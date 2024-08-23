AI提效显著，上市以来连续盈利，粉笔2024中期净利润增幅240.9%

香港, 2024年8月23日 - (亚太商讯) — 8月23日，粉笔(02469.HK)发布2024年中期业绩报告。截至2024年6月30日，粉笔实现营收16.3亿元，与去年同期基本持平；净利润为2.8亿元，同比大涨240.9%，经调整净利润3.5亿元，同比增长21.2%，上市以来粉笔连续三份财报净利润保持快速增长，盈利能力亮眼。

粉笔创始人、CEO张小龙表示，粉笔将会继续努力，在做好品质基础上，平衡好产品质量和收入规模关系，始终把品质和效率放在第一位，同时持续加大对教研技术投入，尤其是AI技术的投入。

“我们坚信对于教育培训类产品，把品质做好一定会带来市场占有率和收入规模增加，这种收入才是健康可持续有口碑的收入。只要坚持做正确的事，一定会迎来品质规模利润的良性循环，以此回报各位用户和投资人对我们的支持和信任。”

1、毛利率、净利率双双提升，发展稳健向好

2024年，“稳就业”依旧是主旋律之一。据信达证券分析，国考+省考招录人数稳定增长，报名人数弹性更强，2024年国考通过资格审查人数同增21.3%，实际参加考试人数同增47.7%，省考报名人数同增13.1%，在当前的就业环境下，公考热情有望持续提升。

考生参培需求预计持续释放。从公告披露数据来看，作为行业头部企业，粉笔各项业务有序发展。截至2024年6月30日，粉笔平均月活跃用户为920万。据粉笔介绍，OMO模式已经在其小班课程产品中全面普及，充分整合线上线下优质教育资源，为用户提供多元的产品选择，和更具个性化的学习体验。依托坚实的用户基础和优越的产品力，粉笔业务潜力有望得到进一步开发。

2024年上半年，粉笔毛利为8.8亿元，同比增长3.2%，毛利率从去年同期的50.9%增加至54.2%；净利润率为17%，去年同期为4.8%，增幅显著，体现公司产品市场竞争力增强，盈利水平保持强劲增长。2024年上半年，粉笔整体师均收入贡献为51.8万元，经营效率不断提升。

此外，报告期内，粉笔图书业务实现收入2.5亿元，在总营收中占比与去年同期持平，为用户提供更全面的服务的同时，也保证了收入的多样性。

2、AI应用加速落地，锁定优势地位

2024年，粉笔锚定科技创新，人工智能研发再上一个台阶，推出了首个职教领域垂域大模型，并落地应用粉笔AI老师，不断提升自身技术竞争力，为下半年业绩增长提前锁定发展空间。报告期内，粉笔研发开支为1.1亿元。

财报显示，得益于人工智能技术及其他在线技术赋能大幅提升授课效率，2024年上半年，粉笔收入成本为7.5亿元，与去年同期的8.3亿元相比缩减了9.6%。尤其是培训服务相关成本，缩减了11.6%至5.8亿元。粉笔AI应用已经融入教研、教学、运营的各环节中，在面试点评、笔试辅导、客服等领域提供支持。

在AI助力下，粉笔行业优势地位凸显。据介绍，2021年2月，一位精品班辅导老师同期可以服务40人左右，目前，一位老师同期最高可服务150人，效率提升可达275%。不光是效率，用户体验也随之提升。在预测分功能辅助下，2022年省联考行测到2024年省联考行测，精品全程班用户对应提分涨幅可以达到40%。

据媒体报道，粉笔AI矩阵还在不断扩展，包括申论AI老师、面试AI老师以及事业单位、教师项目的AI老师在内的产品正在开发中，有望成为业绩发展新的曲线。

在坚定技术投入的基础上，粉笔始终对长期增长前景充满信心。今年5月，粉笔公布了一项回购计划，预计在2025年5月12日前不时在公开市场上购回价值总额不超过3亿港元的公司普通股。据悉，截至2024年8月9日，粉笔已回购并注销普通股5423万股，累计回购金额约2.3亿港币。

粉笔表示，预计公司的收入可以稳健增长，在维持高质量教学品质的前提下，利润率和运营效率仍有进一步优化的空间。粉笔发展前景也获多家机构认可，天风证券、信达证券、方正证券、国泰君安等均给予粉笔“看好”“推荐”等评级。

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network