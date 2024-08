香港代表团东盟三国之旅在越南作结 共签署逾50份合作备忘录

胡志明市, 2024年8月2日 - (亚太商讯) – 由香港贸易发展局(香港贸发局)组织、香港特别行政区行政长官李家超率领的代表团,圆满结束为期一周的东盟三国访问。

香港代表团于访问老挝万象、柬埔寨金边及越南河内和胡志明市期间,共签署逾 50份合作备忘录,标志着香港与东盟三国在促进亚洲繁荣与成长的共同愿景下,建立更紧密的合作。

是次代表团由香港贸易发展局(香港贸发局)组织,香港特别行政区行政长官李家超率领,并由香港主要官员陪同,约30名成员为香港、内地及国际企业及商会的商界领袖,涵盖金融及保险、创新科技、专业服务、基础建设、运输及物流、能源,以及酒店旅游等行业。此行目的为深化原有合作,扩大经贸网络,以及探讨香港、以至粤港澳大湾区,以及「一带一路」倡议带来的机遇。

行政长官李家超于8月2日总结东盟之旅时表示:「在过去六日,我们访问了三个国家、四个城市,出席约30场活动。我和三国的领导人会面,作了良好的交流,参观多间企业和『一带一路』项目,与很多商界朋友见面和互动,我们结交了新朋友,巩固了旧感情,促进人文交流。」他又指,代表团成员会透过他们的网络和人脉,分享访问所获得的成果和体会。

香港贸发局主席林建岳博士表示,代表团希望透过是次访问加强香港与其第二大贸易伙伴—东盟之间的联繫,并介绍香港的最新营商机遇。

他説:「近年,香港在创新和可持续发展等新领域取得重大突破。我们拥有国际水平的研发及知识产权基础设施,加上政府大力支持,香港在绿色科技、智慧制造和供应链管理方面都极具优势,为我们与东盟企业提供丰沛合作机会。今次我们共促成香港与老挝、柬埔寨、越南的企业和组织,签订55份合作备忘录,为未来更深入及广泛的合作铺桥搭路。」

林建岳博士补充:「香港贸发局非常感谢特区政府,及各位代表团成员的支持。我们将继续通过全球50个办事处,协助企业开拓商机。」

在访问河内和胡志明市期间,代表团成员与越南的政府机构及企业共同签署30份合作备忘录,涵盖贸易与投资推广、金融、金融科技、运输及物流,以及教育等领域。代表团亦与越南工商会等当地主要商会会晤交流,并到访VinGroup集团股份公司及声白平阳有限公司(Tessellation Binh Duong Co Ltd)等主要企业,探讨当地发展和合作商机。

为吸引当地商界利用香港营商平台,香港驻新加坡经济贸易办事处(驻新加坡经贸办)与香港贸发局在胡志明市合办商务午餐会,获约220位商界领袖及主要官员出席。

代表团在越南的访问共促成30份合作备忘录(MoU),以深化各领域合作:

1.财经事务及库务局与越南社会主义共和国财政部

2.香港投资推广署与Foreign Investment Agency, Ministry of Planning and Investment of the Socialist Republic of Vietnam

