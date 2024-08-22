赛晶科技公布2024年度中期业绩 录得总收入人民币6.56亿元 同比增长43%

2024年度中期业绩报告摘要（截至2024年6月30日止6个月）

- 总收入为人民币6.56亿元，同比增加约43%；归属母公司净利润3,358万元，同比扭亏为盈。

- 配输电业务方面，报告期内集团于该分领域的销售收入达人民币3.58亿元，同比大幅增长105%。其中直流输电业务同比增长177%，柔性输电业务同比增长196%。

- 研发方面，将在8月底正式发布自研碳化硅（SiC MOSFET）晶片，电阻率低至13毫欧，达到了国际领先水准。

香港, 2024年8月22日 - (亚太商讯) — 赛晶科技集团有限公司（「赛晶科技」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0580.HK）披露截至2024年6月30日止半年度（「报告期内」）的业绩公告。

报告期内，公司总收入为人民币6.56亿元，较2023年同期增长43%；归属母公司净利润3,358万元，同比扭亏为盈。其中，国内市场收入为人民币6.17亿元，较2023年同期增长40%；国外市场收入为人民币3,871万元，较2023年同期增长94%。



直流输电业务高歌猛进，输配电业务营收同比增长105%

随着直流输电专案数量与市场规模的迅猛扩张，公司依托在直流输电领域稳固的行业领导地位，2024上半年输配电业务营收达到3.58亿元，同比增长105%。其中，在特高压常规直流输电板块，公司圆满交付了服务于“金上-湖北”、“哈密-重庆”、“宁夏-湖南”等国家级特高压工程专案的关键设备订单，推动该领域营收同比增长高达177%。在柔性输电板块，公司主要交付了用于德国BorWin6海上风电柔性直流输电工程及国网四川成都供电公司66KV构网型直挂静止无功发生器（SVG）的订单，实现该领域营收同比增长196%。

此外，公司自主研发的柔性直流输电用直流支撑电容器，于2024年初通过国家级新技术产品鉴定，随后在“国网四川成都供电公司66KV构网型直挂静止无功发生器”及“华能玉环2号海上风电专案220千伏送出工程”等多个专案中实现批量供货，并完成了100%的国产替代。有望在后续柔性输电专案中，带来新的业绩增长空间。

总体来看，常规直流输电工程、柔性输电工程的在建及储备专案丰富。上半年“金上-湖北”等专案顺利推进，同时“陕北-安徽”等多地储备专案蓄势待发，国外专案如“沙特中西和中南”等也有望开工。此外，“疆电送电川渝”等特高压专案公布，新型输电技术如低频、远海风电直流等不断涌现，拓宽市场空间。直流输电行业快速增长，新技术需求旺盛，公司将凭借领先地位，将持续推动业绩高增长。

功率半导体业务客户数量大幅增长，晶片研发成果显著

上半年，公司自研功率半导体业务的市场推广和客户开拓工作依然取得了显著成绩。2024年上半年，尽管销售收入受到一定影响，但客户总数实现了同比104%、环比45%的大幅增长。其中，完成测试和供应商导入工作并进入批量供货阶段的客户数量更是同比增长100%、环比增长125%。

产能方面，上半年也实现了有序提升。公司已经启动了第三条IGBT模组封装测试生产线，及第一条碳化硅模组封测生产线的厂房内部建设和设备采购工作，有望在2024年底前完成生产调试前的全部准备工作。

研发方面，上半年公司自研功率半导体领域取得了显著成果。下半年将有一系列功率半导体晶片推出，进一步丰富了集团的晶片产品线，为公司在高端功率半导体市场的长远发展奠定了坚实基础：

- 碳化硅（SiC MOSFET）晶片的研发，电阻率低至【13】毫欧，达到了国际领先水准，将在8月底正式发布。

- 采用第七代微沟槽技术的i23系列1200V / 300A IGBT晶片，即将研发完成。同时，采用i23系列晶片的1200V/800A、900A ED封装IGBT模组也将陆续推出。

- i20系列IGBT晶片产品线进一步扩展，即1200V / 200A、150A、100A，1700V / 150A、100A、75A等多款晶片研发进展顺利，即将推出。

- EP封装IGBT模组，研发进展顺利，即将推出。

未来展望

为加快构建新型电力系统，促进新能源高质量发展，推动大规模设备更新改造，国家电网公司公布：今年全年电网投资将首次超过6000亿元，比去年新增711亿元。受益于此，特高压常规和柔性直流输电，及海上风电直流送出、构网型SVG、低频输电等柔性输电领域将继续呈现旺盛的市场需求，并有助于提升本集团的业绩表现。公司继续全力加强行销开拓，促进自研功率半导体业务回升及其他各项业务继续增长。

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关于赛晶科技集团有限公司

赛晶科技集团有限公司（简称“赛晶科技”），香港主机板上市，股票代码0580.HK。赛晶科技是业内技术领先并深具影响力的电力电子器件供应商和系统集成商，是具备国际领先水准的创新研发型企业，在北京、浙江嘉善、江苏无锡、湖北武汉，以及欧洲的瑞士和德国，拥有十余家子公司。

赛晶科技，是港股稀缺的涉及特高压输电、功率半导体、电动汽车、新能源电力行业的上市公司。赛晶科技业务涵盖生产、传输、使用的新能源全产业链，涉及光伏、风电、直流输电、智能电网、电动汽车、轨道交通、电气化船舶、储能及各类工业控制领域。特别是在特高压输电领域，赛晶科技的多款产品长期保持业内技术和市场的领先地位，已经累计参与超过40个特高压、高压输电专案。赛晶科技拥有世界一流的功率半导体研发团队，自研IGBT和SiC晶片及模组获得了电动汽车、新能源发电、储能和工业电控等领域客户的广泛认可。

2023年，国内特高压输电专案密集开工，且未来多年的国内、国外市场需求潜力巨大。赛晶科技在特高压领域的行业领先地位稳固、在手订单充足、业务增长确定性极高。此外，2023年赛晶科技功率半导体业务的新产品频出、产能释放加速、市场开拓成果显著，展现出光明而广阔的发展前景。

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