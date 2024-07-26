中信资源公布2024年度中期业绩 收入大幅增长93.1%至约39.4亿港元

香港, 2024年7月26日 - (亚太商讯) – 中信资源控股有限公司（“中信资源”或“公司”，连同其附属公司统称为“集团”；股份代号：1205.HK）公布截至2024年6月30日止六个月（“期内”）之未经审核中期业绩。

油气贸易业务表现亮眼 营业收入受益飙升

期内，集团经营业绩保持稳健，加上受新增油气贸易业务所带动，集团实现营业收入约39.4亿港元（2023年上半年：约20.4亿港元），同比大幅增长约93.1%；经调整EBITDA约11.0亿港元（2023年上半年：约11.4亿港元）；归母净利润约3.5亿港元（2023年上半年：约3.8亿港元）。

此外，集团持续主动减少美元贷款，有息负债率下降至约10.4%，年化净资产收益率达到约9.1%，资产状况优良健康。

持续深耕油气业务 全面提升资产价值

期内，集团油气业务权益产量达472.2万桶，同比增产1.1%；油气产销业务实现营业收入约7.3亿港元（2023年上半年：约7.3亿港元），贡献归母净利润约3.4亿港元（2023年上半年：约4.3亿港元）；油气贸易业务录得营业收入约22.1亿港元（2023年上半年：不适用），贸易量约335万桶。

集团持续推进增储上产、提质增效各项措施，以稳定油气业务盈利能力及提升油气资产价值。期内，集团稳步推进月东油田海南20区块开发、推进落实里海沥青厂扩建，以及力争以最少代价实现Lofin区天然气商业化价值释放。同时，集团通过不断引入新工艺、新技术，科学安排上产作业措施，不断促进产量和经济效益的提升。

优化海外项目管理 积极保护股东权益

期内，集团非油气业务实现归母净利润约5,476万港元（2023年上半年：约6,594万港元）。集团致力推动金属与矿业投资团队参与波特兰铝厂和CMJV煤矿项目的管理工作和股东事务，促进项目优化作业模式、提高产能、降低成本。此外，集团积极稳妥推动AWC与美铝换股交易事宜，以实现广大股东利益最大化。

中信资源执行董事、主席兼行政总裁郝维宝先生表示：“ 2024年上半年，地缘政治局势持续紧张，经济增长动能减弱，宏观环境极具挑战。尽管如此，集团坚守‘化解风险、提质增效、优化管理’三大战略，在生产、销售各个环节采取有效的精细化管理措施，并大力推广新技术新工艺，构建可持续发展的技术基础和成本优势。展望未来，集团将通过投资+贸易双驱动，紧抓行业机遇，积极探索铝行业上游和新能源领域的投资机会，培育第二增长曲线，并推动油气贸易业务稳步走向年贸易量千万桶水平，致力成为‘能源矿产投资、大宗商品贸易双轮驱动’的具影响力资源能源类专业化上市公司，从而为各持份者创造更长远的价值。”

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有关中信资源2024年度中期业绩的详情，请参考集团在香港联交所及其网站的中期业绩公告。

关于中信资源控股有限公司（股份代号：1205.HK）

中信资源控股有限公司自1997年起，在香港联合交易所上市。中信资源的主要业务包括石油和煤的勘探、开发和生产，于铝土矿开采、氧化铝冶炼和电解铝领域的投资。中国中信股份有限公司持有中信资源约60%的股权，为中信资源最大股东。

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