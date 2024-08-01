Loop Industries宣布完成先前公布的Reed Management融资方案和合作伙伴关系的重要里程碑



加拿大蒙特利尔, 2024年7月31日 - (亚太商讯) - Loop Industries, Inc.（纳斯达克股票代码：LOOP）（“公司”、“Loop”、“我们”），一家致力于通过制造100%回收聚对苯二甲酸乙二醇酯（“PET”）塑料和聚酯纤维以加速塑料循环经济的清洁技术公司，今天提供了有关公司与Reed的合资伙伴关系（“JV”）和融资协议的最新情况。今天上午，Reed和法国兴业银行宣布，法国兴业银行已同意收购Reed 75%的股份，并为Reed提供最初达2.5亿欧元的资金，后续可能增加至3.5亿欧元。此交易需符合包括监管批准在内的惯例成交条件，将为Reed的计划投资提供资金保障，包括其之前宣布的Loop技术在欧洲部署的合资伙伴关系，以及Reed和Loop于2024年5月30日宣布的协议中披露的分级融资方案。 根据Loop和Reed之间的协议条款，Reed将提供以下资本： 1000万欧元投资于Loop将发行的可转换优先证券，该证券包含13%的PIK股息率和5年期限，可以以每股4.75美元转换为Loop股票或以现金赎回。

2500万欧元贷款给Loop，分两批支付——第一批在交易完成时支付，以支持全球部署机会，第二批在接下来的12个月内支付，以支持欧洲部署机会，两批贷款均有13%的PIK利率和3年期限。 今天Reed的公告是实施Loop与Reed交易的重要一步。Loop预计将在Reed与法国兴业银行交易完成时间范围内完成剩余的成交条件。Loop在与政府和其他融资方面的讨论中进展顺利。 要查看法国兴业银行发布的新闻稿，请点击以下链接： https://www.societegenerale.com/en/news/press-release/transition-investment-reed-acquisition-project Reed的首席执行官Julien Touati评论道：“我们对这一里程碑感到非常自豪，并期待继续与Loop合作，以支持Loop在未来几年的发展。” Loop Industries的创始人兼首席执行官Daniel Solomita评论道：“我们很高兴法国兴业银行，作为欧洲最大的金融机构之一，成为Reed的主要投资者。拥有法国兴业银行、Reed和Julien作为Loop的长期合作伙伴，将增强我们在未来的定位，随着我们在印度、欧洲及其他地区部署我们的技术。这笔资金将为Loop的Infinite Loop™印度工厂的股权承诺以及工厂启动前的运营费用提供大部分资本。” 关于 Loop Industries Loop Industries 是一家技术公司，其使命是加速世界向可持续 PET 塑料和聚酯纤维的转变，并摆脱我们对化石燃料的依赖。 Loop Industries 拥有专利和专有技术，可以解聚无价值和低价值的废 PET 塑料和聚酯纤维，包括塑料瓶和包装、任何颜色、透明度或条件的地毯和纺织品，甚至是被太阳和盐降解的海洋塑料, 到它的基础构件(单体)。这些单体经过过滤、纯化和聚合，制成适合用于食品级包装和聚酯纤维的原生品质 Loop(TM) 品牌 PET 树脂，从而使我们的客户能够实现他们的可持续发展目标。 Loop(TM) PET 塑料和聚酯纤维可以在不降低质量的情况下无限循环利用，成功地闭合了塑料循环。 Loop Industries 通过减少塑料垃圾和回收废塑料以实现可持续发展的未来，为全球走向循环经济做出贡献。 公司普通股在纳斯达克全球市场上市，代码为“LOOP”。 欲了解更多信息，请访问 www.loopindustries.com 。在 Twitter 上关注 Loop: @loopindustries , Instagram：loopindustries . Facebook：Loop Industries 和 LinkedIn：Loop Industries. 前瞻性声明 本新闻稿包含根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》定义的“前瞻性声明”。此类声明可能以“打算”、“可能”、“将”、“计划”、“预计”、“预测”、“应该”、“可能”、“项目”、“预测”、“估计”、“目标”、“相信”、“希望”、“潜力”或“继续”等词语开头，或类似的词语。这些前瞻性声明包括但不限于关于Loop的市场机会、策略、改善和扩展能力、竞争、预期活动和支出（Loop进行业务计划的过程中），可用现金资源的充足性、合规性、未来增长计划和运营、Loop可寻址市场的规模、市场趋势以及Loop公司财务报告的内部控制的有效性等方面的陈述。前瞻性声明并不保证未来的业绩，它们是基于一定的假设，并且受到各种已知和未知的风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性超出了Loop的控制范围，无法预测或量化，因此，实际结果可能与此类前瞻性声明所表达或暗示的结果有所不同。此类风险和不确定性包括但不限于以下方面的风险和不确定性：（i）我们技术和产品的商业化；（ii）我们与合作伙伴的关系状态；（iii）我们知识产权和产品的开发和保护；（iv）行业竞争；（v）相对于我们当前和未来财务承诺的额外融资的需求和能力；（vi）我们制造设施的工程、合同和建设；（vii）我们扩大规模、制造和销售产品以产生收入的能力；（viii）我们拟议的商业模式及其执行能力；(ix) 能否获得任何拟议合作伙伴关系的必要批准或满足任何封闭条件的能力，(x) 我们合资企业项目以及在此过程中恢复某些支出的能力。（xi）由于增加的监管、媒体或财务报告审查、实践、传闻或其他原因对公司业务和运营产生的不利影响；（xii）疾病流行和其他与健康有关的关切和危机，可能导致资本市场减少获取、供应链中断和审查、对受影响地区生产的货物禁运、政府强制关闭企业以及由此导致的员工临时停工、政府就业补贴计划、旨在防止疾病传播的旅行限制或类似措施，或可能导致我们无形资产、固定资产和设备的非现金减值的市场或其他变化，（xiii）全球宏观经济不确定性及其影响的效果，包括通胀、市场波动以及外汇汇率和利率的波动，（xiv）任何针对我们的美国证券交易委员会（“SEC”）调查或集体诉讼的结果，（xv）我们招聘和/或保留合格员工和顾问的能力，（xvi）我们几乎无法控制或不控制的其他事件或情况，以及(xvii) 其他在Loop截至2024年2月29日的财年年度报告Form 10-K以及Loop随后向SEC提交的文件中讨论的因素。投资者和股东被敦促免费在SEC的网站http://www.sec.gov 上阅读这些文件。Loop不承担公开更新或修订其前瞻性声明的义务，也不承担因新信息、未来事件或其他原因导致的义务。 了解更多信息：

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