老铺黄金发布上市后首份正面盈利预告

香港, 2024年7月31日 - (亚太商讯) – 中国古法手工金器专业第一品牌 - 老铺黄金股份有限公司（「老铺黄金」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：6181.HK ），中国黄金协会认证的「我国率先推广「古法黄金」概念的品牌，是中国古法手工金器专业第一品牌」，欣然宣布，集团截至2024年6月30日止六个月（「2024年上半年」）未经审核综合管理账目及董事会现时可得的其他相关资料的初步评估，财务表现预计将录得显著增长。此为公司上市后首次发布正面盈利预告。

集团预计于2024年上半年将录得净利润约人民币5.5亿元至人民币6亿元，较去年同期增加约1.8至2.05倍。

经过董事的深入评估，多重因素的共同驱动使得集团实现了净利润的显著增长。首先，公司品牌影响力的持续扩大，有效带动了存量店铺的营收增长，无论是线上还是线下渠道，都实现了整体营收的显著提升。其次，品牌产品的不断优化、推陈出新以及反复运算升级，进一步促进了营收的持续增长。老铺黄金致力于满足消费者日益多样化的需求，通过不断创新来提升产品竞争力。

此外，市场消费观念的转变和消费理念的升级也为集团的业绩增长提供了有力支援。消费者越来越偏爱具有显著经典文化内涵和产品价值的高品质古法黄金产品，这与公司的产品定位和市场策略高度契合。

最后，与2023年同期相比，公司成功新增了6家门店，并对1家门店进行了扩容，这些新增和扩容的门店为集团的营收增长做出了重要贡献。

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关于老铺黄金股份有限公司

老铺黄金创立于2009年，是中国第一家推广「古法黄金」概念的品牌，第一家推出「足金镶嵌钻石」产品的品牌，亦是第一家推出「金胎烧蓝」产品的品牌。同时，老铺黄金是经中国黄金协会认证的「我国率先推广「古法黄金」概念的品牌，是中国古法手工金器专业第一品牌」。品牌传承中国经典文化与非遗工艺，融合国际时尚审美，老铺黄金兼具中国非遗文化价值和显著产品差异。老铺黄金秉持「经典」、「极致」和「传世」的核心价值，传承中国经典文化与非遗制金工艺，融合国际时尚审美，致力于成为誉满全球的黄金珠宝品牌，专注于打造经典极致、更具品牌文化内涵和产品价值的黄金产品。

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