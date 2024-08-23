日本厚生劳动省批准了莫德纳公司针对SARS-COV-2 JN.1变异株的COVID-19 mRNA疫苗的部分变更申请



马萨诸塞州剑桥, 2024年8月24日 - (亚太商讯) - Moderna, Inc.（纳斯达克股票代码：MRNA）今日宣布，已获得日本厚生劳动省（MHLW）批准其COVID-19 mRNA疫苗Spikevax更新配方的部分变更申请，该疫苗针对SARS-CoV-2 JN.1变异株。 “我们感谢日本厚生劳动省对我们更新后的COVID-19 mRNA疫苗作出的批准决定，”莫德纳首席执行官Stéphane Bancel表示。“确保人们接种最新更新的COVID-19疫苗，以防范现有流行的毒株，这是至关重要的。随着COVID-19疫苗接种变得像季节性流感疫苗一样成为常规接种，个人将能够在今年秋季同时接种更新后的COVID-19疫苗和流感疫苗。” 2024年5月，日本卫生部的一个专家小组建议，将COVID-19疫苗更新为针对JN.1奥密克戎子变异株家族的疫苗，用于2024/2025年度的国家免疫计划（NIP）。这一指导意见与世界卫生组织（WHO）COVID-19疫苗成分技术咨询小组（TAG-CO-VAC）关于采用单价JN.1谱系作为COVID-19疫苗抗原成分的建议保持一致。 日本的国家免疫计划（NIP）将为65岁及以上的人群，以及符合条件的60至64岁人群提供COVID-19疫苗接种服务。日本是全球老龄化比例最高的国家，大约30%的人口年龄在65岁及以上。鉴于呼吸道病毒是65岁以上人群的主要疾病负担，国家免疫计划对于减轻疾病负担以及未来减轻医疗系统压力至关重要。要求在常规计划之外接种COVID-19疫苗的个人可以选择自费自愿接种。 今年7月，莫德纳与三菱田边制药株式会社达成协议，共同推广莫德纳的mRNA呼吸道疫苗组合在日本的使用，其中包括Moderna的COVID-19疫苗Spikevax。 关于Moderna Moderna是mRNA医学领域的开创者。 透过推动mRNA技术的发展，Moderna正在重新构想药物的制造方式，改变我们对待和预防疾病的方式。 透过在科学、技术和健康的交汇处工作超过十年，该公司以前所未有的速度和效率开发了药物，包括最早和最有效的COVID-19疫苗之一。 Moderna的mRNA平台使得能够开发用于传染性疾病、免疫肿瘤学、罕见疾病和自体免疫疾病的治疗和疫苗。 凭借着独特的文化和由Moderna的价值观和思维方式推动的全球团队，Moderna致力于透过mRNA药物为人们提供最大的可能影响。 有关Moderna的更多信息，请访问modernatx.com，并在X（前身为Twitter）、Facebook、Instagram、YouTube和LinkedIn上与我们联系。 前瞻性陈述 本新闻稿包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》修订版的定义所指的前瞻性声明，包括以下声明：日本厚生劳动省授权Moderna更新的针对JN.1的COVID-19疫苗；Moderna更新后的COVID-19疫苗诱导免疫反应并提供针对流行SARS-CoV-2变种保护的能力；以及Moderna为支持日本COVID-19国家免疫计划而供应其COVID-19疫苗的能力。本新闻稿中的前瞻性声明既不构成承诺也不构成保证，您不应过度依赖这些前瞻性声明，因为这些声明涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多超出了莫德纳的控制范围，可能导致实际结果与这些前瞻性声明所表达或暗示的内容存在重大差异。這些風險、不確定性和其他因素包括但不限於，Moderna在2023年12月31日結束的財政年度的年度報告中「風險因素」一節中描述的那些風險和不確定性，該報告已向 美國證券交易委員會（SEC）提交，並在Moderna隨後向SEC提交的文件中描述，這些文件可在SEC的網站www.sec.gov上取得。 除非法律規定，Moderna不承擔更新或修訂本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述的意圖或責任，以反映新資訊、未來發展或其他情況。 這些前瞻性陳述是基於Moderna當前的期望，並僅截至本新聞稿的日期。 联络方式:

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