中信国际电讯CPC AI+创新方案闪耀世界人工智能大会

在「AI攻防」实践中，「攻方」执行全方位的评估和模拟，包括：资产、策略与流程梳理、AI识别与漏洞扫瞄、渗透测试、模拟钓鱼邮件演习，并提供风险评估分析，以帮助企业识别潜在的弱点、漏洞和风险等; 「防守方」则提供全面的防御服务，包括人员培训、风险咨询、系统测试、分析报告、设备部署、回应与溯源，配合24x7托管服务，实现攻防互补，安全赋能。「AI攻防」实践针对企业营运环境及系统的防御能力进行全面的压力测试，藉此有效提升员工的安全意识及洞悉企业潜在风险，及早修正，加强主动防守能力，提升企业对网络威胁的全面布局。
未来，中信国际电讯CPC将持续运用人工智能技术，与网络、云端运算和信息安全场景进行全面融合，致力建构智赋云网安一体化服务平台，为客户提供坚实的数字ICT基础设施支持。
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关于应用算法实践典范 （BPAA)
BPAA比赛旨在汇聚国际演算法资源，打造实践标杆，培养模型演算法团队，构建产业生态鏈，推动全球演算法高地。作为世界人工智慧大会的主要品牌活动之一，BPAA在世界人工智能大会组委会办公室的指导下已成功举办三届。 2024大赛由上海市经济和信息化委员会、上海市普陀区人民政府指导，上海市人工智能行业协会、上海人工智能研究院等单位联合承办。今年共有来自全球超过15个国家、60个城市、700+支团队参与大赛角逐。大赛每年发布应用算法典范TOP50榜单，涉及公共、工业、金融、医疗、商业等多个领域，建立了完善的先进应用演算法案例库，助力人工智能的整体发展。
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中信国际电讯CPC简介
中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。
凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。
中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接近170个服务据点、60多个SDWAN 网关；21个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际标准服务认证（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及服务资源，专业的在地服务及交付能力，同时，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供应商。
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