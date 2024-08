田中贵金属集团将于2025年1月进行集团组织体制的重组

东京, 2024年8月9日 - (亚太商讯) - 田中贵金属集团旗下的纯粹控股公司田中控股株式会社(总公司:东京都中央区、执行总裁:田中浩一朗)将于2025年1月1日进行集团组织体制的重组,并过渡到以新设的“TANAKA PRECIOUS METAL GROUP CO., LTD.”为中心的经营体制。 实施集团组织体制重组的目的是通过明确集团企业各公司的职能,并根据其职能进行重组,进一步提高生产效率和推进经营的效率化,实现可持续发展和超长期的企业经营。 在新体制下,将改变迄今为止由田中控股株式会社进行田中贵金属集团整体的经营管理、指导和支援的体制。将田中控股株式会社拆分为“FIELD IN & CO., LTD.”(包括持股在内的资产管理职能)和“TANAKA PRECIOUS METAL GROUP CO., LTD.”(集团整体的经营管理职能),通过分离资产管理职能和经营管理职能,以提高决策速度和推进有效率的经营。 在这个“TANAKA PRECIOUS METAL GROUP CO., LTD.”下,配置了以贵金属的产业用业务及资产用业务为主要业务的“TANAKA KIKINZOKU KOGYO K. K.”和由TANAKA KIKINZOKU JEWELRY K. K.改名而来的“TANAKA PRECIOUS METAL RETAILING CO., LTD.”。 涉及产业用业务的TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES CO., LTD.的全资子公司将一如既往地隶属于 TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES CO., LTD.。此外,还将变更部分集团企业的公司英文名称。 集团组织体制和公司名称变更的详情如下所示。 - 田中贵金属集团组织体制(自2025年1月起) - 变更公司名称的集团公司(包括新设公司) (1) TANAKA PRECIOUS METAL GROUP CO., LTD. / 株式会社田中貴金属グループ(新设/2024年9月30日设立) 公司英文名称 TANAKA PRECIOUS METAL GROUP CO., LTD. 公司日文名称 株式会社田中貴金属グループ (2) TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES CO., LTD. / 田中貴金属工業株式会社/ 现状 自2025年1月1日起 英語社名 TANAKA KIKINZOKU KOGYO K. K. TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES CO., LTD. 公司日文名称 田中貴金属工業株式会社 田中貴金属工業株式会社 ※仅变更公司英文名称 (3) TANAKA PRECIOUS METAL RETAILING CO., LTD. / 田中貴金属リテイリング株式会社 现状 自2025年1月1日起 英語社名 TANAKA KIKINZOKU JEWELRY K. K. TANAKA PRECIOUS METAL RETAILING CO., LTD. 公司日文名称 田中貴金属ジュエリー株式会社 田中貴金属リテイリング株式会社 ※变更公司日文名称、公司英文名称 (4) TANAKA ELECTRONICS CO., LTD. / 田中電子工業株式会社 现状 自2025年1月1日起 公司英文名称 TANAKA DENSHI KOGYO K. K. TANAKA ELECTRONICS CO., LTD. 公司日文名称 田中電子工業株式会社 田中電子工業株式会社 ※仅变更公司英文名称 (5) FIELD IN & CO., LTD. / 株式会社フィールドインアンドカンパニー 现状 自2025年1月1日起 公司英文名称 TANAKA HOLDINGS CO., LTD. FIELD IN & CO., LTD. 公司日文名称 TANAKAホールディングス株式会社 株式会社フィールドインアンドカンパニー ※变更公司日文名称、公司英文名称 关于田中贵金属集团 田中贵金属集团自1885 年(明治18年)创业以来,营业范围以贵金属为中心,并以此展开广泛活动。公司在日本国内拥有非常可观的贵金属交易量, 长年以来不遗余力地进行工业用贵金属制品的制造和销售,以及提供作为宝石饰品及资产的贵金属商品。并且,作为贵金属相关的专家集团,日本国内外的各集团公司进行制造、销售以及技术一体化,携手合作提供产品及服务。2023年度(截至2023年12月)集团总营业额为6,111亿日元,拥有5,355名员工。 田中控股公司网站

https://www.tanaka.co.jp/english/ 新闻媒体咨询处

田中控股株式会社 https://www.tanaka.co.jp/support/req/other_contact_e/index.html 新闻稿: http://www.acnnewswire.com/docs/files/20240809_CH.pdf



话题 Press release summary



部门 金属,矿产

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network