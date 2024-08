Thursday, 15 August 2024, 22:01 HKT/SGT Share:

来源 Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd. 第四范式发布2024年中期业绩 - 营收同比增长27.1% 双引擎构筑AI规模化应用新动能

- 盈利前景明朗 创新模式推动业务爆发式增长

财务摘要︰

- 2024年上半年总收入人民币18.67亿元,同比增长27.1%

- 先知AI平台业务收入为人民币 12.51亿元,同比增长65.4%,占总收入的比例升至67.0%

- SHIFT智能解决方案业务收入为人民币4.53亿元,占总收入的24.3%

- 式说AIGS服务业务收入为人民币1.63亿元,占总收入的8.7%

- 2024年上半年毛利为人民币7.90亿元,同比增长12.1%,毛利率为42.3%

- 2024年上半年研发投入超人民币8.50亿元,研发费用率超45.5%

- 2024年上半年经调净亏损额同比收窄4.0%,经调净亏损率同比收窄至9.0% 营运摘要:

- 2024年上半年,总用户数185个,标杆用户数86个,覆盖14个行业,标杆用户群体平均营收贡献为人民币1,148万元,同比增长26.9%。

- 先知AI平台:报告期内,发布了“第四范式先知AI平台5.0”,定位行业大模型开发及管理平台,以提升企业核心竞争力为目标;通过“先知 Inside 模式”,将先知AI平台内的核心技术,作为引擎,结合不同行业的多场景需求,打造智能化产品或解决方案;基于“先知AI平台”的核心能力,携手“范生态”伙伴,高效打造超30款人工智能产品,截至2024年8月1日,已覆盖超20个行业的研产供销服等各类场景

- SHIFT智能解决方案:目前,已推出了搜广推一体化平台“天枢”、大模型纳管平台Model Hub、数据查询、智能问数、软件操作助手(Copilot)等应用产品

- 式说AIGS服务:报告期内,持续迭代和优化产品功能,更加注重为开发者提供高效、便捷的操作习惯及程序设计体验。在功能层面,产品进一步优化沉浸式编码体验,开发者无需离开开发环境,直接查询所需业务、技术文档,并提高代码编写的效率和质量 香港, 2024年8月16日 - (亚太商讯) – 领先的企业级人工智能软件公司——北京第四范式人工智能技术股份有限公司(“第四范式”或“公司”,股份代号:6682.HK),公布截至2024年6月30日止六个月(“报告期内”)的综合业绩。 2024年上半年,第四范式营收稳健增长,盈利节奏清晰,总收入人民币18.67亿元,同比增长27.1%。毛利润人民币7.90亿元,同比增长12.1%,毛利率为42.3%。在保证高研发投入的基础上,继续保持清晰减亏趋势,上半年研发投入人民币8.50亿元,研发费用率45.5%;经调净亏损额同比收窄4.0%,经调净亏损率同比收窄至9.0%。 2024年上半年,第四范式坚持推动客户群体多元化,持续巩固在交通运输、能源电力、金融、运营商等重点行业的领先地位,报告期内已覆盖14大行业,总用户数185个,标杆用户数86个,标杆用户平均收入为人民币1,148万元 ,同比增长26.9%。 报告期内,第四范式核心业务“第四范式先知AI平台”继续保持强增长态势,该业务收入人民币12.51亿,同比增长65.4%,占总收入比已达 67.0%。该业务上半年规模化应用与产品生态力拓展并重,已支撑第四范式行业大模型在14个行业规模化应用;同时该业务通过人工智能技术产品化的方式,为各行业产出超30款人工智能产品,未来也将继续通过产品矩阵,打造AI产品生态,推进业务增长。 行业大模型+先知AI产品生态双引擎 驱动核心业务持续暴涨65.4% 先知Inside产品矩阵:用高质量人工智能产品力,拓展第四范式生态 2024年上半年,第四范式创新式的通过“人工智能技术产品化”的方式,围绕核心业务先知AI平台能力,以“先知Inside”模式为引擎推出多维度、多层次的人工智能产品,拓展人工智能应用边界,构建第四范式产业生态。 通过“先知 Inside 模式”,先知AI平台内的核心技术,第四范式可以结合不同行业的多场景需求,打造智能化产品或解决方案。第四范式将先知AI平台的人工智能基础能力,进行产品化输出,构建出可应用不同场景的人工智能产品矩阵,用以人工智能产品为核心的“范生态”,帮助生态合作伙伴及其产品实现服务质效双增长,拓展人工智能技术赋能千行万业的形态。 上半年,公司基于先知AI平台核心能力,携手“范生态”伙伴,高效打造超30款人工智能产品,截至2024年8月1日,已覆盖超20个行业的研产供销服等各类场景。涉及大模型语音合成、物理仿真、多模态生成、AutoML视觉检测、搜广推等人工智能技术领域。AI数字人视频合成平台、vGPU资源池化、5G视频营销、AI质检系统、三维扫描建模设备等多款人工智能产品已在企业中形成多场景应用。 行业大模型:规模化能力凸显 已落地14大行业 发展10年来,第四范式先知AI平台完成了从1.0版本到先知AI平台5.0版本的迭代。今年最新发布的“第四范式先知AI平台5.0”定位为行业大模型开发及管理平台。平台以提升企业核心竞争力为目标,在支持接入企业各类模态数据的基础上,提供大模型训练、精调等低门坎建模工具、科学家创新服务体系、北极星策略管理平台、大模型纳管平台、主流算力适配优化等能力,实现端到端的行业大模型的构建、部署、管理服务。 报告期内,基于“第四范式先知AI平台 5.0”能力,第四范式与标杆用户及合作伙伴,规模化打造了学术翻译、健康管理、水电管理、水利、3D辅助设计、供应链、流体动力等诸多领域行业大模型,覆盖交通运输、数据中心、金融、能源电力、运营商、信息技术、智能制造、零售等14大行业,高效赋能企业多场景、高价值数字化转型,稳步推进人工智能技术在千行百业的规模化应用。 未来,随着先知AI平台能力的持续提升,第四范式将持续深入探索行业大模型在企业服务领域的高价值应用场景,通过规模化应用与产品生态力的拓展,加速推进人工智能产业落地进程。 在战略展望方面,第四范式董事会主席、执行董事、首席执行官兼总经理戴文渊博士表示:“第四范式创立近10年,秉承创新驱动发展,致力于用‘第四范式’技术理论,赋能千行万业,为人工智能技术的发展贡献力量。报告期内,我们致力于用创新驱动人工智能技术多元应用,将人工智能技术产品化输出,上半年为各行业高效打造30多款人工智能产品,我们基于先知AI平台的核心能力,携手‘范生态’伙伴,截至2024年8月1日,已覆盖超20个行业的研产供销服等各类场景,用高质量产品构建人工智能产业生态。未来,我们将继续以技术创新为支撑,输出高质量产品矩阵,打造AI产品生态,在推进业务增长的同时,多元化提升千行万业的人工智能应用效率与核心竞争力。”



话题 Press release summary



部门 金融, 业务, Artificial Intel [AI]

