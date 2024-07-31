中银人寿领航迈向更优质退休生活



香港, 2024年7月31日 - (亚太商讯) – 香港步入高龄化社会，为协助退休人士、长者及照顾者规划全方位退休生活方案，中银集团人寿保险有限公司（「中银人寿」）宣布踏出突破性的一步，牵头发起「安心2gether」联盟，汇聚五大机构，一同推行跨代退休生活规划，以令长者享受更优质及全面的老年生活（「享老」）。 中银人寿与黄金时代基金会去年联合发表《携手共建第二人生》白皮书，根据调查结果建立「长者乐活指数」，结果仅为6.0分（10分满分），当中健康及社区支援的满意程度分别只有4.8分及5.3分（10分满分）。中银人寿执行总裁邓子平先生表示：「《携手共建第二人生》白皮书深入探讨高龄化社会现象，亦带出养老属于两代人共同承担的重要性。我们牵头成立的『安心2gether』联盟，结合五大机构的专业及热诚，提出解决方案，协助规划更完善的『享老』蓝图，令长者及照顾者两代一同受惠。」 中银人寿执行总裁邓子平先生在中银人寿牵头成立的「安心2gether」联盟记者招待会上致辞，

称中银人寿牵头成立「安心2gether」联盟，冀结合各界所长，让长者可以安心享老。 服务涵盖身心灵及财务需要 冀助逆转身心健康风险 「安心2gether」联盟是首个由金融机构发起、针对「享老」服务的联盟。联盟发起人为中银人寿，成员包括康讯生物分析、安心三宝、医思健康和PURE集团，并由香港老年学会会长及老人科专科医生梁万福医生出任「安心顾问」，共同协助长者与照顾者及早积极防范健康风险，配合一系列专业服务，有望逆转身心健康风险，达致享老退休生活。 「安心2gether」联盟成员提供的服务涵盖多个范畴，第一阶段聚焦于「管理『初老』风险」及「逆转身心健康风险」 两大层面，兼顾身心灵健康及财务安排的需要。 联盟成员康讯生物分析可藉由香港中文大学医学院研发的专利技术「全自动视网膜图像分析（ARIA）」拍摄「眼底相」，以了解长者脑健康情况，在15分钟内快速评估中风及认知健康风险，准确度高达九成。 了解脑部风险后，长者可经联盟成员安心三宝一站式订立「持久授权书」，提早管理及规划财产，以确保长者在日后精神上无行为能力时，仍可由其信任的受权人代为处理财政事务，支付生活和医疗的开支，减低经济压力，以免日后急病骤至时猝不及防。 除脑部风险外，在迈向初老阶段，长者身体机能亦会逐渐下降，医思健康提供一系列身体检测套餐，有助长者进一步掌握自身状况，全方位进行健康风险管理。而PURE集团作为优质的连锁瑜伽及健身中心，在身心灵三个层面提供优质及多元化的服务，括针对「慢活人生族」的专业健身课程，结合社交活动及营养咨询，助他们建立健康习惯及拓阔社交圈子，从而逆转健康风险，协助他们开展人生精彩下半场。 「安心2gether」联盟正式启动，中银人寿作为享老金融服务的领航者，致力协助跨代规划享老生活。

中银人寿执行总裁邓子平先生(左三)、安心三宝创办人陈启川律师(左一)、医思健康持股管理人兼首席

业务策划总监（医疗保健）周至莉博士(左二)、香港老年学会会长及老人科专科医生梁万福医生(右三)

、 康讯生物分析有限公司创办人兼行政总裁徐仲锳教授(右二)、PURE集团行政总裁王家琦女士(右一) 中银人寿：将推金融产品配合「享老」所需 中银人寿作为享老金融服务的领航者，将会为客户免费或以折扣优惠提供联盟机构的服务。中银人寿执行总裁邓子平先生表示：「中银人寿首阶段希望透过『安心2gether』联盟，规划退休蓝图，并提供平台协助退休人士及长者管理初老风险，提升身心健康，减轻照顾者的压力。为配合享老服务的需求，中银人寿下一阶段将推出相关金融产品，希望老有所依，长者在退休后仍可享稳定的现金流。此外，我们亦正筹备全新概念的旅居享老计划，让长者享受全方位优质退休生活，详情将稍后公布。」 香港老年学会会长梁万福医生认为：「人口老化及安老问题一直备受关注，要有效提升长者生活质素，初老及退休人士只要在身心健康及财务规划上作出积极部署，人生下半场仍能乐活无忧，同时减轻照顾者往后的压力。透过『安心2gether』联盟，希望能持续在各渠道进行普及教育，为长者富足的退休生活提供专业意见。」 黄金时代展览暨高峰会展示「享老」生活方案 为加深公众对「安心2gether」享老生活方案的认知，由中银人寿冠名赞助的「第九届黄金时代展览暨高峰会」1将于2024年8月2至4日在香港会议展览中心举行，联同不同界别为人口老化议题出谋献策。届时将实地展示「安心2gether」理念及联盟成员的产品和服务，参观人士可以免费进行全自动视网膜图像分析(ARIA) 认知健康风险，及免费心血管动脉硬化检测；现场亦会介绍持久授权书概念，参观人士可预先报名参加讲座，由安心三宝安排与其合作的执业律师主讲；同时可享免费「慢活人生族」试堂优惠。期间亦邀请到金融界、医疗界、法律界、创科界及旅游界的专业人士举办研讨会，就智龄生活、旅居选择及「养老变享老」的议题，作出深入探讨。 中银人寿伙拍「康讯生物分析」及「安心三宝」，提倡长者积极了解和防范健康风险。中银人寿执行

总裁邓子平先生(前右一)、中银人寿市场及产品发展总监魏志炜先生(后右二)、安心三宝创办人

陈启川律师(前左二) 、康讯生物分析有限公司创办人兼行政总裁徐仲锳教授(前右一) 「医思健康」提供一系列身体检测套餐，有助长者进一步掌握自身状况，全方位进行健康风险管理。

中银人寿执行总裁邓子平先生(左一)、中银人寿市场及产品发展总监魏志炜先生(右一)、医思

健康持股管理人兼首席业务策划总监（医疗保健）周至莉博士(中) 「PURE」建议初老及退休人士可透过改善生活方式，逆转身心健康风险。中银人寿执行总裁邓子平

先生(右一)、中银人寿市场及产品发展总监魏志炜先生(左一)、PURE集团行政总裁王家琦女士(中)



话题 Press release summary



部门 Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

