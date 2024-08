Tuesday, 20 August 2024, 22:04 HKT/SGT Share:

来源 H World Group 华住公布2024年第二季度及中期财务业绩报告 - 收入增长 盈利增强 酒店网络达到重要里程碑

香港, 2024年8月20日 - (亚太商讯) – 华住集团有限公司(「华住」或「集团」,纳斯达克股份代号:HTHT,联交所股份代号:1179.HK)公布截至2024年第二季度及中期未经审核财务业绩公告。 上半年收入同比增长14.1% 二季度收入增长略超指引上限 华住集团持续坚持以客户为中心,不断夯实产品和服务,引领行业实现高质量发展。于2024年上半年,集团实现收入人民币114亿元(相当于16亿美元),较2023年上半年增长14.1%;其中,来自华住中国(「Legacy-Huazhu」)的收入为人民币91亿元,同比增长14.3%,来自华住国际(「Legacy-DH」)的收入为人民币24亿元,同比增长13.7%,海内外营收规模齐增长。于2024年第二季度,集团持续扩展酒店网络,实现收入人民币61亿元(相当于846百万美元),环比增长16.5%,同比增长11.2%,处于先前所公布收入较2023年第二季度增长7%至11%的指引的上限。 利润端,于2024年上半年,集团录得经营利润人民币26亿元(相当于354百万美元),较2023年上半年经营利润人民币20亿元实现同比增长。于2024年第二季度,经营利润为人民币16亿元(相当于216百万美元),相比之下2023年第二季度为经营利润人民币14亿元及上一季度为经营利润人民币10亿元。在收入和经营利润双增长的同时,华住集团亦通过轻资产扩展战略使得盈利能力不断提高。2024年上半年,集团经营利润率(定义为经营利润占收入的百分比)为22.5%,同比2023年上半年的20.5%增长2个百分点;于2024年第二季度,集团经营利润率为25.6%,相比2023年第二季度的为25.0%及上一季度的19.0%均实现增长,盈利能力持续优化。 2024年第二季度,集团录得归属于华住集团有限公司的净利润为人民币11亿元(相当于147百万美元),相比之下2023年第二季度为人民币10亿元及上一季度为人民币659百万元。为更有效反映集团核心业务的盈利能力,以经调整EBITDA(非公认会计准则)计量。于2024年第二季度,集团录得经调整EBITDA(非公认会计准则)为人民币20亿元(相当于280百万美元),相比之下2023年第二季度为人民币18亿元及上一季度为人民币14亿元,同比环比均有增长。 经营效率环比提升 品牌号召力强劲 2024年第二季度,华住中国租赁及自有酒店以及管理加盟及特许经营酒店的混合平均可出租客房收入(「RevPAR」)为人民币244元,日均房价(「ADR」)为人民币296元,所有在营酒店的入住率(「OCC」)为82.6%,上一季度分别为人民币216元、280元和77.2%,去年同期则分别为人民币250元、305元和81.8%。2024年第二季度,华住中国的三项关键经营指标均实现环比上升。相较去年同期来看,尽管由于去年同期高基数而致RevPAR略微下降2%,但集团于2024年第二季度在中国开设了567家新酒店,开店节奏保持稳健的同时入住率仍录得同比增长0.7个百分点,可见市场的充分认可及集团强劲的品牌号召力。同时,新店开设和入住率上升两者迭加将保持集团在市场竞争中的有利地位。 华住国际租赁以及管理加盟及特许经营酒店(不包括暂时关闭的酒店)的RevPAR为82欧元,ADR为120欧元,所有在营酒店的OCC为68.3%,上一季度分别为58欧元、104欧元和55.8%,去年同期则分别为78欧元、117欧元和67.1%。