招金矿业上半年产能加速释放 业绩增长强劲

香港, 2024年8月24日 - (亚太商讯) — 中国领先的黄金生产商–招金矿业股份有限公司（股份代号：1818，以下简称“招金矿业”或“公司”）公布截至2024年6月30日止之半年业绩。上半年，公司突出业绩导向，强化运营管理，激发经营活力，不断提升市场预判及机遇把握能力，实现营业收入约人民币46.27亿元，较去年同期上升约34.24%；净利润增长约98.82%至约人民币7.26亿元，母公司股东应占溢利增长约118.62%至约人民币5.52亿元，每股盈利增长约200%至约人民币0.12元，超预期完成上半年目标。

根据中国黄金协会资料显示，2024年6月底，伦敦现货黄金定盘价为2330.90美元/盎司，较年初2074.90美元/盎司上涨12.34%，上半年均价2202.91美元/盎司，较上一年同期1931.54美元/盎司上涨14.05%。上海黄金交易所Au9999黄金上半年加权平均价格为514.12元/克，较上一年同期432.09元/克上涨18.98%。上半年，地缘政治冲突持续，全球经济复苏乏力，通胀高企，单边主义、保护主义愈演愈烈，黄金避险保值功能重新受到重视，黄金价格强势上涨，不断刷新历史新高，给公司带来市场机遇。

项目支撑引领 生产经营持续向好

2024上半年，招金矿业抓住有利市场遇，围绕采掘工程、选矿管理、产品销售，科学组织生产，开展劳动竞赛，推动优产增产，共完成黄金产量13178.35千克（约42.37万盎司），其中矿产金8997.03千克（28.93万盎司），同比增长分别为7.01%。公司加快推进瑞海矿业采选工程、早子沟金矿深部开拓等重点工程，有序扩大产能规模。同时，通过探矿增储，促进可持续发展，完成地质探矿投入人民币0.42亿元，探矿新增金金属量14.31吨。

上半年，公司坚定实施国际化战略，完成铁拓矿业100%股权及科马洪金矿的控股收购和现场接管。随着海外项目的持续落地，公司在西非矿业市场整体布局逐步扩大，未来将逐步形成规模、协同开发的良好态势。此外，公司始终把安全生产放在首要位置，投入安措资金人民币0.6亿元，深入开展安全生产治本攻坚行动，扎实推进提升、运输、供配电、尾矿库等重点领域专项整治，安全生产形势持续稳定。

聚焦关键领域 实现增产增储增效

展望2024下半年，招金矿业将强化生产组织和指标优化，围绕夏甸金矿、大尹格庄金矿、早子沟金矿等骨干矿山，挖掘扩能增产潜力。加强海外新收购矿山的运营管理，推进阿布贾金矿平稳过渡，实现稳产增产、探矿增储、扩大效益；加速推进科马洪金矿等项目建设，实现早建成、早投产。同时，公司将持续践行ESG可持续发展理念，实现安全、绿色、合规、和谐发展；强化安全防范，深化安全生产双重预防机制和隐患排查治理；健全完善合规管理体系，加大重点领域监督力度，提升公司依法合规水平；落实企业文化及民心工程建设，打造平安和谐招金。

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