3.香港贸易发展局与越南工商会

4.香港贸易发展局与越南贸易促进局

5.香港机场管理局与Vietnam Airlines JSC

6.香港机场管理局与Airports Corporation of Vietnam

7.香港机场管理局与Sovico Group

8.香港总商会与越南工商会

9.香港投资推广署与越南香港商会

10.香港旅游发展局与Traveloka Vietnam Co., Ltd

11.中国银行(香港)有限公司与越南中国商会胡志明市分会、越南中国商会广东企业联合会,及越南香港商会

12.建银国际(控股)有限公司与VinaCapital Holdings Ltd

13.香港工业总会与越南新加坡工业园

14.富卫集团与青年成就越南部

15.香港大学经管学院与胡志明银行大学

16.香港大学经管学院与胡志明市经济大学

17.香港理工大学与胡志明市国家大学

18.香港理工大学与Vietnam National University – Ho Chi Minh High School for the Gifted

19.顺丰供应链与NTQ

20.渣打银行(香港)有限公司与金宝通集团有限公司

21.渣打银行(香港)有限公司与建滔集团有限公司

22.渣打银行(香港)有限公司与Stavian Group Joint Stock Company

23.香港新华集团与Becamex IDC Corp

24.Tekcent Limited与Locamos Technology

25.Tekcent Limited与Quickom

26.香港上海滙丰银行有限公司与315 Medical Joint Stock Company

27.The Vietnam Association HK与越南香港商会

28.The Vietnam Association HK与Viet Nam Young Entrepreneur’s Association

29.VRCN Limited与越南香港商会

30.VRCN Limited与Quickom

代表团在老挝的访问共促成12份合作备忘录(MoU):

31.中国香港海关与老挝海关

32.香港投资推广署与老挝国家工商会

33.香港贸易发展局与老挝中华总商会

34.香港贸易发展局与老挝国家工商会

35.香港贸易发展局与老挝工业及商务部

36.建银国际(控股)有限公司与丰沙湾集团

37.CLP SEA Infrastructure Limited 与CGN Energy Technology (Laos) Co., Ltd及Krittaphong Group Co., Ltd

38.香港工业总会与首都万象工商会

39.高锋集团与老挝国家数字科技集团有限公司

40.HashKey Capital与Lao National Digital Technology Group Co., Ltd

41.香港理工大学与万象高中学校

42.香港付货人委员会与老挝国家工商会

代表团在柬埔寨的访问共促成13份合作备忘录(MoU):

43.香港投资推广署与柬埔寨发展理事会

44.香港贸易发展局与柬埔寨发展理事会

45.香港中华总商会与柬埔寨王国工业、科学、技术与创新部

46.香港中华总商会与柬埔寨王国商务部

47.香港贸易发展局与柬埔寨总商会

48.香港总商会与柬埔寨总商会

49.香港工业总会与柬埔寨香港商会

50.香港机场管理局与Société Concessionnaire de l'Aéroport

51.富卫集团与金边皇家大学媒体与传播系

52.建银国际(控股)有限公司与ACLEDA Bank Plc.

53.建银国际(控股)有限公司与柬埔寨西哈努克港经济特区有限公司

54.国泰航空集团与Société Concessionnaire de l'Aéroport

55.香港航空有限公司与柬埔寨航空

图片下载:https://bit.ly/3YsDt3E

代表团访问越南胡志明市期间,香港贸发局和驻新加坡经贸办合办商务午餐会,促进两地更深层的经济与文化联繫,并由香港贸发局主席林建岳博士发表主题演讲。 香港特别行政区行政长官李家超表示,香港将继续充分发挥一国两制优势,为柬埔寨等「区域全面经济伙伴关系协定」(RCEP)国家带来新机遇。 越南胡志明市人民委员会主席潘文迈在商务午餐会上致辞。 约220位商界领袖及主要官员出席香港贸发局与驻新加坡经贸办在胡志明市合办的商务午餐会。期间,代表团与越方签署合作备忘录。 香港代表团访问Vingroup,了解集团在电动车和绿色金融领域上的最新发展。 代表团也参观了声白平阳有限公司(Tessellation Binh Duong Co Ltd),了解公司在可持续发展制衣及供应链整合方面的最新发展。 (左二)香港贸易发展局主席林建岳博士对代表团成功深化东盟与香港关系表示欣慰,希望代表团能将所见所闻带回香港,并以访问期间所得作为基础,创造更多商机。

香港贸易发展局

香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构,负责促进、协助和发展香港贸易。贸发局在世界各地设有50个办事处,其中13个设于中国内地,致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团,为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台,提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯,请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。

