祖龙娱乐发布2024年中期业绩



财务摘要︰ - 2024年上半年收益为人民币439.4百万元，较2023年同期增长9.2%。其中，综合游戏发行及运营业务收益同比增长25.0%至人民币 376.5百万元，占总收益的85.7%。

- 2024年上半年毛利为人民币321.7百万元，较2023年同期增长8.1%，毛利率为73.2%，与去年同期基本持平。

- 2024年上半年研发开支同比减少11.7%至人民币264.1百万元，销售及营销开支同比小幅上涨5.0%至人民币172.7百万元。

- 2024年上半年经调整亏损净额较2023年上半年同比收窄44.0%至人民币120.4百万元。 营运摘要︰ - 截至2024年中期业绩公告发布之日，集团在逾170个地区市场推出21款精品手游，覆盖MMORPG、SLG、女性向等多种游戏类型，支持14种语言的多个地区版本。

- 女性向手游《以闪亮之名》自2023年3月24日首次上线中国大陆地区以来，十余次冲入iOS游戏畅销榜前十名。该游戏依托成熟高效的研发及运营管理定期上线更新活动，展现了持续稳定的长线表现。截至2024年6月30日，《以闪亮之名》的全球累计用户数超过1,600万。

- SLG手游《三国群英传：鸿鹄霸业》于2024年7月13日在中国大陆地区正式上线，并计划于第四季度在中国港澳台地区上线。

- 经典游戏《龙族幻想》、《鸿图之下》等仍在持续进行运营投入，游戏表现稳定并为集团持续贡献收益。 - 为打造多品类及风格多样的游戏组合，集团预期于2024年下半年至2026年期间在全球各地推出7款不同类型的游戏产品，其中包括一款由虚幻引擎4打造的、根据《龙族》系列小说和动画改编及开发的策略卡牌类手游《龙族：卡塞尔之门》，一款由虚幻引擎4打造的中国风放置RPG手游《踏风行》，以及一款依托虚幻引擎5 打造的、根据《龙族》系列小说改编的MMORPG+游戏项目代号：Odin。 香港, 2024年8月24日 - (亚太商讯) — 祖龙娱乐有限公司（“祖龙娱乐”或“公司”，连同其附属公司，统称“集团”，股份代号：9990.HK）公布其截至2024年6月30日止六个月（“报告期内”）之未经审核中期业绩。 2024年上半年，祖龙娱乐录得收益人民币439.4百万元，较截至2023年同期人民币402.3百万元增加9.2%，主要由于《以闪亮之名》以高超的产品质量树立了优秀的口碑并吸引了大量的玩家；其中，综合游戏发行及运营业务收益为人民币376.5百万元，较2023年同期增加25.0%，占总收益的85.7%。2024年上半年，集团毛利同比增加8.1%至人民币321.7百万元；毛利率为73.2%，与去年同期基本持平。报告期内，集团研发开支同比减少11.7%至人民币264.1百万元，销售及营销开支同比小幅增加5.0%至人民币172.7百万元。受益于上述因素，2024年上半年集团经调整亏损净额为人民币120.4百万元，较2023年同期大幅收窄44.0%。 《以闪亮之名》领跑女性向赛道 精细化运营强化长线生态 《以闪亮之名》是一款以公司新一代女性制作和策划团队为核心研发的超自由时尚女性向手游，自2023年3月24日首次上线中国大陆地区以来，十余次冲入iOS游戏畅销榜前十名。该游戏于中国大陆地区上线周年之际开启系列庆祝活动：2024年3月24日在上海、纽约、墨尔本等全球五地标志性展示屏上同步宣传《以闪亮之名》，当日登顶微博热搜第一名；4月3日上线周年庆版本“梦狐绘卷”，当日流水即超过人民币2,000万元，并冲进中国大陆iOS游戏畅销榜前十名。在陆续推出的活动中，游戏亦融入了例如蜀绣、泉州提线木偶戏、德化白瓷、京剧等中国非物质文化遗产定制内容，在满足玩家个性化需求的同时更向不同地区大众展示出中国传统艺术无与伦比的魅力。