于2024年第二季度,华住国际的三项关键经营指标环比和同比均有提升,集团境外业务稳步推进,经营效率持续提高。 酒店网络加速扩张,上调2024年全年展店指引 在开店方面,集团的酒店网络稳步扩张。截至2024年6月30日,集团于全球范围共有10,286家在营酒店,其中华住中国在营酒店有10,150家,华住国际在营酒店有136家。华住集团及华住中国于第二季度达到10,000家酒店的非凡里程碑,这里程碑也标志着华住展开新的一页。华住集团现已从超过1,000个城市的10,000多家酒店发展到超过2,000个城市的20,000多家酒店,酒店网络实现优质扩展,意味着其千城万店2.0战略的全新起点。 同时,华住中国将继续专注于产品升级、卓越服务及会员计划,以提升华住集团的竞争优势并推动平均可出租客房收入的可持续增长。在中国境外业务方面,集团锐意扩大其全球覆盖面,并将华住国际业务转型为更轻资产的模式。 截至2024年6月30日,华住共有3,294家待开业酒店,包括华住中国3,266家,华住国际28家。同时,集团宣布向上修订2024年全年开设酒店的指引,预期将开设超过2,200家酒店,高于先前1,800家的指引,进一步扩大其酒店网络。 分红回购彰显企业信心 酒店行业前景可期 华住集团董事会于2024年7月23日宣布自当日起生效的三年股东回报计划,可向集团股东作出总额最多达20亿美元的分派,并且批准美国预托股份的自2024年8月21日起生效及总金额最高为10亿美元的五年股份购回计划。值得一提的是,此股份购回计划取代先前于2019年8月21日批准及采纳的总金额最高为750百万美元的集团股份购回计划。分红力度增强和股份回购总金额提高彰显集团长期发展信心。 华住集团深耕酒店行业多年。中国酒店市场拥有世界上最大的旅行人口基数和多元的旅游形式,行业基本面强劲。据官方统计,2024年上半年,全国铁路和民航运送旅客量分别为20.96亿人次和3.5亿人次,同比增长18.4%和23.5%;中国文旅部报告亦显示,五一假期期间旅游人数已恢复至2019年的128%。在各地文旅宣传不断加码下,居民出行意愿上升,下半年旅游热情有望持续。跨境游方面,入境游在“China Travel”热潮下增长势头强劲,中国国家移民管理局统计显示,上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次,同比增长152.7%;出境游方面中国旅游研究院亦预测2024年出境旅游人数将达到1.3亿人次。整体来看,消费者旅游热情有望在下半年继续提升,宏观经济恢复亦会带来更多商旅需求,酒店行业前景可。 关于华住集团有限公司: 华住集团有限公司源于中国,是全球酒店行业的主要经营者。截至2024年6月30日,华住在18个国家经营10,286家酒店,拥有1,001,865间在营客房。华住的品牌包括海友酒店、怡莱酒店、汉庭酒店、全季酒店、星程酒店、桔子酒店、桔子水晶酒店、漫心酒店、美仑酒店、禧玥酒店、花间堂、你好酒店、CitiGo欢阁酒店、施柏阁、美仑美奂酒店、Jaz in the City、城际酒店、Zleep Hotels、施柏阁大观及宋品酒店。此外,华住还拥有在大中华地区作为美居、宜必思及宜必思尚品主要加盟商的权利,以及美爵酒店与诺富特酒店的合作开发权。 华住的业务包括租赁及自有、管理加盟以及特许经营模式。在租赁及自有模式下,华住直接经营通常位于租赁或自有物业的酒店。在管理加盟模式下,华住通过华住派驻现场的酒店经理来管理管理加盟酒店,且华住向加盟商收费。在特许经营模式下,华住为特许经营酒店提供培训、预订及支援服务并向加盟商收费,但不会派驻现场酒店经理。华住在其所有酒店均采用统一标准及平台。截至2024年6月30日,华住以租赁及自有模式经营其10%的酒店客房,以管理加盟及特许经营模式经营其90%的酒店客房。 有关更多资料,请访问华住的网站: https://ir.hworld.com 如有垂询,请联络慧悦公共关系顾问集团有限公司: Kathy Lu / Ken Wu

