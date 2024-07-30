复星的全球化之路 创造了真正的稀缺性



香港, 2024年7月29日 - (亚太商讯) – 「不出海，就出局」。今天，成就一家伟大的中国企业，全球化是必由之路。 全球化有两条路径：一条是性价比之路，对外输出产品、服务或产能；另一条，则是以全球视野，炼成真正的全球化企业—全球布局、全球运营、全球发展。 复星国际﹙HKEX: 0656.HK﹚，显然走了第二条路。 近期，复星国际董事长郭广昌在公司2024年中期工作会议上表示，经过30多年发展，复星已经成为少有的植根中国、能在全球布局运营的企业之一。这一点，非常值得自豪，「一定要把这种能力变成我们的盈利。」 事实上，从2007年香港上市启动全球化进程后，17年来，复星锤炼出独一无二的全球化能力，并将其转变为稳定盈利和成长性，构建出深深的「护城河」。 2023年，复星国际海外业务布局已经超过35个国家和地区，海外收入达人民币892亿元，占总收入的45%，海外收入十年复合增长率更是高达55%。 放眼望去，能做到像复星这样全球化布局、全球化运营，并长期保持高速成长、稳定盈利的中国企业，绝对是凤毛麟角。 复星出海，凭什么实现真正的全球化，从而稳定盈利？ 全球化运营，超越简单「出海」模式 如今，中国企业出海已经站上更高的舞台，开启了品牌之路，甚至闪耀全球。 而复星国际，正是中国民营企业中最早出海、运营最成熟的代表，通过多年积累，形成了独一无二的全球化能力。 过去这几年，复星进行了一轮强有力的战略变革，立足全球化业务布局，持续聚焦、强化产业运营能力，定位也越来越清晰：创新驱动的全球家庭消费产业集团。 这就是为什么，在覆盖全球的超过35个国家和地区，不管在文旅消费场景、保险场景、医疗场景，只要是跟家庭消费产业相关的领域，人们都有可能随时遇见复星旗下的产品和服务。 可见，复星已经做到了真正的全球化运营，业务和产品遍布全球无数角落，并实实在在服务着当地客户。这已经远远超越了传统的简单「出海」模式。 复星是如何做到的？ 从「探矿」「开矿」到「深挖矿」 复星的出海经历了几个发展阶段。 其早期出海战略为「中国动力嫁接全球资源」，即立足于中国消费市场的崛起，把海外优质的品牌、产品「引进来」，实现高速增长。 此后，随着中国产业升级，复星开始向全球输出产品和服务，尤其是非洲、印度等新兴市场。其出海战略，也升级为「中国-全球双向驱动」。 今天，复星更进一步，凝聚出一条独特的全球化方法论 —「全球组织+本地经营」。 简单来说，复星已经能够通过组织进化，整合全球资源，根据在不同国家和地区的禀赋，实现深度产业布局和属地化经营。 就全球化能力而言，这是质的蜕变。 在进化的过程中，复星也形成了两大稀缺能力。 第一项稀缺的能力，是发掘优质海外业务、兼并收购的产业布局能力。用复星的话来说，叫「探矿」「开矿」 探明一个好「矿」，绝非易事。 比如复星葡萄牙保险（Fidelidade），就是复星慧眼识珠，在2014年以超过10亿欧元收购其80%的股份（现持85%）。此前，Fidelidade的业务市场比较单一，资产配置也以配置国债为主，抗风险能力较弱。 复星的入主，并非简单的拿钱投资，而是带来了全方位的赋能。一方面，复星为其赋能庞大的全球商业网络，加快全球化运营，尤其是强化拉丁美洲的拓展，以提升业务规模，平衡单一市场风险。 目前，Fidelidade的海外毛保费占比，已经从2017年的6%，提升至2023年的33%，2017-2023年海外毛保费复合年均增长率为39%。 其中，Fidelidade在拉丁美洲的拓展最为迅猛，在玻利维亚的市场份额排名第一，在秘鲁的市场份额排名第三。 另一方面，复星为其赋能领先的全球投资能力，帮助其不断优化资产配置结构。 截至2023年12月，Fidelidade投资公司债、政府债、其他固收产品、地产、权益类资产的AUM（资产管理规模）占比分别为40%、19%、10%、15%、10%。投资地域遍布欧洲、北美、拉丁美洲、亚太。 很显然，其投资结构已经做到了多元化、国际化。从各个指标看，Fidelidade都是不可多得的稀缺资源、顶级的海外资产。 此后，复星又在葡萄牙这片「富矿」之地，挖掘并投资了该国最大的医疗保健服务集团之一光明医疗（Luz Saúde）以及最大的上市非国有银行千禧银行（Millennium BCP），一个「矿」连着一个「矿」，形成了优质投资的「生态效应」。 可见，复星「探矿」「开矿」的眼光，堪称出类拔萃。 第二项稀缺的能力，则是全球化运营、整合创新的能力，也就是「深挖矿」「挖好矿」的能力 拿下一座「好矿」，能不能充分发掘它的价值？ 对复星而言，让这些业务脱胎换骨、资产收益倍增，让投资更值得，才是更重要的。 举个例子，诞生于法国的全球「精致一价全包」度假品牌Club Med，于2015年正式加入复星，此后一路在全球各大洲多点开花。在南美，Club Med成功把握了增长机遇，使得巴西一跃成为Club Med全球按营业额划分的第二大市场。