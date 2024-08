中海石油化学2024年中期实现收入人民币60.07亿元 盈利6.87亿元

Tuesday, 20 August 2024, 18:45 HKT/SGT Share:

财务摘要 (人民币亿元) 截至 6 月 30 日止年度 2024年中期 2023年中期 变动 收入 60.07 61.76 -2.7% 毛利 10.03 10.64 -5.7% 本公司拥有人应占净利润 6.87 17.15 -59.9% 每股基本盈利 (人民币元) 0.15 0.37 -59.4%

香港, 2024年8月20日 - (亚太商讯) – 中国化肥产能及产量最大的央企中海石油化学股份有限公司(「中海石油化学」或「公司」,股份编号:3983) 公布截至2024年6月30日止半年度未经审计之业绩。2024年上半年公司实现收入人民币60.07亿元,本公司拥有人应占净利润为6.87亿元,业务表现基本上与2023年上半年大致相若,不过2023年因策略性原因出售一家附属公司的67%股权权益, 收获了一次性盈利,因此拉动了公司2023年上半年盈利大幅增长。 中海石油化学首席执行官兼总裁侯晓峰先生表示:「在多套装置大修的前提下,公司业绩仍较好的完成2024年上半年目标计划。期内,公司继续加强安全生产管理,安全形势总体平稳。同时,公司积极开拓市场增加效益,持续推进精益管理,治理效能稳步提升。此外,公司坚持绿色和可持续发展理念,公司甲醇装置连续13年荣获中国石油与化学工业联合会『能效领跑者』荣誉称号,合成氨装置连续5年荣获中国氮肥工业协会『水效领跑者』荣誉称号。」 生产管理方面,公司持续加强生产经营管控,不断提升装置检修周期合理性和经济性,发布装置检修5年滚动计划。其中,富岛一期尿素装置、富岛二期尿素装置和海南甲醇二期装置均提前顺利完成大修,为后续稳健运行打下坚实基础。上半年,公司尿素产量97.3万吨,甲醇产量70.7万吨,磷肥及复合肥产量44.5万吨,丙烯腈系列产品产量9.7万吨。除尿素外,其他产品产量均同比上涨。 市场营销方面,面对复杂多变的市场形势,公司进一步加强市场研判,科学精准定价。同时,公司深挖产品的市场竞争力和价格弹性,推进化肥、甲醇竞价销售业务的开展。另外,公司强化电商直销,电商直销量同比增长54%。上半年,公司销售尿素100.3万吨、甲醇66.8万吨、磷肥及复合肥40.1万吨、丙烯腈系列产品8.8万吨。 展望2024年下半年,尿素整体来看供应增加量高于需求增加量,预计国内尿素价格三季度较弱,后期随着冬天小麦备用肥料而好转。磷肥市场整体供应充足,由于国际采购、国内秋小麦的需求迭加以及冬天储备肥料的需求释放,所以整体需求预计相对旺盛,价格走势保持谨慎乐观。甲醇供应相对宽松,进口有望恢复增长,下游需求预期有一定增长,而成本端仍然会给予价格支撑,预计供需状况转换频繁,市场以宽幅震荡走势为主。丙烯腈供需预期均有增长,但供应增量表现将更突出,市场供大于求局面或将持续,现货价格将维持偏弱走势。 公司首席执行官兼总裁侯晓峰先生表示:「2024年下半年,公司将保障生产装置安全稳定运行,增强风险化解能力。同时,公司将持续优化资源配置,发挥区位优势,增强产品竞争力,进一步挖掘营销增效潜能。此外,公司将增进精细化管理水平,构建成本管控指标体系,以及强化品牌建设,打造绿色农业品牌标杆基地,并突出数字化、智能化、绿色低碳,推动设备升级,开展绿色战新产业发展规划研究。」 - 完 - 有关中海石油化学股份有限公司 中海石油化学股份有限公司(「中海石油化学」)是专门从事化肥及相关化工产品开发、生产及销售的上市企业,是化肥产能及产量最大的中央企业,为从事石油和天然气勘探、开发、生产及销售的中国海洋石油集团有限公司之子公司。中海石油化学于2006年9月29日在香港联合交易所主板挂牌上市,股份编号:3983。公司现有生产设施位于中国海南、湖北及黑龙江,总设计年产能达184万吨尿素、100万吨磷复肥(磷酸一铵、磷酸二铵和复合肥)、140万吨甲醇、20万吨丙烯腈及7万吨MMA,公司幷拥有位于海南省东方市的设计年吞吐能力为1,828万吨的深水港口。公司品牌价值持续提升,2023年达54.04亿元,较2022年提升14.33亿元。2023年初,中海石油化学凭着具良好增长性的优秀业绩,荣获资本媒体颁发2022杰出上市企业大奖<业绩表现大奖>。 如欲查询更多公司资料,请浏览公司网站 www.chinabluechem.com.cn。



