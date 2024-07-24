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来源 Avance Clinical
Avance Clinical 任命亚洲区域总监，作为全球扩展计划的一部分

北卡罗来纳州威克森林 | 澳大利亚阿德莱德, 2024年7月24日 - (亚太商讯) - Avance Clinical，获奖的生物技术合同研究组织（CRO），自豪地宣布任命Jessica Han为亚洲运营总监，她将驻扎在Avance Clinical的韩国首尔办公室。

Jessica Han
Jessica Han

这一正式公告将在BIO Taiwan期间，在台北国际会议中心的澳大利亚展馆（7月26日至28日）发布。 请与参加BIO Taiwan的Avance Clinical团队预约会议。

这一战略举措强调了Avance Clinical对亚洲市场的承诺，该地区对生物技术公司在临床试验开发过程中接触患者具有吸引力。

Avance Clinical首席执行官Yvonne Lungershausen表示，她非常高兴Jessica Han领导Avance Clinical在亚洲的运营。

“Jessica Han在医疗保健和临床研究行业拥有超过17年的经验，对亚洲市场，特别是韩国市场有深入的了解，她将推动Avance Clinical在亚洲的运营和战略举措。”Lungershausen说。

Han的职业生涯始于三星医疗中心的重症监护单位，担任注册护士，专注于患者护理和临床研究。在转入临床试验领域后，她在该地区的领先合同研究组织如Parexel、PRA Health Sciences（现为ICON）和Novotech担任过各种职位。

关于决定加入Avance Clinical，Han表示：“我被Avance Clinical创新的临床试验管理方法和对高质量服务交付的承诺所吸引。”

“我特别被Avance Clinical在该地区扩大运营的战略重点以及其在临床研究方面的卓越声誉所打动。我渴望为公司的成长做出贡献，并支持其在这一动态市场进一步扩展的战略，推动成功的临床试验并促进在亚洲的新业务机会，”她说道。

“在该地区，Avance Clinical以其量身定制的解决方案满足生物技术公司独特需求而闻名，更重要的是，其对质量的承诺确保了试验结果的完整性和可靠性。Avance Clinical展现的科学和监管专业知识简化了审批流程，缩短了时间线，加快了项目交付。这些全面且以客户为中心的服务使Avance Clinical在行业中处于领先地位，这与我推动临床研究的热情完全契合，”Han说道。

Lungershausen表示：“在首尔建立临床运营的决定反映了生物技术公司和合同研究组织合作伙伴对获得韩国科学卓越和多样化患者群体的需求不断增加。我们在韩国的新存在也为我们的CRO合作伙伴在进行多区域或全球试验时提供了战略优势。”

扩展到韩国和亚洲与Avance Clinical的GlobalReady药物开发解决方案相一致，该方案已引起超过75家韩国生物技术公司和制药公司的重大兴趣。“韩国临床运营的全球路径需求非常明确，”Lungershausen补充道。

亚洲扩展提升了Avance Clinical提供世界级临床研究服务的能力，增加了其全球无缝覆盖，并提供符合主要监管机构标准（包括MFDS和FDA）的高质量数据。这一举措将有助于亚洲生物技术公司访问Avance Clinical在澳大利亚和美国的强大服务，进一步加速其药物开发进程。

“我们在亚洲、澳大利亚、新西兰、欧洲和美国的团队提供卓越的数据质量和运营卓越，帮助我们的生物技术客户在临床试验中取得成功，”她说道。

在BIO Taiwan期间（7月26日至28日），请在台北国际会议中心的澳大利亚展馆见见Jessica Han、Yvonne Lungershausen和团队。 立即预约会议，讨论您的药物开发计划或即将进行的临床试验。

点击此处与团队预约会议

媒体联系方式：
Avance Clinical
Kate Thompson 
media@avancecro.com

关于Avance Clinical

Avance Clinical是澳大利亚和新西兰地区最大的一站式CRO公司。我们为客户提供高质量的临床研究服务以及符合国际标准的临床研究数据。我们的客户主要是处于早期研发阶段的生物科技公司，他们需要快捷灵活的临床研究服务。www.avancecro.com

Frost & Sullivan奖
Avance Clinical作为一家具有26年历史的CRO公司在过去三年连续被评为Frost & Sullivan亚太地区市场领袖 。

临床前到临床一期和二期
Avance Clinical经验丰富的ClinicReady团队可提供精准的临床前服务。澳大利亚政府的研发税务补助政策，让我们可以更经济，精准并灵活的帮助客户完成临床一期和二期的项目。客户有机会享受43.5%的政府现金补助，同时快速的监管审批政策使其能更早更快的开展临床研究。我们的解决方案以及客户为本，灵活多变，经手的临床研究覆盖超过120个适应症。我们的数据质量被国际监管机构广泛认可，包括美国FDA以及欧洲EMA。

技术
我们使用的系统多元化并且功能丰富，有最高效的以及客户所信任的执行力。Medidata, Oracle, TrialHub, Certinia, Salesforce, Zelta 和 Medrio都是我们的系统长期供应商。

www.avancecro.com 



话题 Press release summary

部门 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials
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