在北美，2023年新开业的魁北克夏洛瓦度假村带动整个北美地区营业额较2022年增长15.6%。在亚太，Club Med于北海道这一亚太区滑雪胜地布局的雪村已达到四座，每年雪季都吸引着大量来自东南亚与中国的游客。在中国，从无到有，目前Club Med度假村已达到11家，成为全球第二大客源地。 再比如，复星医药的子公司复宏汉霖，已经锻练出利用中国、美国、欧盟等地临床试验各自的速度和成本优势，重要节点的「里程碑」互相配合，从而在全球各地市场加快申报的能力。这种打法，远远超出单一创新药出海的水平。 惟其如此，才能更好满足全球等级的生产质量和商业化，也带来丰厚的回报。 2022年，复宏汉霖授权知名生物制药企业Organon两款自主研发的单抗生物药。光这一笔交易，就有望带来约5.41亿美元的潜在收入。刷新了近5年来全球生物类似药对外授权的单笔纪录。 可见，复星的全球化运营能力，带来的势能和想象空间有多大。 稳定盈利预期，支撑市值重估 一个植根中国、全球布局运营的复星，其实力和能力是中国企业所极度稀缺的，也因此夯实了极强的盈利预期和厚重的安全垫。 正如郭广昌在复星2024年中期会议上所说的，「未来，复星将继续坚定推进全球化发展战略，把全球化能力转变为持续的盈利增长。」 这种可预期的盈利增长，来自于复星不断聚焦产业、补强产业链后，构建起来的全球产业生态。 可以说，经历了17年全球化的摸爬滚打、强筋壮骨，不断穿越周期，今天的复星已经迎来沉甸甸的收获季。 - Club Med不断拓展全球市场，如今已成为复星旅文的最重要的收入和利润来源之一。复星旅文发布盈利预告，预计2024年上半年归属于股东之盈利将不低于人民币3亿元。这其中，Club Med 贡献不菲。 - 被郭广昌列为「优等生」的Fidelidade，加入复星之后，全球运营能力迅速成长，盈利水平也持续提升。2023年实现净利润1.8亿欧元。 - 「出海」代表复星医药，2023年研发投入高达人民币59.37亿元，在A股上市医药公司中排名第三，与恒瑞医药及百济神州同属创新药企第一梯队。2024年首季，实现营收人民币101.57亿元，归母净利润人民币6.1亿元。 - 复宏汉霖作为国内自研创新药的杰出代表，2023年更是成为首家盈利的港股「18A」生物医药企业，全年实现净利润人民币5.46亿元。 一串串的业绩背后，是复星多年苦心布局的开花结果，也是其独一无二的全球整合创新能力，不断转化为稳定盈利的表现。 再看几个例子。比如，全球领先的达芬奇手术机器人，在复星医药的推动下，与中国本土供应链和中国制造的优势相结合，开启了国产化之路，进一步提升全球竞争力； 由复星医药合作引进的CAR-T细胞产品奕凯达（阿基仑赛注射液）成为中国首个获批准上市的CAR-T产品，三年来，这款创新疗法已经惠及超700位中国淋巴瘤患者； 复星旗下的翌耀科技，也是全球整合创新的出色代表。2023年，翌耀科技捕捉到全球汽车产业格局重塑的机会，海外新增订单达到人民币63亿元，同比大涨62%。 这一个个真实鲜活的案例，就是最好的注脚：复星的全球化硬核实力，最终必将得到资本市场的认可。 「不同的成员企业，不同的业务单元，全球布局的程度是不一样的，能力是不一样的」，郭广昌说，「希望每一块都能做好，除了传统海外市场，也要在中东建立能力，在拉美、东南亚、非洲建立能力」。 对此，复星的行动极为迅速。最新的消息是，Club Med首家中东度假村将落子阿曼。复星医药加大新兴市场注册力度，要在2至3年内迅速建立非洲、中东、东南亚、拉美产品组合。 6月6日，复宏汉霖第一批「汉曲优」从上海发货，前往沙特阿拉伯，此前其另一拳头产品已登陆印度尼西亚。 复锐医疗科技以中东地区为起点，开展医美市场业务，进而辐射亚太和北美。 这些沉甸甸的成果，都充分说明：经过多年发展，全球化的基因已深入复星各产业板块，成为支撑长期业绩向好的一大核心引擎。 过去几年，内外部环境复杂多变，「黑天鹅」事件频出，不少转型升级中的中国大企业，都在资本市场罕见地遭受冷遇，股价反复动荡。 市场情绪要修复，投资者迫切想知道，什么是支撑这些大型企业未来增长的根本动力？ 复星的全球化能力，是一个观察的窗口。经过持续的聚焦，它不仅在医药、文旅、消费、保险四大核心赛道都做到了全球化，且实现盈利稳健增长。这四大核心赛道，既有安全边际，也都长坡厚雪。这不仅意味着它们是前景广阔、值得深耕的行业，更意味着，当单一行业周期或是「黑天鹅」事件造成波动时，它们能充当「稳定器」。在经济景气时，它们又能变成业绩增长的「放大器」。 可以确定的是，比起任何单一产业，复星国际都是一家更具确定性和成长性的公司。 当前，我们面临百年未有之大变局。中企出海的过程中，更是不乏风浪与暗礁。然而，全球化的融合开放，是大势所趋。纵有荆棘，也当一往无前。 从这点来说，全球化布局与运营是一种极端稀缺的能力，攸关企业生存与发展。作为中国企业全球化的先行者、佼佼者，复星已经证明自己走在正确的路上，并且行稳致远。



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