入人民币0.42亿元,探矿新增金金属量14.31吨。 上半年,公司坚定实施国际化战略,完成铁拓矿业100%股权及科马洪金矿的控股收购和现场接管。随着海外项目的持续落地,公司在西非矿业市场整体布局逐步扩大,未来将逐步形成规模、协同开发的良好态势。此外,公司始终把安全生产放在首要位置,投入安措资金人民币0.6亿元,深入开展安全生产治本攻坚行动,扎实推进提升、运输、供配电、尾矿库等重点领域专项整治,安全生产形势持续稳定。 聚焦关键领域 实现增产增储增效 展望2024下半年,招金矿业将强化生产组织和指标优化,围绕夏甸金矿、大尹格庄金矿、早子沟金矿等骨干矿山,挖掘扩能增产潜力。加强海外新收购矿山的运营管理,推进阿布贾金矿平稳过渡,实现稳产增产、探矿增储、扩大效益;加速推进科马洪金矿等项目建设,实现早建成、早投产。同时,公司将持续践行ESG可持续发展理念,实现安全、绿色、合规、和谐发展;强化安全防范,深化安全生产双重预防机制和隐患排查治理;健全完善合规管理体系,加大重点领域监督力度,提升公司依法合规水平;落实企业文化及民心工程建设,打造平安和谐招金。 - 完 –



