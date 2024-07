Friday, 26 July 2024, 13:15 HKT/SGT Share:

来源 Huabang Technology Holdings Limited 华邦科技旗下公司揽获“专业金融机构服务大奖2024”两项殊荣 金融业务多点开花 市场认可奖项彰显卓越成果

香港, 2024年7月26日 - (亚太商讯) – 华邦科技控股有限公司(上市编号:3638,下连同其附属公司统称「本集团」)欣然宣布,旗下两家附属公司接连夺得由《香港商报》、《全球商报联盟》及《经济导报》联袂颁发的“专业金融机构服务大奖2024”,其中港湾家族办公室有限公司获颁“专业家族办公室服务大奖”及维港财富管理有限公司获颁“专业保险团队服务大奖”,充分体现资本市场对子公司之专项领域的肯定,印证其品牌与实力兼具。 “专业金融机构服务大奖2024”是由《香港商报》、《全球商报联盟》及《经济导报》主办,迄今已举办逾十四年,为大中华区金融界具盛名且有影响力的颁奖盛事,旨在评估及嘉许在过去一年成绩优异、为大中华区金融行业乃至社会经济做出显著贡献的金融机构,同时凭借其极具权威的评审获得资本市场所认可,往届获奖机构广泛涵盖深耕大中华区金融市场的全球领先金融机构。是次颁奖典礼于今日(25日)假座于尖东海景嘉福洲际酒店举行,获得来自行政会议及立法会、财经事务及库务局、中联办经济部贸易处及香港金融发展局的代表及多位嘉宾主礼。 港湾家族办公室有限公司勇夺“专业家族办公室服务大奖” 是次“专业金融机构服务大奖2024”颁奖典礼上,港湾家族办公室有限公司获得“专业家族办公室服务大奖”,由港湾家族办公室有限公司首席经济师邢磊先生代表领奖,并获得证券商协会副主席纪自荣教授颁发殊荣。 港湾家族办公室有限公司为本集团旗下一家植根香港、服务大中华区客户的专业联合家族办公室,亦是一个提供综合金融及专业服务的平台。其透过集团成员及策略伙伴提供包括金融投资、财富管理、信贷融资及专业服务,致力为客户提供全面及多样化的财富管理及家族传承解决方案。此次获奖,既是资本市场对港湾家族办公室之业务运营及管理的肯定,亦将成为未来持续追求卓越的动力。 图片:港湾家族办公室有限公司首席经济师邢磊先生(左)代表接受“专业家族办公室服务大奖” 维港财富管理有限公司获颁“专业保险团队服务大奖” 维港财富管理有限公司于“专业金融机构服务大奖2024”颁奖典礼上,获得“专业保险团队服务大奖”,由维港财富管理有限公司执行董事罗志青先生代表领奖,并获得香港财务策划师学会主席谢汝康先生颁发殊荣。 维港财富管理有限公司为本集团旗下一家提供全面财富管理服务的专业理财机构,其团队拥有丰富的行业经验及专业知识,能为客户提供全面及多样化的财富管理解决方案,以满足客户的各种需求,包括投资、保险、税务规划、资产保护及跨境理财等,业务遍及大中华及亚太地区。此次获奖,不仅是对维港财富管理的服务团队的充分认可,亦凸显资本市场对其业务运营及表现的肯定。 图片:维港财富管理有限公司执行董事罗志青先生(右)代表接受“专业保险团队服务大奖” 华邦科技控股有限公司主席及执行董事张烈云先生表示:“本集团旗下附属公司港湾家族办公室有限公司及维港财富管理有限公司接连获奖,是业界对我们业务能力和营运水平的肯定及鼓励,我对此既感恩又振奋。本集团近年来持续多元化业务,并逐步将业务扩展至金融领域,早前亦拟申请更名为‘亨利加集团有限公司’,期望透过资源整合及结构重组后以新的面貌发展。此次获奖将鼓舞本集团迈向营运新征程,本集团定会再接再厉,加快扩张步伐,促进业务发展。本集团会积极响应香港特别行政区重振经济、金融产业、发展家族办公室业务的号召,运用机遇和资源优势,加速布局金融业务,为股东和投资者创造持续的价值。” – 完 – 有关华邦科技控股有限公司(股份代号:3638.HK,拟更名为“亨利加集团有限公司”) 华邦科技控股有限公司(股份代号:3638.HK)是一家从事多元化业务的企业集团,业务范围涵盖金融及专业服务、电子产品贸易及食品供应链等。 本集团的金融业务网络更已遍及大中华以至亚太其他国家,旗下家族办公室业务发挥香港作为国际金融中心的优势,与全球首屈一指的金融服务机构合作,提供资产管理、财富管理及专业服务综合解决方案。集团旗下子公司已取得证监会的注册机构牌照,联营公司亦已取得保监会及积金局中介人牌照。本集团致力打造涵盖多牌照的一站式金融服务平台,为客户提供全方位的金融及专业服务。 有关港湾家族办公室有限公司 港湾家族办公室是一家植根香港、服务大中华区客户的专业家族办公室,亦是香港联交所上市公司华邦科技控股有限公司(3639.HK)集团子公司。公司透过集团成员及策略伙伴提供四大业务,范围包括:金融投资、财富管理、信贷融资及专业服务。作为一站式综合金融及专业服务平台,公司善于发挥香港作为国际金融中心的优势,整合多元资源,以“陪伴客户保值、增值与传承”为使命,为客户提供全面的财富管理及家族传承解决方案。 港湾家办的金融及专业服务团队平均拥有逾15年资历,曾于跨国大型金融机构及上市公司任职,团队成员凭借丰富的专业知识、精辟的洞见和卓越的客户服务能力,助力客户实现财富持续增值和跨代传承的目标。 有关维港财富管理有限公司 维港财富管理有限公司是一家提供全面财富管理服务的专业理财机构。公司拥有约100名活跃的业务代表及合作伙伴,业务遍及大中华及亚太地区。 维港拥有一支专业的理财顾问及专家顾问团队,包括律师、会计师、医生、信托顾问专家及移民顾问专家等。公司团队能为客户设计及量身定制最适合的财富管理解决方案,以满足客户的各种需求,包括投资、保险、税务规划、资产保护及跨境理财等。 凭借丰富的行业经验及专业知识,维港致力为客户提供全方位、度身订制的财富管理建议,协助他们实现个人及家庭的财务目标,并确保资产得到妥善保护。公司以专业、诚信及客户至尊的服务理念,致力成为大中华及亚太地区首选的财富管理服务提供商。 此新闻稿由金融公关(香港)有限公司代表华邦科技控股有限公司发布。如有垂询,请联络: 金融公关(香港)有限公司

赵泳丝小姐/张晓茵小姐/陈璐小姐/杨童童小姐

电邮:project@financialpr.hk

电话:(852)2610 0846 传真: (852)2610 0842



话题 Press release summary



部门 金融, 业务

