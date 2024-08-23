吉尔吉斯斯坦教育部与新加坡Marshall Cavendish教育公司合作，计划在该国采用新加坡数学和科学教育教材



吉尔吉斯斯坦伊塞克湖 , 2024年8月24日 - (亚太商讯) - 吉尔吉斯共和国教育与科学部与新加坡Marshall Cavendish教育公司（MCE）合作，向全国各地的学校引入关键的培训项目和教育资源。此次合作旨在培养关键技能和知识内容，以增强教师和学生在21世纪的能力。 吉尔吉斯斯坦将实施重大变革，旨在提高教育质量并增加入学儿童人数。通过MCE的新教材，超过2000所公立学校和140多万名学生将受益。[1] MCE的英语、数学和科学系列教材将从幼儿园到1至11年级，随着与Okuu Kitebi出版社的合作，逐步在吉尔吉斯斯坦以当地语言推出。除了新课程和资源，MCE还将开展培训和指导项目，旨在支持教师和学生在数学和科学等科目中的国际学生评估项目（PISA）能力。来自新加坡的资深教育工作者将提供模块，帮助当地教育工作者和主培训师理解关键概念，如问题解决技能和科学探究，最终推动全国范围内实现更好和持续的地区及国际学术表现。此次合作还将引入人工智能平台Cerebry，一个供教师在课堂中整合技术、增强学生学习体验的引擎和数字平台。该平台能够根据需求，为每个学生生成独特的问题和解决方案。** 在世界最深的湖泊之一伊塞克湖举办的合作启动仪式上，吸引了200多位吉尔吉斯斯坦教育部的重要利益相关者出席。吉尔吉斯斯坦副总理Edil Baisalov、教育与科学部长Dogdurkul Kendirbaeva、联合国儿童基金会（UNICEF）驻吉尔吉斯斯坦代表Samman J. Thapa，以及时报出版有限公司首席执行官Siew Peng Yim也出席了此次活动。 “在这次合作中，我们的主要目标是为吉尔吉斯斯坦的教育工作者提供强有力且持续的支持和激励。新加坡在实现创建世界一流教育生态系统的过程中，面临了巨大的挑战。Marshall Cavendish教育公司将利用我们在新加坡教育改革过程中学到的经验，提供必要的资源，并且我们还将为吉尔吉斯斯坦量身定制解决方案，帮助学生取得学业上的成功，更重要的是重建他们的自信心，并重新享受学习的乐趣，”时报出版有限公司首席执行官Siew Peng Yim说道。 “Marshall Cavendish教育公司在其60年的历史中，已与90多个国家建立合作关系，出版的书籍已被翻译成17种语言，现在这些书籍已经为我们所用。我们相信，他们出版的书籍为新加坡的教育发展作出了贡献。经过对多个国家的样本进行挑选、分析和研究后，我们决定与MCE合作。我们准备好合作，并期待这一合作能够使新加坡教育工作者分享他们在教育系统方面的专业知识，”吉尔吉斯斯坦教育与科学部长Dogdurkul Kendirbaeva说道。** 关于Marshall Cavendish教育公司 Marshall Cavendish教育公司（MCE）是一家全球教育解决方案提供商，致力于培养学习的乐趣，并为学生的未来做好准备。我们相信，最好的方法是简化学习，并倾听学校、教师、学生和家长的需求。MCE通过整合印刷和数字资源的无缝体验，使世界级的教育内容更加易于获取。我们提供整体和端到端的解决方案，定制化满足学校的需求，并提供专业发展支持，帮助教育工作者实施课程。我们已与90多个国家的教育部、政策制定者、教育工作者和家长合作，设计了适用于从学前教育到12年级的教育解决方案，涵盖14种语言。MCE是唯一一家与剑桥国际教育合作的亚洲出版商。 www.mceducation.com 媒体垂询：

Shahidah HamsahName:

shahidahhamsah@mceducation.com [1]https://www.unicef.org/kyrgyzstan/media/8021/file/Education%20Joint%20Sector%20Review.pdf 来源：Marshall Cavendish Education Pte Ltd



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