此外，游戏于上半年上线了宠物系统，目前开放大地图也正在积极推进中，未来亦将解锁更多的新玩法。依托成熟高效的研发及运营管理定期上线更新活动，以及凭借高超的产品质量树立的优秀口碑和吸引的大量玩家，《以闪亮之名》这种良好的发展模式势必将为集团带来积极可观的长线收益。截至2024年6月30日，《以闪亮之名》的全球累计用户数超过1,600万。 《三国群英传：鸿鹄霸业》是一款基于《三国群英传》IP打造的SLG游戏，已于7月13日通过授权发行方式在中国大陆地区正式上线，并计划于第四季度在中国港澳台地区上线。该游戏在继承了《鸿图之下》核心优势的同时丰富了差异化的玩法，并通过优化福利体系，提升了用户的体验和留存。基于SLG品类游戏产品的长线运营特征，以及授权代理商稳扎稳打的发行风格，该款游戏的数据表现正在稳健增长中。 与此同时，对于《龙族幻想》、《鸿图之下》、《梦幻诛仙》、《万王之王3D》、《御剑情缘》、《六龙争霸》等多款在运营中的经典游戏，公司持续进行运营投入，通过周年庆、版本更新等活动维护游戏健康的长线生态，各款游戏表现相对稳定并为集团持续贡献收益。 多品类布局优化产品矩阵 精品化战略注入发展动能 为打造多品类及风格多样的游戏组合，集团预期于2024年下半年至2026年期间在全球各地推出7款包括MMORPG+、策略卡牌及放置RPG等不同类型的游戏产品。 其中，两款由虚幻引擎4打造的重磅精品游戏《龙族：卡塞尔之门》和《踏风行》均计划于2024年下半年上线，预期将持续丰富集团的产品矩阵。《龙族：卡塞尔之门》是一款根据《龙族》系列小说和动画改编及开发的策略卡牌类游戏，计划主要采用自主发行方式，已于2024年5月及7月开启两次付费测试，并计划于9月正式上线；《踏风行》是一款中国风放置RPG手游，计划主要采用自主发行方式，已于6月开展国服首次付费测试，并将力争于今年年内正式上线。 此外，依托虚幻引擎5 打造的MMORPG+游戏项目代号：Odin正在有序开发中。该游戏根据《龙族》系列小说改编，是集团使用革新技术对经典IP深度开发的诚意之作，希望能在优势MMO赛道中呈现游戏的精神内核，将极致的美术效果和游玩体验呈现给全球玩家。该游戏预期将于2025年上线。 日后，随着产品类型由MMORPG、SLG、女性向扩张至策略卡牌、放置RPG等多品类和丰富多样的风格，及不断完善“研运一体”的有机模式，预期公司游戏的生命周期将进一步延长，这将对公司收益作出更稳定及持续的贡献。 技术革新带动产品力提升 研运一体及全球化战略巩固竞争优势 作为在业内率先研究和使用虚幻引擎开发移动游戏的游戏厂商，祖龙娱乐立足于手机移动端游戏，积极进行PC端、Steam等多平台、多渠道版本的拓展，致力于让更广泛的玩家获得优质精良的游戏产品。与此同时，公司针对移动端全动态光源阴影和自研全局光照等方面进行专项突破，使得游戏在性能和视觉效果上进一步升级。 展望未来，祖龙娱乐将继续加强对研运一体及全球化战略的布局，在加强对长线运营投入的同时，持续在不同国家及地区输出高质量产品。此外，集团亦将不断开发各品类领先的精品游戏，使创新和好玩进行有机结合，进一步回归做游戏的本质和初心，为全球玩家创造卓越的在线娱乐体验。 -完- 关于祖龙娱乐有限公司 祖龙娱乐是中国手游行业的开拓者，专注于开发优质MMORPG、SLG、女性向、策略卡牌及其他类型的手游，开发优质手游的实力屡经验证，且注重核心游戏性体验品类的持续深耕。截至2024年6月30日，祖龙娱乐在逾170个地区市场共推出21款精品手游，支持14种语言的多个地区版本，所提供的高质量的多元游戏组合拥有良好的市场声誉。



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