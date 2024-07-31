新吉奥房车成为“长城之夜”盛典铂金赞助商

上海, 2024年7月31日 - (亚太商讯) – 中国领先的房车制造商——新吉奥房车有限公司（以下简称“新吉奥房车”）近期已申请在香港上市，并宣布成为“长城之夜”盛典的铂金赞助商。这场由中国澳大利亚商会（AustCham China）主办的年度晚会，将于2024年9月7号 在中国长城居庸关段举行。此次赞助彰显了新吉奥房车对汽车创新、社区参与和跨文化交流的坚定承诺。

全球扩张：稳步前行

新吉奥房车业务始于2014年，在全球房车市场取得了卓越成绩。据相关资料显示，该公司已经占据了澳新房车市场近10%的份额，致力于在澳大利亚和新西兰市场中占据领先地位。2023年，澳新市场业务收入贡献了新吉奥房车海外收入的94%，凸显了该地区在公司国际战略中的关键作用。

卓越创新：引领行业

新吉奥房车在2014年收购澳大利亚房车品牌 Regent，随后研发Snowy River和NEWGEN品牌，为其成功奠定了坚实基础。2015年推出的Snowy River房车以其创新设计、高质量工艺和卓越的制造品质而闻名，迅速成为澳大利亚领先的房车品牌。该品牌荣获多项国际大奖，从2019年到2022年连续获得了"最佳性价比"“澳洲年度房车”等奖项。

企业责任：回馈社会

新吉奥房车赞助长城之夜盛典，彰显了其对企业社会责任（CSR）的坚定承诺。这一举措是公司开展更广泛战略的一部分，旨在积极参与社会公益活动，为社会创造积极影响。

- 社区参与: 长城之夜为新吉奥房车提供了一个理想的平台，帮助其与当地社区互动并支持慈善事业。通过赞助长城之夜，新吉奥房车能够帮助弱势群体，通过众安慈善基金会，为孤儿提供医疗保健，并为弱势群体提供基本生活必需品。

- 可持续发展：新吉奥房车致力于开发新能源商用车和可持续制造实践，以减少环境影响。公司即将在浙江省桐乡市开展房车研发、创办生产基地，旨在践行环保技术，打造中国房车智能制造的核心基地。

- 健康与福祉：新吉奥房车通过旗下产品和社会倡议积极促进人类健康与福祉。公司支持各类提升社区福祉的项目，包括提供医疗服务和帮助残疾人群。长城之夜慈善拍卖的收益将用于资助医疗服务和病患。

展望未来

新吉奥房车的战略方向包括增加对技术和服务的投资，满足客户的个性化需求并引领汽车行业发展。公司的使命是为家庭打造优质车辆，并成为汽车细分市场全价值链服务商。

新吉奥集团董事长缪雪中表示： "新吉奥房车很荣幸能够支持中国澳大利亚商会，并期待在长城之夜度过一个难忘的夜晚。此次赞助重申了我们致力于提供高品质车辆和服务的承诺，同时促进了澳大利亚和中国汽车行业更紧密相连。"

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关于新吉奥房车

新吉奥房车是房车行业的领军企业，专注于轻量化和智能车辆技术，以创新设计和高质量工艺在汽车细分领域享有盛誉。自成立以来，新吉奥房车一直致力于探索和发展澳新市场的房车产业。

关于长城之夜

长城之夜由中国澳大利亚商会在北京倾力打造，已成为年度社交盛事。这场别具一格的盛会，以其独特的娱乐、精致的美食和慈善募捐而闻名，吸引各界人士共襄盛举。活动在举世闻名的中国长城举行，来宾们身着华服，欣赏壮丽的景色，共同度过一个充满难忘时刻的美好夜晚。



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Tian Zhang, Sandpiper Communications

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