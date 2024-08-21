舜宇光学科技公布2024年中期业绩

财务摘要 2024年上半年 2023年上半年 同比变化 收入（人民币 百万元） 18,860.2 14,278.6 +32.1% 毛利（人民币 百万元） 3,246.5 2,130.6 +52.4% 净利（人民币 百万元） 1,111.5 459.4 +142.0% 本公司股东应占期内溢利（人民币 百万元） 1,079.0 436.7 +147.1% 每股基本盈利（人民币 分） 99.04 39.99 +147.7%

香港, 2024年8月21日 - (亚太商讯) – 全球领先的综合光学零件及产品生产商—舜宇光学科技（集团）有限公司 (「公司」，连同其附属公司「集团」)（股份代号：2382.HK），今天公布截至二零二四年六月三十日止六个月之中期业绩。

截至二零二四年六月三十日止六个月，集团收入约人民币188.6亿元, 毛利约人民币32.5亿元, 毛利率约17.2%, 本公司股东应占期内溢利约人民币10.8亿元, 每股基本盈利约人民币99.04分。

二零二四年上半年，全球汽车市场呈现出稳定增长的态势，其中新能源车型和智能汽车技术的普及成为主要推动力。在此背景下，车载镜头市场迎来了显著的发展机遇。凭借多年深耕与卓越技术，集团车载镜头市占率稳踞全球第一的地位，在激烈竞争中依然保持稳定的毛利率，展现出强大的竞争力与持久的市场领导地位。随着自动驾驶等级的提高，市场对车载镜头、激光雷达等感知层硬件的性能和数量提出更高的要求，光学产品的应用也得以进一步拓展。因此，截至二零二四年六月三十日止六个月，集团车载镜头的出货量较去年同期上升约13.1%，激光雷达及HUD等新兴光学产品也获得多个定点项目，车载相关产品持续多元化。

随着全球宏观经济逐步复苏的影响，智能手机市场需求也开始回暖，且高端旗舰机备受消费者青睐。通过战略调整、技术进步和市场应变能力，截至二零二四年六月三十日止六个月，集团手机镜头的出货量较去年同期上升约23.7%，手机摄像模组出货量较去年同期上升约13.5%，同时手机镜头和手机摄像模组盈利能力修复，实现了量价齐升。

在消费级新兴光学业务方面，XR市场出现了一些积极信号，随着AI技术的迅速进步，XR相关产品正在逐步从小众的娱乐工具转变为更广泛应用的数字化工具。集团与全球头部厂商持续深化在显示类、交互类新产品和新技术方面的开发和迭代，推动多款显示光学和传感光学差异化产品的定义和量产，持续在名主角客户的供应链上占据了关键位置。

展望未来，集团将保持战略定力，坚守光电主业，并继续推进以下层面的工作。第一，在智能手机相关业务中，集团将继续挖掘市场新潜力，并竭力改善经营质量。第二，在汽车、XR及机器人视觉相关业务上，集团将持续营造竞争力，着重提升市场地位。第三，集团将在资本性投资方面加强管理，提高投入产出效率，侧重优化经营效益。

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