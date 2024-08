业聚医疗2024年上半年纯利达1,880万美元

业绩亮点: - 收入及纯利分别达78.9百万美元及18.8百万美元。

- 亚太地区市场收入显著增长31.0%,主要受惠于内部增长,以及于2023年第四季收购的韩国分销商SJ Medicare及印尼分销商PT Revass所带来的贡献。

- 自有产品的总销量维持在717,000件。

- 于2024年上半年,集团将去年收购的德国公司eucatech AG与集团的营运整合,并重组其生产线,预期eucatech AG将于第三季度恢复生产及出货。

- 集团一直积极在多个国家及地区注册eucatech AG的产品,其中,冠状动脉药物洗脱支架eucaLimus已于马来西亚获批准注册。

- TricValve的临床研究方面,OrbusNeich P&F已为该产品于中国13家医院展开病人入组。在日本,集团正与医药品医疗机器综合机构(「PMDA」)及美国食品药品监督管理局(「FDA」)紧密合作,为该产品的临床测试及注册程序作准备。

- 于2024年5月,集团已为旗下位于杭州的最大研发及生产设施委聘总承建商,预期于2027年投产,届时将为集团的年产能增加240万件产品。

- 于2024年6月30日,集团的财务状况稳健,现金及银行结余达246.7百万美元。

- 集团预期维持稳定的股息政策,显示对前景充满信心。 香港, 2024年8月16日 - (亚太商讯) – 专营经皮冠状动脉介入治疗(PCI)及经皮腔内血管成形术(PTA)手术介入器械的全球主要医疗器械制造商业聚医疗集团控股有限公司(「业聚医疗」或「集团」;股份代号:6929)今天宣布截至2024年6月30日止六个月(「报告期」)的中期业绩。尽管面对不同的市场挑战,集团的收入及本公司拥有人应占期内利润仍分别保持于78.9百万美元及18.8百万美元的水平。 业聚医疗董事长、执行董事兼行政总裁钱永勋先生表示:「由于地缘政治局势紧张及主要央行货币政策转变等因素,全球经济近年一直非常动荡。尽管外围环境充满挑战,我们仍能把握契机,采取一系列措施提高营运效率,并将去年收购的SJ Medicare、PT Revass 及eucatech AG与集团的业务整合。我们相信,上半年所作的投资对于支持集团未来可持续增长至关重要。」 报告期内,尽管亚太地区的销售录得大幅增长,以及日本市场以日圆计价收入也达到温和增长,然而,由于Abbott Laboratories(「雅培」)对Cardiovascular Systems, Inc. (「CSI」)进行整合令美国销量下跌、中国市场受到反腐运动持续影响,以及集团终止分销若干第三方产品,集团的收入微跌3.1%至78.9百万美元。若撇除外汇波动影响,总收入按年微升0.6%。毛利为55.8百万美元,毛利率达70.7%。 尽管收入下降,以及集团为提高营运效率及整合去年收购的业务而采取了一系列措施,导致短期开支增加,但2024年上半年的纯利仍维持稳健。值得一提的是,若撇除新收购业务的营运开支,2024年上半年的销售及分销开支、一般及行政开支及研发开支三项核心营运开支的水平,事实上与去年同期相若。截至2024年6月30日,集团的财务状况稳健,现金及银行结余达约246.7百万美元,为支持集团达致增长目标奠定坚实基础。 亚太地区及欧洲、中东及非洲地区球囊销售表现强劲 集团的自有球囊产品继续深受全球欢迎。2024年上半年,有赖马来西亚、香港、印度、越南及新加坡等市场的球囊销售额增长强劲,带动亚太地区市场收入取得8.6%的自然增长。特别是最新一代刻痕球囊Scoreflex TRIO,自2024年初在马来西亚推出以来,销量迅速攀升。这加上集团在2023年第四季收购的韩国分销商SJ Medicare及印尼分销商PT Revass在期内带来4.3百万美元的额外收入贡献,推动亚太地区的总收入同比大升31.0%至24.0百万美元。 此外,主要受惠于集团的自有球囊产品在直销市场,如德国、法国及西班牙,以及分销市场,如捷克及斯洛伐克的销量有所增加,即使集团与CSI终止有关旋磨产品的分销协议抵销了部分收入升幅,来自欧洲、中东及非洲的收入仍增加1.3%至19.2百万美元。 2024年上半年,Scoreflex TRIO继续推动集团最大单一地域市场――日本的收入增长,按日圆计价,较去年同比增长8.1%。 整合新收购业务 推动未来增长 继2023年11月收购eucatech AG后,集团积极投入各项工作,致力将eucatech AG整合至集团营运,并重组其生产线。集团积极在多个国家及地区注册eucatech AG旗下eucaLimus、Support C、Resistant及VITUS四款产品,以便透过集团自身的销售网络,向不同市场的医生及患者提供这些产品。2024年上半年,eucaLimus于集团的直销市场马来西亚获批准注册,而eucatech AG其他产品的注册申请亦已提交予香港、马来西亚、瑞士、意大利及沙特阿拉伯的相关监管机构,正等待批准。此外,为稳步提升eucatech AG旗下产品上市后的销量,集团于EuroPCR等重要会议上进行推广,并向分销商提供有关产品的资讯。 2024年4月,集团为eucatech AG接受关于医疗器械指令(「MDD」)及医疗器械条例(「MDR」)现场监督审核提供支援,从而在MDD框架下延长上述四款产品的CE标志到期日。通过以上举措,eucatech AG有望于今年第三季恢复生产及出货。 致力将创新理念转化为丰富的产品线 截至2024年6月30日,业聚医疗共有逾50款获批产品。集团一直坚持将研发成果转化为成功商业化的产品,至今已实现多个重大里程碑,包括: - Teleport Neuro获得NMPA批准;Teleport XT、JADE PLUS 14/18/35 OTW获FDA批准;Sapphire ULTRA及Sapphire NC ULTRA取得CE标志;

