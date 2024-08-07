周杰伦官方IP周同学亮相东京塔 巨星传奇在下一盘什么棋？

据了解，周同学IP的打造者是港股上市公司巨星传奇（6683.HK）。此次亮相东京塔是继泰国曼谷站之后，周同学的二度出海，这标志着巨星传奇在IP授权业务上进一步打开了海外市场空间。与此同时，周同学一年内两度出海的节奏也透露出巨星传奇在海外布局的野心。

业内普遍认为，无论是在国内发展还是在海外拓荒，对IP授权业务来说，其发展的关键初始点在于IP营销的商业化，即如何让IP具备广泛的知名度且长盛不衰。即便是超级IP，如若版权方不对IP进行持续的粉丝触达以及强效曝光，IP也很容易被消费者渐渐淡忘。

而IP营销的底层逻辑就在于情绪价值的传导，其重要手段之一便是打造体现情感价值的场景，包括文旅、实景娱乐以及活动授权等方面。其中，快闪主题活动因具备“短平快”式的风格，被版权方当成了引流利器。

具体来说，版权方通过自主或者授权合作方的形式，搭建IP快闪店来铺设IP相关周边和衍生品，通过这些产品吸引更多消费者参与活动，从而加强消费者对IP的认知，提高IP知名度。

基于此，很多IP运营公司都为自家旗下的IP举办过线下快闪活动，以具象化的场景将IP与衍生产品、主题内容等融为一体，打造沉浸式体验空间，吸引粉丝及更多消费者参与。因此，在业内人士看来，此次周同学IP在东京塔举办的快闪活动，也是巨星传奇进行IP营销，打开周同学IP在海外知名度的一种市场开拓行为。

在巨星传奇的运营下，周同学在国内已小有名气。据公告披露，巨星传奇自上市至今已接连在国内投资了5场周杰伦“嘉年华”演唱会，并在演唱会举办期间联合支付宝策划了“寻找周同学”的Citywalk路线，将约6米高的玻璃钢大娃安置在演唱会场外及各大景点，根据各地官方数据，已收官的杭州、福州、长沙三站演唱会场内外合计人次近百万，以此推测巨星传奇的投资目的也是让周同学在百万人流面前实现显著曝光，强化粉丝对周同学是周杰伦官方二次元IP的认知。演唱会期间周同学限时快闪店和贩卖机前人流攒动，粉丝排成长队抢购心仪周边，足见周同学在粉丝心中的超高人气。此外，巨星传奇还通过将周同学IP进行潮流时尚、手办潮玩，文创周边、食品、实景娱乐等多领域的授权以及线下展出周同学相关周边和衍生品的方式不断触达粉丝。巨星传奇通过多元的IP运营方式，将粉丝对偶像的情感进一步延伸至IP，加深了周同学与粉丝之间的粘性。