中信国际电讯CPC AI+创新方案闪耀世界人工智能大会

中信国际电讯CPC凭借对企业客户的深入了解与丰富的服务经验，自2017年起，便积极参与人工智能技术的发展，不仅致力于将AI技术融入「云网安」服务中，更在创新算法与算力研发应用上持续深耕，透过不懈的努力与积累，在多个关键项目领域取得了行业瞩目的成就，并成功申请或授权了多项技术专利认证。其中，中信国际电讯CPC自主研发的一系列AI与信息安全业务的创新融合应用，更多次受到来自国际和国内权威机构的高度认可。

创新引擎轰鸣，「信息安全威胁识别平台」在算法模型赛道上疾驰领先

中信国际电讯CPC此次赢得大奖的「信息安全威胁识别平台」，经过了BPAA大赛专家评委团中包括算法、人工智能及大数据领域的技术专家和企业家的严谨评审规范流程，以有效性、创新性、应用性、安全性四大维度为核心，结合各个赛道行业特征和发展趋势进行评审及复核后，一致认可其紧密贴合产业发展的实际需求，并能展现出显著的落地性和市场潜力，在质量、应用能力和领域覆盖上均需保持较高水准，最终在众多优秀项目中脱颖而出，彰显强劲实力。

人才为成功之本，创新为智赋之力。中信国际电讯CPC积极推动数字化转型，过去一直做好人才储备，积极建立并培育强大科研实力的数据科学及创新技术与应用团队，为人工智能与大数据发展提供了广泛的应用场景。

中信国际电讯CPC行政总裁黄政华先生表示：「团队在推进人工智能算法的研发和应用持续突破创新，开启大模型时代智能化新范式，借助数字平台、机器学习以及数据分析能力，为我们的客户提供更精准、更全面、更个人化的专利大数据与应用服务。这次获得BPAA大奖的 『信息安全威胁识别平台』，完美体现了AI技术成果与信息安全服务的深度融合，以AI+安全实践『数据高质量发展和安全保障』的关键任务。团队将持续透过AI+创新能力将传统服务变革创新，加速推动数字产业化、产业数字化，放大数字经济的辐射带动作用，助力数字经济发展。」

中信国际电讯CPC信息安全威胁识别平台的主要创新性体现在以下两大方向：

算法模型创新：流量异常行为侦测算法采集交换机全流量数据并进行会话切分，将切分后的流量会话数据转换成影像，再透过AI自动提取影像特征，对流量进行分类；基于开源大模型训练信息安全专用大模型，为流量异常识别小模型提供异常识别与标识样本数据，并且能够透过text2sql的方式，将系统后台数据按照用户的自然语言指示快速检索和生成个性化图文报表，还可以通过对话互动的方式，为用户提供更有针对性的信息安全防护策略及建议、自动生成安全分析报告等。

技术架构创新：采用大小模型融合+云边协同架构，引入了持续更新和优化机制，透过版本管理将云端模型压缩后下发到客户端推理，从而大幅降低客户实际使用时的资源消耗与成本。

化「智」为力，数智应用化，此次获奖不仅是对中信国际电讯CPC信息安全威胁识别平台算法创新性的认可，更是将创新算法在信息安全领域中成功应用的高度肯定。