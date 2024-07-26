东方经济论坛2024场外活动在港举行

香港, 2024年7月25日 - (亚太商讯) – 7月24日至25日，东方经济论坛（Eastern Economic Forum）在香港举办场外活动，来自俄罗斯和香港的代表聚首一堂，就拓展经贸关系的和新的合作机会进行讨论。会后，香港企业家计划在2024东方经济论坛上展示其投资项目。东方经济论坛由俄罗斯会展基金会（The Roscongress Foundation）主办。

俄罗斯方面，由俄罗斯会展基金会会副主任、东方经济论坛主任伊戈尔·帕夫洛夫（Igor Pavlov）、署理俄罗斯驻港总领事Vadim Savin、以及莫斯科国立大学亚非国家研究所所长阿列克谢·马斯洛夫（Alexey Maslov）代表出席会议。

场外活动包括与主要商会及香港商界代表会面，与会者就建立俄港企业联系进行讨论，特别关注经贸关系的前景及加强业务伙伴关系。

活动首日，俄罗斯代表与一位港区全国人大代表，以及香港中华总商会成员，包括工业、贸易、发展及金融业务的代表会面；第二天则与香港贸易发展局举行了会议。

香港作为全球主要金融中心，在国际经济中扮演重要角色。香港对国际市场持开放态度，具备良好的商业环境和创新环境，对俄罗斯而言是具吸引力的合作伙伴。香港拥有独特的经验及能力，可为俄罗斯金融市场的发展作出重大贡献。

Vadim Savin表示：「与香港这个独特的金融中心合作，为俄罗斯的商务开拓新的视野，不仅拓展我们的经济前景，为创意及文化交流建立桥梁。我们相信加强关系将为双方带来共同利益，并为可持续发展作出贡献。」

2023年，俄港双边贸易额录得显著增长，达60亿美元。其中，俄港两地扩大合作的主要领域包括电子产品、农产品及有色金属冶金。

阿列克谢·马斯洛夫强调：「俄中关系在建立稳定互利的经济伙伴关系中发挥着关键作用。我们看到与香港的经贸关系有巨大发展潜力，而在东方经济论坛框架内举行的会议亦有助我们找出新的合作领域。」

场外活动期间，俄罗斯会展基金会亦全面介绍圣彼得堡国际经济论坛、「Let's Travel!」旅游论坛、俄罗斯能源周、设计产业论坛和东部经济论坛等项目为外国企业提供的机会。这些活动向国际社会介绍了俄罗斯的投资潜力，开拓了新的合作机会。

伊戈尔·帕夫洛夫表示：「东方经济论坛促进与亚太区主要伙伴国家建设性对话及经验交流，包括小组会议、圆桌会议、商务早餐，以及商务对话等环节。此外，这也是一个难得的机会，可以了解俄罗斯在远东地区的投资项目，考虑参与方案，并与潜在合作伙伴建立直接联系，在论坛上签订有利可图的协议。」

一年一度的东方经济论坛为讨论亚太地区经济合作事宜的重要国际平台，聚集商界、政府、专家团体和国际组织的代表，为思想交流和建立联系提供独特的机会。该论坛今年将于9月3日至6日，在海参崴远东联邦大学校园内举行。

关于俄罗斯会展基金会

俄罗斯会展基金会按照俄罗斯总统决定而设立，是一个注重社会发展的非金融机构，同时也是全国以及国际性的会议、展览、商务、公共、青年、体育和文化活动的主要组织者。

该基金会成立于2007年，旨在促进经济潜力的发展，促进国家利益，增强俄罗斯的形象。基金会全面研究、分析、制定及涵盖俄罗斯及全球经济议程的议题，并提供行政管理，促进商业项目，吸引投资，促进社会企业家精神和慈善项目的发展。

基金会的活动汇集了来自209个国家和地区的参与者，每年有超过15,000名媒体代表在会议场地工作，超过5,000名来自俄罗斯及海外的专家参与分析及专家工作。

基金会与联合国机构及其他国际组织合作。它与86个国家的212个外国经济伙伴、工业和企业家协会、金融、贸易和商业协会，以及与293个俄罗斯公共组织，俄罗斯联邦的联邦和地区行政及立法机构开展多种形式的合作。

俄罗斯会展基金会的官方Telegram频道：俄语–t.me/Roscongress，英语–t.me/RoscongressDirect，西班牙语–t.me/RoscongressEsp，阿拉伯语–t.me/RosCongressArabic。俄罗斯会展基金会的官方网站和信息分析系统： roscongress.org。

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