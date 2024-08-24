Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Saturday, August 24, 2024
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Saturday, 24 August 2024, 16:40 HKT/SGT
Share:

来源 Zhaojin Mining
招金矿业上半年产能加速释放 业绩增长强劲
- 净利润实现翻倍 每股盈利增长200%

香港, 2024年8月24日 - (亚太商讯) — 中国领先的黄金生产商–招金矿业股份有限公司（股份代号：1818，以下简称“招金矿业”或“公司”）公布截至2024年6月30日止之半年业绩。上半年，公司突出业绩导向，强化运营管理，激发经营活力，不断提升市场预判及机遇把握能力，实现营业收入约人民币46.27亿元，较去年同期上升约34.24%；净利润增长约98.82%至约人民币7.26亿元，母公司股东应占溢利增长约118.62%至约人民币5.52亿元，每股盈利增长约200%至约人民币0.12元，超预期完成上半年目标。

根据中国黄金协会资料显示，2024年6月底，伦敦现货黄金定盘价为2330.90美元/盎司，较年初2074.90美元/盎司上涨12.34%，上半年均价2202.91美元/盎司，较上一年同期1931.54美元/盎司上涨14.05%。上海黄金交易所Au9999黄金上半年加权平均价格为514.12元/克，较上一年同期432.09元/克上涨18.98%。上半年，地缘政治冲突持续，全球经济复苏乏力，通胀高企，单边主义、保护主义愈演愈烈，黄金避险保值功能重新受到重视，黄金价格强势上涨，不断刷新历史新高，给公司带来市场机遇。

项目支撑引领  生产经营持续向好   

2024上半年，招金矿业抓住有利市场遇，围绕采掘工程、选矿管理、产品销售，科学组织生产，开展劳动竞赛，推动优产增产，共完成黄金产量13178.35千克（约42.37万盎司），其中矿产金8997.03千克（28.93万盎司），同比增长分别为7.01%。公司加快推进瑞海矿业采选工程、早子沟金矿深部开拓等重点工程，有序扩大产能规模。同时，通过探矿增储，促进可持续发展，完成地质探矿投入人民币0.42亿元，探矿新增金金属量14.31吨。

上半年，公司坚定实施国际化战略，完成铁拓矿业100%股权及科马洪金矿的控股收购和现场接管。随着海外项目的持续落地，公司在西非矿业市场整体布局逐步扩大，未来将逐步形成规模、协同开发的良好态势。此外，公司始终把安全生产放在首要位置，投入安措资金人民币0.6亿元，深入开展安全生产治本攻坚行动，扎实推进提升、运输、供配电、尾矿库等重点领域专项整治，安全生产形势持续稳定。

聚焦关键领域 实现增产增储增效

展望2024下半年，招金矿业将强化生产组织和指标优化，围绕夏甸金矿、大尹格庄金矿、早子沟金矿等骨干矿山，挖掘扩能增产潜力。加强海外新收购矿山的运营管理，推进阿布贾金矿平稳过渡，实现稳产增产、探矿增储、扩大效益；加速推进科马洪金矿等项目建设，实现早建成、早投产。同时，公司将持续践行ESG可持续发展理念，实现安全、绿色、合规、和谐发展；强化安全防范，深化安全生产双重预防机制和隐患排查治理；健全完善合规管理体系，加大重点领域监督力度，提升公司依法合规水平；落实企业文化及民心工程建设，打造平安和谐招金。

- 完 –



话题 Press release summary

部门 金属，矿产
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Zhaojin Mining
Mar 23, 2024 16:00 HKT/SGT
招金矿业把握行业周期市场红利 大幅释放产能提振业绩
Aug 28, 2023 14:28 HKT/SGT
招金矿业上半年归母净利润翻倍，下半年将全力增产、增储、增效
Nov 21, 2022 13:13 HKT/SGT
招金矿业控股股东拟增持公司股份 对公司成长价值和未来发展前景具信心
Nov 7, 2022 15:40 HKT/SGT
招金矿业获紫金矿业战略入股
Oct 13, 2022 12:08 HKT/SGT
招金矿业及紫金矿业强强联合收购山东瑞银余下股权 致力把海域金矿建设成为中国效益最好的现代化黄金矿山
Aug 22, 2022 19:41 HKT/SGT
招金矿业上半年产能全面恢复，归母净利大增493.4%
July 26, 2021 08:29 HKT/SGT
中国最大单体金矿-海域金矿成功取得采矿许可证 项目建设进入全面发展快车道
Mar 25, 2021 07:26 HKT/SGT
招金矿业年度业绩大幅飙升181.77%， 凈利达到12.35亿
Jan 7, 2021 17:02 HKT/SGT
招金矿业荣获金港股 "最佳ESG奖" 及 "最佳IR团队奖" 两项殊荣
Dec 22, 2020 09:36 HKT/SGT
招金矿业荣获港股100强“卓越黄金企业”奖
Oct 26, 2020 18:49 HKT/SGT
招金矿业前三季度净利突破10亿大关，同比暴增198%，生产经营全面向好
Aug 25, 2020 22:52 HKT/SGT
王者归来：招金矿业中期每股盈利大幅增长85.71%，净利达4.56亿元，超去年全年净利规模
Aug 5, 2020 17:38 HKT/SGT
H股“全流通”获香港联交所上市批准 招金矿业(1818.HK)再添强助力
Mar 24, 2019 20:07 HKT/SGT
招金矿业公布2018年全年业绩
Mar 1, 2019 20:43 HKT/SGT
拓宽融资渠道，助力国际化 ——招金矿业成功发行3亿美元境外债券
Jan 16, 2019 17:45 HKT/SGT
招金矿业荣获“2018金港股最具价值能源与资源股公司”大奖
Nov 6, 2018 16:37 HKT/SGT
招金矿业获得“上市公司卓越大奖2018”殊荣
Sept 17, 2018 20:01 HKT/SGT
招金矿业荣膺2018中国上市公司“最具社会责任上市公司奖”
Sept 13, 2018 20:42 HKT/SGT
招金矿业全资附属公司斯派柯国际与山东黄金矿业订立基石投资协议
Aug 31, 2018 09:55 HKT/SGT
贝莱德集团增持招金矿业至7.24%
更多新闻 >>
Copyright © 2024 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       