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Wednesday, 31 July 2024, 19:33 HKT/SGT
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来源 CITIC Telecom CPC
中信国际电讯CPC AI+创新方案闪耀世界人工智能大会
「信息安全威胁识别平台」于BPAA大赛勇夺榜眼

香港, 20247月31 - (亚太商讯) – 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息科技)有限公司（「中信国际电讯CPC」）欣然宣布，其基于AI+创新能力打造的「信息安全威胁识别平台」，凭借算法模型创新和技术架构创新，入围世界人工智能大会四大品牌赛事之一「BPAA第四届全球应用算法模型典范大赛」TOP 50，并勇夺公共赛道银奖。

「BPAA第四届全球应用算法模型典范大赛」TOP 50 — 公共赛道银奖

中信国际电讯CPC凭借对企业客户的深入了解与丰富的服务经验，自2017年起，便积极参与人工智能技术的发展，不仅致力于将AI技术融入「云网安」服务中，更在创新算法与算力研发应用上持续深耕，透过不懈的努力与积累，在多个关键项目领域取得了行业瞩目的成就，并成功申请或授权了多项技术专利认证。其中，中信国际电讯CPC自主研发的一系列AI与信息安全业务的创新融合应用，更多次受到来自国际和国内权威机构的高度认可。

创新引擎轰鸣，「信息安全威胁识别平台」在算法模型赛道上疾驰领先

中信国际电讯CPC此次赢得大奖的「信息安全威胁识别平台」，经过了BPAA大赛专家评委团中包括算法、人工智能及大数据领域的技术专家和企业家的严谨评审规范流程，以有效性、创新性、应用性、安全性四大维度为核心，结合各个赛道行业特征和发展趋势进行评审及复核后，一致认可其紧密贴合产业发展的实际需求，并能展现出显著的落地性和市场潜力，在质量、应用能力和领域覆盖上均需保持较高水准，最终在众多优秀项目中脱颖而出，彰显强劲实力。

人才为成功之本，创新为智赋之力。中信国际电讯CPC积极推动数字化转型，过去一直做好人才储备，积极建立并培育强大科研实力的数据科学及创新技术与应用团队，为人工智能与大数据发展提供了广泛的应用场景。

中信国际电讯CPC行政总裁黄政华先生表示：「团队在推进人工智能算法的研发和应用持续突破创新，开启大模型时代智能化新范式，借助数字平台、机器学习以及数据分析能力，为我们的客户提供更精准、更全面、更个人化的专利大数据与应用服务。这次获得BPAA大奖的 『信息安全威胁识别平台』，完美体现了AI技术成果与信息安全服务的深度融合，以AI+安全实践『数据高质量发展和安全保障』的关键任务。团队将持续透过AI+创新能力将传统服务变革创新，加速推动数字产业化、产业数字化，放大数字经济的辐射带动作用，助力数字经济发展。」

中信国际电讯CPC信息安全威胁识别平台的主要创新性体现在以下两大方向：

算法模型创新：流量异常行为侦测算法采集交换机全流量数据并进行会话切分，将切分后的流量会话数据转换成影像，再透过AI自动提取影像特征，对流量进行分类；基于开源大模型训练信息安全专用大模型，为流量异常识别小模型提供异常识别与标识样本数据，并且能够透过text2sql的方式，将系统后台数据按照用户的自然语言指示快速检索和生成个性化图文报表，还可以通过对话互动的方式，为用户提供更有针对性的信息安全防护策略及建议、自动生成安全分析报告等。

技术架构创新：采用大小模型融合+云边协同架构，引入了持续更新和优化机制，透过版本管理将云端模型压缩后下发到客户端推理，从而大幅降低客户实际使用时的资源消耗与成本。

