福寿园2024年上半年在服务延展、科技引领、文化创新等领域多点发力

香港, 2024年8月24日 - (亚太商讯) — 中国领先的殡葬服务提供商--福寿园国际集团有限公司(「福寿园」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」;股份代号:1448.HK)公布截至2024年6月30日止六个月 (「回顾期内」) 之中期业绩。 2024年上半年,中国经济整体稳定运行,长期向好。随着中国全面步入小康社会,站在了新的历史起点上,推动民生福祉达到新水准、不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感将是中国在民生领域未来发展的主要目标。进入了新时代,人民群众对美好生活的向往从「生」延伸到「死」,提升人民群众身后事的服务质量、实现「逝有所安」已成为殡葬领域重大时代课题,并不断推动中国殡葬行业向纵深发展。 回顾期内,为应对经济大环境和客户消费行为的相应变化趋势,集团从市场和产品的双重维度持续关注,在服务延展、科技引领、文化创新等领域多点发力,因「园」施策,着力满足墓园客户多元化、差异化,特别是精神层面的消费需求,持续提升产品和服务的核心竞争力,实现集团长期可持续发展。 2024上半年,本集团总收益达人民币1100百万元,公司拥有人应占溢利及全面收入达人民币299百万元。董事会拟向股东派发2024年中期股息每股6.38港仙,符合本集团所承诺的派息政策,以答谢股东一直以来的支持和肯定。 回顾期内,集团在公益事业、公共关系、科技创新、品牌发展方面的表现获得社会各界认可,先后获得第十届亚洲微电影艺术节「金海棠奖」、上海市优秀公关案例评选银奖、第十三届公益节「年度教育公益贡献奖」、第八届中国公益年会「年度中国公益企业」等荣誉。特别是在二零二四品牌强国论坛上,福寿园凭借30年来在品牌建设方面的创新成果,经相关部门及媒体推荐,与华为技术、国家电网、腾讯科技、阿里巴巴、抖音等共同入围「二零二四中国创新品牌500强」,福寿园品牌价值获评价人民币139.95亿元,品牌指数高达431.64分,排名第233位。 截至目前,集团的业务已进入十九个省、自治区、直辖市的四十余座城市,包括上海、河南、重庆、安徽、山东、辽宁、黑龙江、福建、浙江、江西、江苏、广西、北京、贵州、内蒙古、甘肃、湖北、河北及陕西,其中包括正在运营的位于全国十七个省的主要城市、直辖市和自治区的墓园和殡仪设施。集团在全国其他重要省份、省会城市及空白区域的拓展计画仍在稳步推进中。集团将以审慎和稳健的步伐,坚守对股东负责的态度,筛选合适的目标,整合多元业务资源,以公允合理的对价收购优质资产。 向生命科技服务提供者转型 墓园业务领域具有竞争力 集团正在从行业领先的殡葬综合服务商转型为生命科技服务提供者,持续致力于落实「3JI」理念(记号做美,记载做厚,纪念做长)在各地、各墓园的应用。本期间内,在「3JI」理念的导引下,我们推出了墓穴产品+服务的新情绪整合产品,致力于为生命提供创新、艺术和更多维度的服务与满足。 截至目前,以「3J」理念设计并成功落地的17家墓园园区,艺术美学得到了深刻的表达,从饱含人文关怀态度的设计理念到内外兼修的园区整体构造,从作为修饰性的自然景观到功能性和艺术性共存的碑体形态,对生命的敬畏和对生命美学的追求均得以彰显。此外,通过本期间「3JI」产品的多点运行,市场和客户的体验回馈令我们鼓舞和兴奋,集团相信「3JI」理念下产品和服务的应用将不断强化本集团墓园产品的核心竞争力,触动客户的需求点,助推下半年墓园业务销量的提升。 上半年,在国内建筑行业整体下行的大环境下,集团设计板块的全资子公司天泉佳境专注殡葬领域的规划设计,仍保持了较为稳定的经营和发展,经营业绩及新签项目合同额较二零二三年同期均有增长。天泉佳境通过市场公开招标在本期间获得多地殡葬设施的规划设计业务,其设计实力及经营能力在国内仍保持领先地位。同时,在集团内部,天泉佳境积极践行「3JI」理念,为集团各实体公司的「3JI」规划与落地,提供了强有力的保障,进一步增强集团产品在市场上的竞争力。 激发业务活力 实现殡仪业新消费需求 回顾期内,集团着重在业务结构调整、客户价值创造、礼仪服务转型和科技赋能管理几个方面开展工作。通过以「新场景、新用品、新服务」为主的核心流程改造,实现现代殡仪的「新消费」需求,激发传统殡仪业务的活力,满足市场差异化、多元化的服务需求,引领行业发展。 公司充分关注客户心理需求,利用智慧声光系统改造火化场景,将「冥想疗愈」服务引入告别仪式;研发安灵接运仪式及相关文创产品,提升客户对殡仪服务的体验感和获得感。同时,进一步扩大殡仪用品集中研发和集中采购范围,将「文化纸棺」、「文化灵盒」、「随行香囊」等嵌入到仪式中,确保殡仪「新文化」全覆盖。此外,集团持续推进技术含量高,如防腐和古人沐浴等高附加值服务的推广,强化自身的核心竞争力,助推殡仪服务高品质可持续发展。 在人口老龄化的社会背景下,生前契约服务正吸引更多希望尽早安排好自己身后事的客户群,亦得到各级政府及长者服务机构的肯定、支援和服务采购。本期间内,累计签订生前契约11,923份合约(2023年同期:9,272份合约),较上年同期增长28.6%。销量的主要增长来自于机构、政府的解决方案的采购以及来源于制定不同目标层次的产品。 自主研发环保智慧火化设备 全方位服务客户 集团的环保火化机业务集研发设计、自主生产、全面配套及售后服务为一体,生产智慧环保火化设备及尾气净化处理系统。上半年,集团继续优化产品性能,持续收集客户回馈,进一步提高产品品质,降低运维成本。积极维持国内外客户,做好售前技术支持、售后维修保障工作,研发并提供了旧式JS-2火化炉更新改造服务,以使得现有客户可以分享最新的产品升级和能耗节约成果。同时,集团持续对新型拣灰炉、尾气净化系统设备进行资料统计分析验证,不断优化调整,进一步降低火化时长和燃料消耗。此外,亦在建立环保火化设备板块自身的国内外销售体系。集团亦与国内外多家潜在合作方保持密切联系,亦与多家签订了数台火化机、尾气系统和若干辅助设备的销售合作协定。随着新型城镇化进程推进后相应殡葬设施的建设、人口老龄化趋势和遗体火化率提升的加速,相信各地对环保智慧火化设备的需求将大幅增长。 福寿园国际集团有限公司董事局主席兼执行董事白晓江先生表示:「福寿园持续秉承「以人为本、文化为根」的理念,正在从行业领先的殡葬综合服务商转型为生命科技服务提供者,从物理世界「福寿园」向精神世界「福寿元」发展。致力于把「记号做美,记载做厚,纪念做长」。」 -完- 此新闻稿由博达浩华国际财经传讯集团代福寿园国际集团有限公司发布。如有垂询,请联络:



