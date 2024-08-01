黑芝麻智能招股进行中：身处热门赛道 巨大投资价值有望被激发

香港, 2024年8月1日 - (亚太商讯) – 近期，武汉自动驾驶网约车「萝卜快跑」火爆出圈，成为资本市场热点话题，在自动驾驶的热潮下，快速走红的湖北，再次出现一家知名自动驾驶企业。昨日（7月31日），黑芝麻智能（「公司」，2533.HK）在港启动招股，招股日期截至8月5日，目前招股正在进行中。继带火萝卜快跑之后，湖北这片创新热土，有望孕育出「自动驾驶AI芯片第一股」。

明星资本强力支持 市场地位不俗

据悉，黑芝麻智能是一家车规级计算SoC及基于SoC的智能汽车解决方案供货商。自成立以来，公司秉承着用芯赋能未来出行的使命，深耕高算力芯片市场，专注于开发车规级SoC，获得了知名机构和投资者的青睐。

在本次IPO之前，公司已完成十轮融资，股东阵容包括小米、蔚来资本、腾讯、上汽、中银投资等。明星资本的强力支持，无疑是对公司业务发展的重要认可，使其在市场上的竞争力得到了显著提升。同时，也表明了专业投资者对公司未来发展前景的乐观预期，预示着公司在资本市场上的吸引力将进一步增强。

作为智能汽车SoC的先行者，黑芝麻智能从专注于自动驾驶应用的华山系列高算力SoC开始并将其商业化，并于近期推出武当系列跨域SoC，以从核心自动驾驶功能扩展至覆盖对智能汽车等先进功能的更多样化及复杂需求，在智能汽车SoC领域建立了领先地位。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年车规级高算力SoC的出货量计，公司是全球第三大供货商，同时也是率先开始批量生产具有高算力(50+ TOPS)的自动驾驶SoC的公司，还是率先在中国推出具有100+ TOPS的自动驾驶SoC的公司。

关键技术驱动 客户群庞大优质

关键技术是推动企业发展核心驱动力，也是驱动黑芝麻智能加速成长的重要引擎。依托以目标为导向研发的自有关键技术，公司成功开发了可实现智能汽车及其他自动驾驶的关键SoC解决方案，包括NeuralIQ ISP高性能的影像解决方案，以及神经网络处理器DynamAI NN引擎，其配有软硬件同时优化、多数组及多精度支持以及强大的感知能力，亦是中国首批自主研发的车规级NPU之一。

凭借卓越的技术实力和在自动驾驶领域的深厚积累，黑芝麻智能获得了广泛的知识产权组合。截至最后实际可行日期，公司在全球拥有133项注册专利及163项专利申请、两项集成电路布图设计注册、104项软件著作权及176项注册商标。

得益于在技术上的领导地位及先发优势，黑芝麻智能建立了广泛且优质的客户群，覆盖超过80个合作伙伴，包括一级供货商、汽车OEM、传感器制造商、芯片开发商及软件公司。截至最后实际可行日期，公司已与众多主要汽车OEM如一汽集团、上汽集团、东风集团、江汽集团以及领先一级供货商如博世、亿咖通科技及经纬恒润合作，已取得来自16家汽车OEM及一级供货商的意向订单。

从行业角度而言，随着技术成本不断降低及消费者的接受度越来越高，自动驾驶乘用车得到广泛地应用。根据弗若斯特沙利文的资料，自动驾驶乘用车的全球销量预计到2028年将达68.8百万辆，渗透率为87.9%。中国销量预计到2028年将达27.2百万辆，渗透率为93.5%。L1级、L2级、L3至L5级车辆的渗透率预计到2028年在全球分别达25.0%、54.3%及8.6%，而预计在中国分别达11.1%、69.9%及12.5%，市场前景一片光明，消费潜力巨大。

黑芝麻智能以自主研发为基石，深耕自动驾驶优质赛道，凭借强劲的技术实力以及丰富的产品矩阵，持续强化其独特的核心竞争优势，建立了坚实的保障体系，并赢得了市场的高度认可。若成功上市，该公司有望成为港股市场中极为稀缺的高科技领域自动驾驶芯片目标，届时将享受龙头估值溢价，激发其长期投资价值。

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