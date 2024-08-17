降本增益成果显著 百利达集团2024年中期毛利率上升至22.1%

香港, 2024年8月16日 - (亚太商讯) - 百利达集团控股有限公司（「百利达集团」或「集团」，股票编号：8179.HK）欣然公布，截至二零二四年六月三十日止未经审核中期业绩，业绩表现良好，期内降本增益成果显著，业务规模及盈利能力持续上升，中期纯利升5.05%，毛利率升至约22.1%。

业绩亮点：

葡萄酒贸易续为主营业务 推动集团毛利率上升

集团的葡萄酒主要来自多个著名澳洲葡萄园及酿酒厂，着重以优质葡萄酒为主要产品。 2024年中期，葡萄酒贸易继续为集团最大收益分部，期内收益约218.8百万港元，同比略微减少30.3百万港元;分部溢利45.2百万港元，同比微降0.4%。 主要受国内前景不明朗及消费者购买力下降所影响，然而得益于供应商提供更多折扣及产品销售套餐，使得销售成本减少15.81%，从而带动集团毛利率提升3.4个百分点至22.1%。 集团日前正积极拓展本地市场，包括参加各类展览会、在不同地区发展销售网络及代理，并透过新零售模式建立多种销售渠道。

展望未来，集团葡萄酒产能稳步提升。 2024年在收获葡萄的同时，集团正在生产约55,000升葡萄酒。 产能的增加将使集团能够推出新品牌、开发罐装红葡萄酒以及进行产品升级。 相信该等措施将更能满足不同消费者群体不断变化的需求及偏好。 未来集团亦不排除将与有影响力的合作伙伴合作，从而持续建立品牌认知度，提升品牌价值。 相信随着「百利达」品牌价值的不断提升，能对集团销售额及市场份额带来正面拉动，从而增加收入和利润，进而带来更大的股东价值。

食品业务审慎经营 新产品饮用水拓无限商机

集团食品业务主要包括澳洲百鹤年橄榄油等，于2024年中期，食品业务收益约为43,000港元。 集团计划于今年下半年开始推出源自慕士塔格峰的优质饮用水产品。饮用水产品较其他软性饮料需求更为刚性，是外出场景解渴、室内场景饮水的首选。 且随着居民健康意识提升，瓶装水对其他含糖饮料的替代也有望为产业发展贡献增加。 瓶装水为中国软饮行业界第一大赛道，数据显示，2023年，中国瓶装水产业市场规模达2,266亿元人民币，同比增长2.8%，销售量则为528.8亿公升，同比增长1.1%; 预计2026年中国瓶装水市场规模将成长至2,485.9亿元人民币，未来三年CAGR为3.1%，销量将成长至545.2亿升。 相信集团优质饮用水新产品将继续受益于瓶装水好赛道带来的无限商机。 集团亦会持续关注市场情况，积极寻求潜在的增长及扩张机会。

百利达集团主席兼执行董事黄巍女士表示：「百利达集团正积拓展市场，不断提升品牌价值，从而吸引更多本地市场及亚太地区的潜在客户。 展望未来，集团将维持审慎的经营策略，集中资源开发最具增长潜力及盈利能力的商机 ，以维持盈利能力及稳定的业务经营，以最大程度提升股东回报。」

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关于百利达集团控股有限公司

百利达集团控股有限公司于1998在香港成立， 2011年在香港联合交易所有限公司创业板上市。 集团目前的主要业务为葡萄酒贸易业务、及于香港生产及销售食品。

百利达集团的葡萄酒贸易业务旨在利用香港葡萄酒业的稳定增长，是发展集团分销和批发渠道的良机，并有助于使集团业务多元化。 集团主要品牌「百利达」的葡萄酒主要来自多个著名澳洲葡萄园，着重以优质红酒为主要产品。 集团的葡萄酒现已销往超过12个国家和中国28个地区，并在韩国新罗免税店及韩国现代百货免税店上架，广受五星级酒店、航空公司以及各类中式、日式、西式餐厅等欢迎。 同时，集团自2006年开始生产、销售及分销食品，食品业务分部透过自营零售店为香港客户生产及供应烧腊及台式卤味等食品，及供应至香港的本地大型连锁超市等。

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