周大福人寿「闪耀传承」储蓄寿险计划 助客户增值财富 灵活规划传承



香港, 2024年7月29日 - (亚太商讯) – 周大福人寿保险有限公司（「周大福人寿」）于日前启动全新品牌后，今天强势推出全新「闪耀传承」储蓄寿险计划（「闪耀传承」），集储蓄、增值、传承、寿险于一身，让客户可按个人需要灵活理财，为自己和家人的闪耀未来奠定稳固基石。同时，又与周大福企业旗下大湾区医疗集团携手为经常北上南下的客户，于内地获得适当且高质量的港式医疗服务，持续为客户开创保险新价值。 周大福人寿首席产品总监关佩妍表示：「面对经济环境急速变化，我们深明客户需要稳健地增值财富，所以启动新品牌后即推出储蓄寿险产品『闪耀传承』，计划提供保证现金价值及非保证红利，保证回本期短至6年，更预期4年回本，并设有不同保单选项，客户可以定期提取保单价值，犹如自制长粮，弹性筹备退休生活或财富传承，高度自主地实现理财目标。让客户获享优越的储蓄保障方案的同时，实践我们致力开创保险新价值的品牌理念。」 「闪耀传承」的优越特点包括： 1. 保证回本期最短可至6年2，稳健累积财富之选：客户透过整付保费，保证现金价值于保单开始时高达已缴付保费总额1 的80%2，6年后计划即保证回本2，预期回本期更短至4年2; 客户另可行使「终期红利锁定选项」3，将非保证的终期红利转换为保证的周年红利，让财富稳定地滚存增值。以整付保费300,000美元保单为例，除可于第4个及第6个保单周年日达预期回本2及保证回本2，总保单价值4更可于第10个、第15个及第25个保单周年日完结时，分别达已缴付保费总额1之150%、200%及超过350%2。 2. 保单分拆选项 : 第5个保单年度完结后，客户可于每个保单年度分拆保单，把现有保单的部分投保单位分配至一份独立「分拆保单」，即一变二，再二变四，如此类推，让客户极致发挥计划的资产分配功能。 3. 保单双传承方案 : 保单于第6个保单周月日起可无限次转换受保人5，另外设有「保单延续选项」6 (即受益人于受保人身故后成为新保单持有人(如适用)及新受保人)，保障期将调整至新受保人128岁，确保保单能无限期继续传承。 4. 定期优越提取 轻松自制被动收入 客户透过缴付1次保费 (整付)，便可于第２个保单周年日开始每年提取５％已缴付保费总额1至保单期满7，弹性筹备退休生活或财富传承。 为鼓励客户及早为自己及家人筹划未来，于推广期内投保可享限时５％保费折扣，定期优越提取更可优化至 (1-1-5)，即缴付1次保费 (整付) 便可于第１个保单周年日开始每年提取５％净保费8至保单期满7，让客户可以更早开展理财方案。 跨地域服务 全方位守护客户健康 周大福人寿紧贴市场脉搏，自今年初与大湾区医疗集团缔结成策略合作伙伴后，不断扩大合作范围，为选择移居大湾区享受退休生活或因工作需要经常往返粤港两地客户，开辟突破地域界限的升级医疗保健服务，包括为指定计划的客户提供： - 个人化全面健康检查及首年保费回赠双重优惠 : 除Humansa及联合医务外，指定储蓄寿险客户亦可享有新增、由大湾区医疗集团提供的个人化全面健康检查，更有机会获得高达２个月的首年保费回赠优惠。 - 指定医疗保障提升计划9：即日起至2025年1月31日，指定医疗保险计划客户透过预先批核于大湾区医疗集团四间三甲级公立医院及医疗服务中心住院／或进行治疗，可获享升级保障，包括 : (1) 移除出院 / 日间手术后的中医治疗每次门诊限额；(2) 指定门诊 / 日间手术双倍现金津贴及 (3) 豁免订明诊断成像检测的共同保险。 注： 1. 已缴付保费总额指保单的基本计划或分拆保单 (如根据保单分拆选项条款所建立) 应缴付并已缴付之保费总额，并已计算大额保费折扣 (如适用)，惟任何其他保费折扣 (如有) 均不计算在内；及须按部份退保后剩余之投保单位与保单缮发时之投保单位比例调整；如客户作出部份退保， 已缴付保费 总额将按比例减低。 2. 总保单价值可于第10、15、25个保单周年日完结时分别达已缴付保费总额之150%、200%、超过350% /保证回本期最短可至 6 年/预期回本期最短可至 4 年及保单开始时保证现金价值达已缴付保费总额的 80% 只适用于整付保费 ( 未计算大额保费折扣及任何其他保费折扣 (如有)) 为 300,000 美元或以上的保单。保证/预期回本期是指在某保单年度完结时，保单之保证/预期现金价值首次等于或大于已缴付保费总额之保单年度。假设客户不作任何提取、保单并没有全数退保、没有行使其他保单选项、没有任何索偿及没有任何欠款。 3. 您可在行使终期红利锁定选项前无限次申请转换自动锁定回报 / 客户锁定回报选项，但于行使后，您只可选择取消此选项而不可作任何变更，而由客户锁定回报中实际获得的终期红利将会在完成申请批核后厘定，该金额或会比您提交申请当时所示的终期红利较低或较高。于转换终期红利后，未来的终期红利亦会相应调低。任何未转换之终期红利可升可跌，甚至变为零。如于行使自动锁定回报选项期间作出部份退保申请，此选项将会实时暂停，而您亦须重新申请以恢复自动锁定回报选项。请参阅保单条款以了解更多关于终期红利锁定选项之详情。 4. 