- 向国家药监局提交导引导管注册申请;

- Scoreflex TRIO在中国的临床测试病人入组完成,预计将于2024年第三季向国家药监局提交申请;

- 现正为Sapphire 3美国临床测试做准备,并计划于2024年第三季在美国开始进行病人入组。 除上述监管及商业化工作外,集团亦继续投资于新产品管线,例如Corepass模组化微导管、支撑导管及JADE Plus,并预计于2024年向各监管机构提交该三种创新产品的注册申请。 与此同时,合资企业OrbusNeich P&F于两个主要亚太区市场大力推进TricValve临床研究。在中国,临床测试已展开病人入组;而在日本,OrbusNeich P&F与PMDA及FDA紧密合作,准备于日本进行TricValve临床测试及注册。 透过严格质量控制及卓越运营流程提升产能 集团重视产品质量,并以严格的质量管理系统把关。报告期内,集团多个生产基地顺利通过了不同监管机构及认证机构的审核。此外,集团亦持续优化生产流程、半成品库存及人员的生产力,以提升营运效率及降低生产成本。为满足未来生产所需,集团于中国杭州市兴建旗下最大的研发生产设施,并已于2024年5月委聘总承建商,预期于2027年投产,届时将为集团的年产能增加240万件产品。 钱先生总结道:「展望未来,我们预期集团在中国及美国两大主要地域市场实施新销售策略后,此两大巿场将能在今年下半年重拾增长动力。与此同时,我们亦会继续拓展市场据点。产品方面,我们会利用完善的销售网络及品牌知名度,推广创新的血管介入产品, 致力为医生提供更佳的解决方案。而随着eucatech AG即将恢复生产,其新增至集团的产品亦有助加强我们的盈利能力。我们亦正积极物色符合集团策略重点的并购机会,以进一步推动集团可持续增长。尽管上半年面临诸多挑战,我们仍对迅速恢复增长势头保持乐观,并期望在稳健的财务基础上,为股东维持稳定的股息政策。」 — 完 — 关于业聚医疗集团控股有限公司 业聚医疗是一家主要的全球医疗器械制造商,专门生产用于经皮冠状动脉介入治疗(PCI)及经皮腔内血管成形术(PTA)的介入器械。业聚医疗的总部位于中国香港,产品销往全球超过70个国家和地区。集团亦积极将业务扩展至神经血管介入及结构性心脏病领域。截至2024年6月30日,业聚医疗已于全球拥有超过230项授权专利及已公布专利申请,其内部研发团队拥有逾20年的产品开发经验,并已开发出世界领先的专有技术。 如需了解更多详情,请访问集团官网:https://orbusneich.com/



