李宁：秉承「单品牌、多品类、多渠道」核心战略



财务业绩摘要 - 上半年，集团录得以下经营成果：

– 收入上升2.3%至143.45亿元人民币；毛利率上升1.6个百分点至50.4%

– 经营现金净流入上升40.6%至27.30亿元人民币

– 本公司权益持有人应占净溢利为19.52亿元人民币，净利率为13.6%，息税前利润加折旧及摊销率为24.0%



- 运营资金保持健康水平：

– 平均运营资金总额占收入比为7.1%

– 现金循环周期为31天，比去年同期增加1天



- 董事会决议宣派截至2024年6月30日止六个月之中期股息每股已发行或于可换股证券转换后将予发行的本公司普通股37.75分人民币 经营业绩摘要



- 整体零售流水（包括线上及线下）录得低单位数下降

- 渠道库存同比上升中单位数，库存周转与库龄结构保持在健康水平

- 新品线下零售流水录得中单位数下降 香港, 2024年8月16日 - (亚太商讯) – 李宁有限公司（香港联交所股份代号：2331（港币柜台）及82331（人民币柜台））今天宣布集团截至2024年6月30日止六个月之中期业绩。 财务业绩 2024年上半年，中国经济展现出有序的复苏态势，国家政策利好持续为市场注入活力。国民健康意识不断提升大背景，伴随多项国际性及国家级体育赛事的到来，催化了民众运动热情。目前，整体消费信心仍具恢复空间，市场正在逐步良性调整中。 期内，集团依托品牌的专业运动基因，充分发挥运动行业洞察力、运动品类理解力及科技创新研发力，专注于跑步、篮球、健身、羽毛球和运动生活五大核心品类。通过持续的研发投入和科技创新，不断推动产品力的升级，优化消费者体验，确保集团在保持业务扩展的同时，实现长期可持续的发展。 2024年上半年，集团整体业绩平稳，务实发展。期内，集团收入达143.45亿元人民币，较2023年同期上升2.3%（2023年上半年：140.19亿元人民币）。毛利较2023年同期的68.39亿元人民币上升5.8%至72.36亿元人民币，集团整体毛利率为50.4%，较去年同期上升1.6个百分点（2023年上半年：48.8%）。每股基本收益为75.80分人民币（2023年上半年：80.63分人民币）。董事会决议宣派截至2024年6月30日止六个月之中期股息，每股已发行或于可换股证券转换后将予发行的本公司普通股37.75分人民币（2023年上半年：36.20分人民币），中期派息比率为50%。 现金流管理方面，期内经营活动产生之现金净额为27.30亿元人民币（2023年上半年：19.42亿元人民币）。于2024年6月30日之现金及等同现金项目（包括银行现金及手头现金，以及原到期日不超过三个月的定期存款）为61.47亿元人民币，较2023年12月31日净增加7.03亿元人民币。加回被记录在银行定期存款中的金额，现金余额为175.58亿元人民币，较2023年12月31日净减少4.17亿元人民币。期内，收入同比增长，回款效率保持稳定，同时集团合理安排采购及付款计划，促成经营活动产生之现金净额同比上升，集团将持续以现金流管理作为重点工作，以保证公司长期稳定的发展。 经营概要 期内，集团秉持「单品牌、多品类、多渠道」的核心战略，聚焦七大业务变革赛道，持续强化运动基因，明确品牌专业运动定位，并在供应链管理、物流平台、渠道拓展以及门店升级方面高效赋能，共同构筑了集团整体销售的坚实基础。 在科技创新方面，2024年5月，集团成功举办「以我为名，科技李宁」主题科技大会，展现集团在长期科技创新积累之下，形成的科技研发及运动科学研究两大产品研发创新支柱，并展示集团的六大创新科技：「碳核芯」、「最速曲线系统」、「超级弜」、「GCU」、「超级䨻」、「极限䨻丝」，同时亦首次发布三大创新成果：「绝影3」跑鞋、顶级竞速跑鞋「龙雀」、防暴雨双透纳米科技。 专业产品与营销方面，集团继续专注于跑步、篮球、羽毛球、健身和运动生活五大核心品类，持续在运动科技创新方面发力，同时亦积极与运动潮流文化接轨，推出兼具科技与时尚属性的运动产品，不断增强产品的核心竞争力。此外，集团积极布局全域营销，加强消费者对集团产品的认知，不断提升品牌影响力，扩大消费者基础。 体育大年背景下，集团推出「以我为名」主题活动，鼓励每个人成为运动主角，从传递品牌主张和精神，到国家金牌队运动员、多品类顶级运动员及运动KOL的运动者故事，再到李宁科技实力的整体展现、主题系列产品推出、终端主题氛围打造，夯实李宁品牌的专业形象，实现从品牌主张到产品体验的全链路，深度连接品牌与每一个消费者。 供应链管理方面，集团构建了全方位、高效能的供应链生态体系，不仅深度挖掘并扩充了高端运动与户外产品的优质供应商资源，形成强大的供应商矩阵，更以柔性供应策略为核心，灵活应对市场变化。 物流管理方面，集团采用精细化物流计划管理，根据事业部特点定制策略，优化货品入仓与发货流程。