化「智」为力，数智应用化，此次获奖不仅是对中信国际电讯CPC信息安全威胁识别平台算法创新性的认可，更是将创新算法在信息安全领域中成功应用的高度肯定。

中信国际电讯CPC信息安全威胁识别平台界面

重塑安全新征程， TrustCSI™ 3.0云网神盾引领ICT安全服务全面升级

随着「人工智能＋」的加速发展，现正迎来智能化高质量发展的崭新时代。数字基础设施的快速发展、应用场景的广泛涌现，以及研究基础的不断夯实，共同塑造数字经济的新优势。审视全球趋势，随着数字化、网络化和智能化浪潮，网络安全所面临的挑战与风险愈发显著，情势呈现出前所未有的严峻性、复杂性和多变性。这种挑战不仅具有全面性和深入渗透的特点，其隐蔽性和动态性也达到了新的高度。这一态势背景下，对于业务布局广泛、特别是全球化发展的企业而言，数字化技术无疑是一把双刃剑。一方面，它为企业带来了业务升级、智能化转型的宝贵机会和价值；另一方面，这也伴随着信息安全、网络安全以及数据安全遭受攻击的风险显著增加。

近年来，中信国际电讯CPC运用人工智能技术持续在ICT安全领域深耕，并将安全服务全面升级至TrustCSI™ 3.0云网神盾。该服务核心利用AI技术，将安全营运深入至数据的全生命周期，涵盖数据的获取、流动、储存和运算等各个环节。中信国际电讯CPC将「创新 · 不断」的服务理念融入数智云网安服务一体化之中，建构了智赋网络安全服务框架。其中，「AI攻防」实践特别受到企业客户的青睐，助其将网络及信息安全由被动式保护转化为主动式防御。

中信国际电讯CPC TrustCSI™ 3.0云网神盾

中信国际电讯CPC「AI攻防」实践由安全专业技术专家团队组成，结合丰富的行业实践经验，透过AI技术综合评估客户的IT基础设施环境与应用的风险，制定有效的防御措施，以协助客户达到更高的安全保障。

在「AI攻防」实践中，「攻方」执行全方位的评估和模拟，包括：资产、策略与流程梳理、AI识别与漏洞扫瞄、渗透测试、模拟钓鱼邮件演习，并提供风险评估分析，以帮助企业识别潜在的弱点、漏洞和风险等; 「防守方」则提供全面的防御服务，包括人员培训、风险咨询、系统测试、分析报告、设备部署、回应与溯源，配合24x7托管服务，实现攻防互补，安全赋能。「AI攻防」实践针对企业营运环境及系统的防御能力进行全面的压力测试，藉此有效提升员工的安全意识及洞悉企业潜在风险，及早修正，加强主动防守能力，提升企业对网络威胁的全面布局。

未来，中信国际电讯CPC将持续运用人工智能技术，与网络、云端运算和信息安全场景进行全面融合，致力建构智赋云网安一体化服务平台，为客户提供坚实的数字ICT基础设施支持。

- 完 -

关于应用算法实践典范 （BPAA)

BPAA比赛旨在汇聚国际演算法资源，打造实践标杆，培养模型演算法团队，构建产业生态鏈，推动全球演算法高地。作为世界人工智慧大会的主要品牌活动之一，BPAA在世界人工智能大会组委会办公室的指导下已成功举办三届。 2024大赛由上海市经济和信息化委员会、上海市普陀区人民政府指导，上海市人工智能行业协会、上海人工智能研究院等单位联合承办。今年共有来自全球超过15个国家、60个城市、700+支团队参与大赛角逐。大赛每年发布应用算法典范TOP50榜单，涉及公共、工业、金融、医疗、商业等多个领域，建立了完善的先进应用演算法案例库，助力人工智能的整体发展。

请浏览 https://www.worldaic.com.cn/activity#q0获取更多资讯。

中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。

凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。

中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接近170个服务据点、60多个SDWAN 网关；21个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际标准服务认证（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及服务资源，专业的在地服务及交付能力，同时，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供应商。

请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多资讯。

传媒查询：

Catherine Yuen
中信国际电讯CPC
(852) 2170 7536
电邮：catherine.yuen@citictel-cpc.com



话题 Press release summary

部门 电信运营商, Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI]
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