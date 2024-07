Friday, 26 July 2024, 19:57 HKT/SGT Share:

来源 CITIC Resources 中信资源公布2024年度中期业绩 收入大幅增长93.1%至约39.4亿港元 - “化解风险、提质增效、优化管理”三大战略

- 实现强大经营韧性 核心业务稳步发展

香港, 2024年7月26日 - (亚太商讯) – 中信资源控股有限公司(“中信资源”或“公司”,连同其附属公司统称为“集团”;股份代号:1205.HK)公布截至2024年6月30日止六个月(“期内”)之未经审核中期业绩。 油气贸易业务表现亮眼 营业收入受益飙升 期内,集团经营业绩保持稳健,加上受新增油气贸易业务所带动,集团实现营业收入约39.4亿港元(2023年上半年:约20.4亿港元),同比大幅增长约93.1%;经调整EBITDA约11.0亿港元(2023年上半年:约11.4亿港元);归母净利润约3.5亿港元(2023年上半年:约3.8亿港元)。 此外,集团持续主动减少美元贷款,有息负债率下降至约10.4%,年化净资产收益率达到约9.1%,资产状况优良健康。 持续深耕油气业务 全面提升资产价值 期内,集团油气业务权益产量达472.2万桶,同比增产1.1%;油气产销业务实现营业收入约7.3亿港元(2023年上半年:约7.3亿港元),贡献归母净利润约3.4亿港元(2023年上半年:约4.3亿港元);油气贸易业务录得营业收入约22.1亿港元(2023年上半年:不适用),贸易量约335万桶。 集团持续推进增储上产、提质增效各项措施,以稳定油气业务盈利能力及提升油气资产价值。期内,集团稳步推进月东油田海南20区块开发、推进落实里海沥青厂扩建,以及力争以最少代价实现Lofin区天然气商业化价值释放。同时,集团通过不断引入新工艺、新技术,科学安排上产作业措施,不断促进产量和经济效益的提升。 优化海外项目管理 积极保护股东权益 期内,集团非油气业务实现归母净利润约5,476万港元(2023年上半年:约6,594万港元)。集团致力推动金属与矿业投资团队参与波特兰铝厂和CMJV煤矿项目的管理工作和股东事务,促进项目优化作业模式、提高产能、降低成本。此外,集团积极稳妥推动AWC与美铝换股交易事宜,以实现广大股东利益最大化。 中信资源执行董事、主席兼行政总裁郝维宝先生表示:“ 2024年上半年,地缘政治局势持续紧张,经济增长动能减弱,宏观环境极具挑战。尽管如此,集团坚守‘化解风险、提质增效、优化管理’三大战略,在生产、销售各个环节采取有效的精细化管理措施,并大力推广新技术新工艺,构建可持续发展的技术基础和成本优势。展望未来,集团将通过投资+贸易双驱动,紧抓行业机遇,积极探索铝行业上游和新能源领域的投资机会,培育第二增长曲线,并推动油气贸易业务稳步走向年贸易量千万桶水平,致力成为‘能源矿产投资、大宗商品贸易双轮驱动’的具影响力资源能源类专业化上市公司,从而为各持份者创造更长远的价值。” - 完 - 有关中信资源2024年度中期业绩的详情,请参考集团在香港联交所及其网站的中期业绩公告。 关于中信资源控股有限公司(股份代号:1205.HK) 中信资源控股有限公司自1997年起,在香港联合交易所上市。中信资源的主要业务包括石油和煤的勘探、开发和生产,于铝土矿开采、氧化铝冶炼和电解铝领域的投资。中国中信股份有限公司持有中信资源约60%的股权,为中信资源最大股东。



话题 Press release summary



部门 金属,矿产, 金融, 业务, Oil & Gas

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network