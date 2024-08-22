亨得利2024年中期业绩发布 行稳致远 持续经营

香港, 2024年8月21日 - (亚太商讯) – 亨得利控股有限公司（「亨得利」或「公司」及其子公司「集团」，股票代号：3389）宣布截至2024年6月30日止6个月（「回顾期内」）之中期业绩。

2024年上半年，全球经济仍面临着地缘政治冲突、通胀风险等多重压力。中国经济增速有所放缓，但总体运行平稳。面对较为复杂的经营环境，公司以「行稳致远」为准则，顺应市场调配业务，力求企业的生存与健康，以保障股东的利益。

回顾期内，本集团收入录得580,361,000元（人民币，下同；2023年6月30日止六个月为675,621,000元），较去年同期下降了14.1%；高端消费配套业务等收入为352,339,000元（2023年6月30日止六个月为316,992,000元），较去年同期上升了11.2%；大宗商品贸易收入为228,022,000元（2023年6月30日止六个月为358,629,000元），较去年同期下降了36.4%。于回顾期，本集团录得溢利，溢利额为499,000元（截至2023年6月30日六个月亏损:8,799,000元），较去年同期上升了105.7%；而股份持有人应占亏损为2,504,000元（截至2023年6月30日六个月亏损：1,985,000元），较去年同期上升了26.1%。亏损上升主要源于物业、厂房、设备的折旧费用上升及汇率波动导致营运单位产生外汇兑换亏损等。

回顾期内，于高端消费配套业务层面，集团采取多种措施应对复杂的经营环境，不断拓宽业务模式，提升技术创新水平，规范和加强信息化及自动化管理，各项措施均取得了较为明显的成效。回顾期内，高端消费配套业务的收入及利润业绩增长显著。

国际贸易方面，回顾期内，因应矿砂销售价格的下降及客户购买意愿的降低，国际大宗商品贸易业务之销售额及利润较去年同期有所下降，但仍维持了正面的盈收。期内，集团计划于墨西哥建设一个集清关、进口、运输、仓储于一体的大宗货物中转物流园区，致力于服务中国大型企业。国际海运方面，回顾期内，全球干散货航运市场表现强劲。集团紧抓市场上涨时机，大力拓展业务，与客户致力于签订长航次运输合同。在深耕传统运输航线外，集团首次开辟了土耳其与中国铝矾土运输航线，并与土耳其著名公司签订了长期运输协议，获得较为满意的收益。上半年，集团海运业务收入与利润均取得了良好的成绩。

当前，于全球来看，政治动荡不安趋势仍十分明显，经济环境的不稳定性、不确定性上升。中国内地经济恢复态势虽然明显，唯结构调整持续深化等仍将带来新的挑战。但是，中国内地经济发展长期向好的发展态势并未改变。随着中国政府各项经济政策措施效应进一步显现，相信中国内地经济发展动能将持续增强。

下半年，公司仍将坚持「行稳致远、持续经营」之原则，背靠中国内地「稳中求进、以进促稳」的经济发展环境，紧贴市场，积极而稳妥地继续国际贸易的进程，并不断扩充与加强与国际贸易密切相关的国际海运业务，努力成长，以冀成为国际海运供应链中较强的一员，实现企业突破性的发展。

集团亦仍将顺应市场需求，面向中国内地及国际双市场，不断提升商业空间一体化服务水平；调整高端名表配套产品的生产，同时展开有限多元化的业务进程，加强高端消费配套生产在珠宝、化妆品及手机等其他高端生活品领域的拓展，将商业空间美化服务扩充至生活空间美化服务领域等，继而成为高端消费配套生态链中不可或缺的一个独立环节。

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