总保单价值指保证现金价值及非保证累积周年红利及利息 (如有) 及非保证终期红利 (如有) 之总和。 5. 转换受保人须符合指定条件和当时的行政规定。投保单位、现金价值总额 ( 包括保证及非保证 )、保单日期及保单年度将在转换受保人生效日期当日保持不变，而保单的基本计划之计划期满日将更改为转换新受保人 128 岁生日当天或紧接其后的保单周年日 ( 以适用者为准 )。转换新受保人的年岁于申请转换受保人时须为 65 岁 ( 上一次生日年龄 ) 或以下及不可比首名受保人年长 10 年或以上；转换受保人必须获得保单持有人、准新受保人以及承让人 ( 如有 ) 同意，而新旧受保人必须于转换受保人时仍然在生及保单仍然有效时作出申请，并需提供令我们满意之准新受保人的可保证明。我们在转换受保人生效日期当日起将停止为于我们记录中的首名受保人或之前的受保人 ( 如适用及视乎个别情况而定 ) 提供任何保障。请参阅保单条款以了解更多关于转换受保人选项之详情。 6. 于受保人身故时，若保单持有人 ( 仍在生 ) 与受保人非同一人，受益人将成为延续新受保人。而于受保人身故时，若保单持有人同时身故或保单持有人与受保人为同一人，受益人将成为新保单持有人及延续新受保人，惟该受益人须符合当时公司的行政规定。于行使此选项后，投保单位、已缴付保费总额、保证现金价值、累积周年红利及利息 ( 如有 )、终期红利 ( 如有 )、保单日期及保单年度将在保单延续生效日期当日维持不变，但保单的基本计划之计划期满日将调整至延续新受保人128岁生日当天或紧接其后的保单周年日(以适用者为准)，而退保款项会等于或低于行使前的身故赔偿。 如身故赔偿支付选项已被选取，您需要在递交保单延续选项书面申请前取消身故赔偿支付选项安排。请参阅保单条款以了解更多关于保单延续选项之详情。 7. 只适用于整付保费(未计算大额保费折扣及任何其他保费折扣(如有))为100,000美元或以上的保单。假设保单并没有全数退保、没有行使其他保单选项、没有任何索偿及没有任何欠款。现金提取是首先提取累积周年红利及利息 ( 如有 )，然后以调低投保单位方式提取保证现金价值及终期红利 ( 如有 ) 而实现。现金提取会令其后的保证现金价值、非保证周年红利、非保证终期红利及身故赔偿总额有所调整及减少。现金提取须符合本公司最低投保单位之要求。 如现金提取会使该保单之投保单位减少至低于最低投保单位之要求，则不可提取现金。此例子乃根据本公司现时预期的红利率及累积周年红利之息率所计算，并非保证，因此所演示之提取金额亦未必可维持。如将来宣布的红利率或累积周年红利之息率有所变更，保单可能会提早或延迟调低投保单位以提取以上指定之金额。 8. 净保费指已计算大额保费折扣及5%整付保费折扣优惠的整付保费。 9. 受条款及细则约束，详情请向周大福人寿查询以了解更多。 重要提示： - 本新闻稿乃资料摘要，仅供参考之用。详情请参阅有关产品小册子、宣传单张及保单文件。有关周大福人寿「闪耀传承」储蓄寿险计划详情，均以保单合约之条款及细则作准。 - 本新闻稿的产品资料不包含「闪耀传承」储蓄寿险计划的完整条款，有关完整条款载于保单文件中。上述「闪耀传承」储蓄寿险计划可作为独立保单而无须捆绑式地与其他种类的保险产品一并购买。敬请务须参阅有关「闪耀传承」储蓄寿险计划之主要产品推销刊物、保单条款及由阁下的持牌保险中介人所陈述之说明文件以全面了解关于以上定义、收费、产品特点、不保事项及赔偿给付条件等之详情及完整条款及细则。 - 有关「闪耀传承」储蓄寿险计划产品小册子，请浏览: https://www.ctflife.com.hk/pdf/sc/prime-treasure-savings-insurance-plan-brochure.pdf - 如欲查询，欢迎致电周大福人寿客户服务热线：+852 2866 8898。 - 本新闻稿只适宜于香港分发，不应被诠释为在香港以外地区提供周大福人寿的任何产品，或就其作出要约或招揽。 如在香港境外之任何司法管辖区的法律下提供或出售或游说购买任何周大福人寿的产品属违法，周大福人寿在此声明无意在该司法管辖区提供或出售或游说购买该产品。 关于周大福人寿保险有限公司 周大福人寿保险有限公司（「周大福人寿」）扎根香港近40年，为新创建集团有限公司（香港股份代号：659）的全资附属公司，也是香港最具规模的寿险公司之一。作为周大福企业成员，周大福人寿紧扣郑氏家族（「周大福集团」或「集团」）多元业务体系的雄厚资源，致力为客户及其挚爱家人于「生活、成长、健康、传承」的人生旅程中，提供个人化的匠心规划、终身保障及优质体验。凭借集团财务实力及环球投资布局，周大福人寿矢志成为大湾区领先的保险公司，持续开创保险新价值。 传媒联络 周大福人寿保险有限公司

品牌发展及传讯部

邝淑仪 (Suki Kwong)

+852 2591 8504

suki.kwong@ctflife.com.hk 周大福人寿保险有限公司（于百慕达注册成立之有限公司）



话题 Press release summary



部门 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

