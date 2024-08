Friday, 16 August 2024, 00:16 HKT/SGT Share:

来源 Weilong Delicious Global Holdings Ltd 卫龙美味公布2024年中期业绩 - 营收净利获双位数增长 拟派中期股息每股0.16元

香港, 2024年8月16日 - (亚太商讯) – 中国辣味休闲食品行业龙头企业,卫龙美味全球控股有限公司(「卫龙美味」或「集团」)及附属公司(「集团」)(香港联交所股票代码:09985)公布截至2024年6月30日止六个月(「期内」)未经审核之中期业绩。 2024年上半年,全球不确定性因素增多背景下,中国经济维持稳健增长势头。得益于以Z世代为首的年轻消费群体日益增高的消费意愿,休闲食品产业的成长动力强劲。回顾期内,卫龙美味紧握多元化主流消费观念带来的零食领域的结构性机会,坚定「多品类大单品」产品策略并持续提升研发能力,积极开展线上线下组合式营销活动以提升品牌影响力,全力推进全渠道策略落地实施,进而为消费者提供更满意、更便利、更好的消费体验。 报告期内,卫龙美味经营策略收效明显,业绩持续向好,营收净利实现双位数增长。2024年上半年实现总收入约29.39亿元(人民币,下同),同比增长26.3%,主要得益于集团期内有效实施各项业务发展策略,特别是积极推进全渠道建设和品牌建设,线上线下收入均有稳步提升。受惠于期内产能利用率提升及部分原材料价格下降,集团录得毛利为约14.62亿元,同比增长32.2%,毛利率由去年同期47.5%提升2.3个百分点至49.8%。集团期内净利润同比大幅增长38.9%至约6.21亿元。在收入及毛利率提升的推动下,净利率较上年同期提升了1.9个百分点至21.1%。 基于期内整体绩效表现,集团董事会决议派发2024年中期股息每股人民币0.16元(含税,共计中期股息约3.76亿元),约为2024年上半年净利润的60%,预计派付股息日期为2024年10月18日或前后。 产品方面,集团坚持以消费者体验为中心,坚持「多品类、大单品」产品策略,积极提升产品研发能力,持续挖掘年轻消费群体的消费喜好变化,先后推出「小魔女」香辣烧烤味魔芋素板筋,「小魔女」酸辣火锅味魔芋素毛肚,及「脆火火」青柠味辣脆片等产品,进一步扩大产品组合,以满足消费者多样化、个性化等各方面的需求。 品牌建设方面,集团持续加强品牌建设,积极通过开展线上线下组合式品牌及营销活动加强与消费者的互动,以提升品牌影响力,譬如核心大单品「魔芋爽」的品牌传播、「小魔女」IP动画视频、「榴莲辣条」快闪店、「蛋仔派对」联名亲嘴烧等各种好玩有趣的营销活动。集团积极打造与众不同的品牌年轻化之路,以不断增加品牌的活力和吸引力,让品牌更贴近年轻消费群体的生活方式和消费习惯。 渠道方面,集团积极推进全渠道策略的落地实施,在巩固传统零食渠道布局的同时,紧握O2O、内容电商、零食量贩店、仓储会员店等新兴渠道带来的增长机遇。报告期内,集团深耕线上线下全渠道建设,与消费者建立了更加紧密的联系,提供了更便利的消费体验。 卫龙美味董事长刘卫平先生表示:「作为中国辣味休闲食品行业的领导者和先行者,集团坚持以更积极、更开放的心态拥抱多元化的消费喜好变化,积极加强品类创新和产品创新、推进年轻化多样化的品牌建设、抓住新型渠道发展红利的同时夯实传统渠道、坚定产品创新和全渠道建设、坚持供应链品质与效率的有效提升,持续打造为消费者提供更多价值的辣味休闲食品龙头企业。集团将继续不忘初心、牢记使命,致力为消费者、客户、股东、投资者、员工及社会创造最大的价值回报。」





人民币 截至6月30日止六个月



变动 2024年 2023年 收入 29.39亿 23.27亿 +26.3% 毛利 14.62亿 11.06亿 +32.2% 毛利率 49.8% 47.5% +2.3个百分点 期内利润 6.21亿 4.47亿 +38.9% 净利润率 21.1% 19.2% +1.9个百分点 每股基本盈利 0.27元 0.19元 +42.1% 中期股息 0.16元/普通股 0.12元/普通股 +33.3% - 完 - 关于卫龙美味全球控股有限公司 卫龙美味全球控股有限公司(「卫龙美味」)是中国领先的集研发、生产及销售为一体的辣味休闲食品企业,拥有强劲的增长势头和颇具影响力的品牌。卫龙美味以传统美食为基础开创了中国调味面制品(俗称「辣条」)行业,于2001年开创出第一根辣条,并引领了辣条行业标准建设。凭借出众的品类拓展能力,本集团已成功扩展至蔬菜制品、豆制品及其它产品等品类,推出了包括魔芋爽、风吃海带、溏心蛋等大单品。本集团又相继推出麻辣辣条、魔芋素毛肚「小魔女」及辣脆片「脆火火」等新品,深受消费者的喜爱。卫龙美味是倍受中国年轻消费者喜爱的休闲食品品牌,拥有有效触达年轻消费者的全渠道销售及经销网络。2024年我们荣获FBIF WOW食品创新奖「年度创新休闲零食奖」,同时亦获得「胡润国潮品牌百强榜」奖项。如欲获得更多资讯,请浏览https://www.weilongshipin.com/。



话题 Press release summary



部门 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network