同时，物流信息化平台赋能经销商，实时共享信息，提高门店配货效率，物流服务的质量进一步提升。 渠道拓展与形象升级方面，集团积极优化渠道布局，通过关闭低效店铺并强化优质店铺的改造与拓展，巩固并扩大在高层级市场的竞争优势。同时，新兴市场的积极开拓，九代店铺的全新升级，以及超级奥莱的成功打造，均进一步提升品牌形象与市场影响力。为了营造沉浸式的关键赛事体验，上半年已有4,238家门店引入「以我为名」主题活动和核心运动资源的关键视觉陈列设计，进一步增强消费者的视觉感受和品牌认知。 截至2024年6月30日，李宁牌（包含李宁核心品牌及李宁YOUNG）常规店、旗舰店、中国李宁时尚店、LI-NING 1990店、工厂店、品牌集合店的销售点数量为7,677家，较2023年12月31日净增加9家；经销商44家（包括中国李宁时尚店渠道），较2023年12月31日净减少2家，展现集团在渠道布局上的精准和高效。 在零售运营方面，上半年集团深化单店经营模式的创新与实践，有效推动零售运营标准的全面落地。通过终端门店销售计划系统的全面推进与核心门店的系统落地，实现门店管理效率的显著提升。 在新零售业务方面，集团通过数字化转型，强化社群运营和内容创造，实现私域流量的高效转化，销售额与转换效率均实现有效提升。此外，集团积极探索多元化商业模式，包括通过抖音等社交平台引流及与核心渠道的线上业务合作，不断为终端销售注入新动力，提升门店的离店销售占比，进一步增强门店经营效率。 在电商运营方面，李宁电商继续专注于专业功能类产品的突破，尤其在跑步鞋领域实现快速增长，专业实战篮球鞋产品亦巩固了市场领先地位；此外，在线上专供单品领域，集团成功打造多款在业界获得体量与口碑的单品。期内，集团通过线上线下渠道的有效整合与创新实践，实现电商业务与零售运营的协同增长，推动销售业绩的显著提升和市场份额的进一步加强。 童装业务方面，李宁YOUNG对青少年产品矩阵进行深入梳理，明确服装和配饰的核心竞争力，完善鞋类产品矩阵。营销方面，李宁YOUNG整合市场营销资源，积极探索全渠道营销及社群运营，并通过与篮球明星韦德合作，提升品牌影响力；积极开展各类会员社群活动、打造全新的运动明星进店开业活动，助力门店引流。截至2024年6月30日，于中国，李宁YOUNG销售点数量共计1,438个，较上一季末净增加33个，本年迄今净增加10个。集团将继续深入发展李宁YOUNG业务，聚焦产品，提升产品核心科技与设计，深耕市场需求及品类规划，同时强化品牌推广，推动李宁YOUNG成为中国儿童首选的专业运动童装品牌。 前景展望 集团将继续践行「单品牌、多品类、多渠道」的核心战略，不断强化产品力，并通过整合营运资源，务求以高效的企业组织能力，推动集团实现稳健且持续的增长： – 基本面业务稳健发展：集团将持续深化李宁品牌的市场影响力，重点发展跑步、篮球、健身、羽毛球和运动生活五大核心品类。通过研发创新投入，实现产品矩阵的持续升级，以满足消费者对高质量、个性化运动装备日益增长的需求，巩固并扩大集团在核心领域的市场领导地位； – 产品结构优化升级：集团将进一步升级单品牌战略下多元化的产品矩阵，顺应市场趋势和消费者偏好的演变，充分发挥「中国李宁」及「LI-NING 1990」在运动生活领域的补充作用，拓展多元的穿搭场景，增强品牌在多元场景下的竞争力； – 放眼未来择机破局：集团将积极探索破局，率先切入体育消费新赛道，挖掘女子、户外和青少年市场的巨大潜力，制定针对性的营销策略，推出符合目标群体需求的产品，力求在这些新领域取得突破； – 优化市场拓展策略：为了实现全面的市场覆盖，集团将优化现有高层级市场的资源分配，提高市场效率。同时，积极开拓新兴市场，并制定针对海外市场的策略，力求在保持稳健步伐的同时，海外市场可实现破局。 集团执行主席兼联席行政总裁李宁先生总结：「国家一系列深化市场改革政策扎实推进将为集团提供公平且更有活力的市场环境、开辟更为广阔成长空间。集团将恪守既定的发展战略，依托品牌的专业运动基因，持续为大众推出优质的体育用品。与此同时，集团将继续深耕中国市场，并乘奥运东风，秉持『一切皆有可能』的精神，推动中国体育产业走向国际舞台。」 - 完 - 关于李宁有限公司 李宁有限公司是中国领先的体育品牌企业之一，以经营李宁品牌专业及休闲运动鞋、服装、器材和配件产品为主。集团总部位于北京，拥有品牌营销、研发、设计、制造、经销及零售能力，目前已于中国建立庞大的零售分销网络以及供应链管理体系。集团致力于成为源自中国并被世界认可的、具有时尚性的国际一流专业运动品牌企业。 除核心品牌李宁牌外，集团亦生产、开发、推广、分销、销售多个自有、特许或与集团第三方设立的合资╱联营企业经营的其他品牌体育产品，包括红双喜乒乓球产品、AIGLE（艾高）户外运动用品、Danskin舞蹈和瑜伽时尚健身产品及Kason（凯胜）羽毛球产品。



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