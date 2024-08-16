卫龙美味公布2024年中期业绩

香港, 2024年8月16日 - (亚太商讯) – 中国辣味休闲食品行业龙头企业，卫龙美味全球控股有限公司（「卫龙美味」或「集团」）及附属公司（「集团」）（香港联交所股票代码：09985）公布截至2024年6月30日止六个月（「期内」）未经审核之中期业绩。

2024年上半年，全球不确定性因素增多背景下，中国经济维持稳健增长势头。得益于以Z世代为首的年轻消费群体日益增高的消费意愿，休闲食品产业的成长动力强劲。回顾期内，卫龙美味紧握多元化主流消费观念带来的零食领域的结构性机会，坚定「多品类大单品」产品策略并持续提升研发能力，积极开展线上线下组合式营销活动以提升品牌影响力，全力推进全渠道策略落地实施，进而为消费者提供更满意、更便利、更好的消费体验。

报告期内，卫龙美味经营策略收效明显，业绩持续向好，营收净利实现双位数增长。2024年上半年实现总收入约29.39亿元（人民币，下同），同比增长26.3%，主要得益于集团期内有效实施各项业务发展策略，特别是积极推进全渠道建设和品牌建设，线上线下收入均有稳步提升。受惠于期内产能利用率提升及部分原材料价格下降，集团录得毛利为约14.62亿元，同比增长32.2%，毛利率由去年同期47.5%提升2.3个百分点至49.8%。集团期内净利润同比大幅增长38.9%至约6.21亿元。在收入及毛利率提升的推动下，净利率较上年同期提升了1.9个百分点至21.1%。

基于期内整体绩效表现，集团董事会决议派发2024年中期股息每股人民币0.16元（含税，共计中期股息约3.76亿元），约为2024年上半年净利润的60%，预计派付股息日期为2024年10月18日或前后。

产品方面，集团坚持以消费者体验为中心，坚持「多品类、大单品」产品策略，积极提升产品研发能力，持续挖掘年轻消费群体的消费喜好变化，先后推出「小魔女」香辣烧烤味魔芋素板筋，「小魔女」酸辣火锅味魔芋素毛肚，及「脆火火」青柠味辣脆片等产品，进一步扩大产品组合，以满足消费者多样化、个性化等各方面的需求。

品牌建设方面，集团持续加强品牌建设，积极通过开展线上线下组合式品牌及营销活动加强与消费者的互动，以提升品牌影响力，譬如核心大单品「魔芋爽」的品牌传播、「小魔女」IP动画视频、「榴莲辣条」快闪店、「蛋仔派对」联名亲嘴烧等各种好玩有趣的营销活动。集团积极打造与众不同的品牌年轻化之路，以不断增加品牌的活力和吸引力，让品牌更贴近年轻消费群体的生活方式和消费习惯。

渠道方面，集团积极推进全渠道策略的落地实施，在巩固传统零食渠道布局的同时，紧握O2O、内容电商、零食量贩店、仓储会员店等新兴渠道带来的增长机遇。报告期内，集团深耕线上线下全渠道建设，与消费者建立了更加紧密的联系，提供了更便利的消费体验。

卫龙美味董事长刘卫平先生表示：「作为中国辣味休闲食品行业的领导者和先行者，集团坚持以更积极、更开放的心态拥抱多元化的消费喜好变化，积极加强品类创新和产品创新、推进年轻化多样化的品牌建设、抓住新型渠道发展红利的同时夯实传统渠道、坚定产品创新和全渠道建设、坚持供应链品质与效率的有效提升，持续打造为消费者提供更多价值的辣味休闲食品龙头企业。集团将继续不忘初心、牢记使命，致力为消费者、客户、股东、投资者、员工及社会创造最大的价值回报。」







人民币 截至6月30日止六个月



变动 2024年 2023年 收入 29.39亿 23.27亿 +26.3% 毛利 14.62亿 11.06亿 +32.2% 毛利率 49.8% 47.5% +2.3个百分点 期内利润 6.21亿 4.47亿 +38.9% 净利润率 21.1% 19.2% +1.9个百分点 每股基本盈利 0.27元 0.19元 +42.1% 中期股息 0.16元/普通股 0.12元/普通股 +33.3%

- 完 -

关于卫龙美味全球控股有限公司

卫龙美味全球控股有限公司（「卫龙美味」）是中国领先的集研发、生产及销售为一体的辣味休闲食品企业，拥有强劲的增长势头和颇具影响力的品牌。卫龙美味以传统美食为基础开创了中国调味面制品（俗称「辣条」）行业，于2001年开创出第一根辣条，并引领了辣条行业标准建设。凭借出众的品类拓展能力，本集团已成功扩展至蔬菜制品、豆制品及其它产品等品类，推出了包括魔芋爽、风吃海带、溏心蛋等大单品。本集团又相继推出麻辣辣条、魔芋素毛肚「小魔女」及辣脆片「脆火火」等新品，深受消费者的喜爱。卫龙美味是倍受中国年轻消费者喜爱的休闲食品品牌，拥有有效触达年轻消费者的全渠道销售及经销网络。2024年我们荣获FBIF WOW食品创新奖「年度创新休闲零食奖」，同时亦获得「胡润国潮品牌百强榜」奖项。如欲获得更多资讯，请浏览https://www.weilongshipin.com/。

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network