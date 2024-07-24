第34届香港书展录得近百万人次入场 运动及零食展同样气氛炽热 名作家讲座大受欢迎



香港, 2024年7月23日 - (亚太商讯) – 由香港贸易发展局（香港贸发局）主办的第34届香港书展、第7届运动消闲博览及第4届零食世界今日圆满闭幕，七日展期获市民大众踊跃参与，吸引99万人次入场。三大文化消闲盛事共匯聚760间展商，再加上现场丰富活动及互动体验，让入场人士一边「漫游光影文字间」，一边享受运动和美食的乐趣。 香港贸发局署理总裁张淑芬表示：「三大夏日盛事获业界及市民大众踊跃参与，书展继续以书会友，现场讲座大受欢迎，还吸引不少内地访客参与，唿应年度主题影视文学的书籍更备受热棒。世界文艺廊匯聚31个国家与地区的影视展品，配合多元化文化活动及各种互动装置及体验，让入场人士『漫游光影文字间』，有助推动香港成为中外文化艺术交流中心。同场的运动消闲博览及零食世界提供各式各样体验及美食，吸引八方来客，刺激本地消费。」 调查显示书迷人均消费略升 书展期间，大会委託研究机构访问超过820位入场人士，深入剖析书迷的阅读习惯及消费选择。今年受访者于书展的平均消费金额达912港元，较去年略升4.6%，更佔其全年购买印刷书籍平均开支74%，凸显香港书展作为出版业界重要推广及销售平台的吸引力。另外，三个展览有九成展商提供电子支付服务，而使用电子支付的受访者则有72%。 调查亦显示，书展最受读者欢迎的书籍种类，首五类分别为小説（47%）、漫画（21%）、儿童及青少年读物（19%）、旅游（18%）及文学（16%）。在电子书方面，有65%受访者在过去一个月有阅读电子书，期间他们阅读电子书的平均时数为16小时。参观人士到书展的主要目的是购买最新书籍（55%），其次是享受购书折扣优惠（53%），以及感受国际书展的文化气息（30%）。 「文化七月」延续推广全城阅读 为进一步推广阅读，书展及「文化七月 ▪ 悦读夏季」共举行逾600场活动。今年的文化七月在全港十八区举行作家分享会、故事剧场、电影相关活动、手工艺工作坊、文化艺术分享会等，活动将持续至7月31日，详情请参阅网站https://hkbookfair.hktdc.com/CulturalJuly/index.aspx。 另外，大会将陆续把主要的文化讲座影片上载到书展网站，读者可浏览书展网站或贸发局的网上影片平台。 绳网吊索尽现亲子乐 零食雪糕消暑热卖 运动消闲博览带来各式各样运动消闲用品和新颖体验，大受不同年龄的入场人士欢迎，包括亲子绳网飞索、太极推手机械人、日本馆吉祥物表演及为参加巴黎奥运的港队运动员送上祝福的马赛克照片打气墙。零食世界则搜罗超过1,200款零食，呈献各种经典味道、健康之选及环球小食，当中雪糕等消暑零食更大受欢迎。 上述三项展览为香港贸发局在香港盛事年表的下半年活动揭开序幕，下月紧接的香港国际茶展、美食商贸博览、美食博览、家电•家居•博览、美与健生活博览；9月举行香港钟表展及国际名表荟萃、香港国际时尚匯展、一带一路高峰论坛；10月举行香港秋季电子产品展、香港国际秋季灯饰展、香港国际户外及科技照明博览；11月举行香港国际眼镜展、香港国际美酒展; 12月举行香港贸发局创业日等，全方位推动本地盛事经济。 图片下载：https://bit.ly/3YkJDTH 香港书展今天圆满结束，连同运动消闲博览及零食世界，七日展期吸引近百万人次入场参观。 三大文化消闲盛事匯聚760间展商参展，其中书展吸引不少书迷入场搜罗心水书籍及产品。 财政司司长陈茂波在书展选购科普书籍送给小朋友，鼓励他们接触科技领域的知识，又买了本地手工精品 ，支持文创工作者。 香港书展期间举行八大讲座系列，推动作者与书迷互动交流。 今届书展除了得到多位华语作家鼎力支持外，亦吸引不少外语作家亲临开讲。 书展年度主题影视文学匯聚多间展商带来相关书籍，吸引不少读者选购。 世界文化艺术廊唿应年度主题，展出各地的影视文学展品，并因应《九龙城寨》热潮展出九龙城寨模型，成为打卡焦点。 「文艺廊」设迷你影院，播放精选影视作品片段。 运动消闲博览的绳网飞索体验大受欢迎，为一家大小提供刺激休闲活动。 入场人士在运动消闲博览砌出大型马赛克打气墙，为奥运健儿送上祝福。 日本大坂世博部长自见英子（左五）参观运动消闲博览的日本馆。其中，2025年日本大坂･关西世博会亦有参展，介绍世博会主题「创造闪耀生命光辉的未来社会设计」。 零食世界搜罗超过1,200款零食，为入场人士呈献各种经典味道、健康之选及环球小食。 声明：香港特别行政区政府仅为本项目提供资助，除此之外并无参与项目。在本刊物／活动内（或由项目小组成员）表达的任何意见、研究成果、结论或建议，均不代表香港特别行政区政府、文化体育及旅游局、 文创产业发展处、「创意智优计划」秘书处 或「创意智优计划」审核委员会的观点。 传媒查询 新闻界如有查询，请联络： 香港书展、香港运动消闲博览及零食世界

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