香港, 2024年7月23日 - (亚太商讯) – 富通保险有限公司（「富通保险」）今日正式更名为周大福人寿保险有限公司（「周大福人寿」）。公司同时展示全新品牌形象，以及推出「周大福人寿．生活圈」会员计划，发挥作为周大福企业成员的优势，联动周大福集团（「集团」）多元业务体系，为客户带来优质生活体验，实践“开创保险新价值”的品牌理念。

周大福人寿行政总裁叶文杰联同一众管理层今日于周大福人寿概念中心「The GalaMuse」共同主持全新品牌揭幕仪式，公司亦邀得星级妈妈钟嘉欣担任活动大使。全新品牌形象广告即日起以全新名字「周大福人寿」通过跨媒体形式于线上及线下平台陆续登场，包括高踞港岛甲级商业大厦顶层LED屏幕，以及香港游艇会大型户外广告牌，闪耀维港两岸。

新品牌 ── 熟悉的品牌 全新的名字

周大福人寿保险有限公司行政总裁叶文杰表示：「更名及推出全新品牌象征公司发展迈向新里程。公司扎根香港近40年，是本港最具规模的寿险公司之一。今天起我们将以全新的企业形象和品牌定位，进一步紧扣周大福集团多元业务体系的雄厚资源、财务实力及环球投资布局，不断扩大服务网络，优化产品及服务，矢志成为大湾区领先的保险公司。」

叶文杰续称：「『开创保险新价值』是公司的品牌理念，亦将推动我们满足客户及其挚爱家人人生旅程中的『生活、成长、健康及传承』不同阶段的需要，通过人生规划、产品服务及崭新推出的『周大福人寿．生活圈』会员计划，提供个人化的匠心规划、终身保障及优质体验。」

新体验 ──「周大福人寿．生活圈」 打造优质新体验

为配合品牌升级及全面体现「开创保险新价值」的品牌理念，公司同时推出一站式生活平台「周大福人寿．生活圈」会员计划，以为大众实现「多元体验」、「生活礼遇」及「会籍联乘」三大目标，为客户及其家人打造优质新体验。

计划设有钻石、黄金及基本三个会员级别，会员可按不同级别享受周大福集团多元业务体系不同业务单位的各式各样精彩生活礼遇，涵盖酒店、餐饮、教育及健康服务等。「周大福人寿．生活圈」会员亦可连结集团内其他联乘会籍，首阶段将包括New World CLUB及KLUB 11，第二阶段将扩展至CTF Club (周大福珠宝的会员计划) 以及新中会(新世界中国的尊尚会员计划)，以进一步覆盖更多中国香港及内地的受众。

新价值 ── 全新品牌理念 开创保险新价值

周大福人寿的全新品牌设计采用湖水绿为主色调，如同「生命之源」，象征源源不绝的生命力，为周大福人寿不断成长、持续发展注入强劲动力。整体配色亦以大地系色调为主，充分彰显周大福人寿对环保、大自然以及可持续发展的承诺。由四组呈现流动形态的线条所组成的品牌故事元素，象征周大福人寿竭诚守护客户及其挚爱家人人生旅程中「生活、成长、健康、传承」的四大阶段，成就其生生不息的璀璨故事。周大福人寿位于港岛甲级商业大厦顶层的LED屏幕以及香港游艇会大型户外广告牌即日起以新名字闪耀维港天际线，新品牌形象亦将以巴士及的士车身广告形式陆续登场。公司同时会于不同数字平台和社交媒体进行品牌推广，包括同步推出两部宣传片诠释全新品牌以及「周大福人寿．生活圈」会员计划的亮点，即日起于电视、港铁车厢电视、社交平台及周大福集团多元业务体系之场地的醒目位置播放，向不同持份者阐述全新的品牌故事。

公司于今年４月率先披露更改公司名称的部署，客户及合作伙伴对新名称反应正面。公司亦承诺与具共同理念的业务伙伴合作共赢，一同迈向可持续发展。此次更名不影响周大福人寿与业务伙伴之合作模式及客户保单之日常管理和营运，包括保单的保障、利益、费用及回报等。

关于周大福人寿

周大福人寿保险有限公司（「周大福人寿」）扎根香港近40年，为新创建集团有限公司（香港股份代号：659）的全资附属公司，也是香港最具规模的寿险公司之一。作为周大福企业成员，周大福人寿紧扣郑氏家族（「周大福集团」或「集团」）多元业务体系的雄厚资源，致力为客户及其挚爱家人于「生活、成长、健康、传承」的人生旅程中，提供个人化的匠心规划、终身保障及优质体验。凭借集团财务实力及环球投资布局，周大福人寿矢志成为大湾区领先的保险公司，持续开创保险新价值。

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周大福人寿

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周大福人寿保险有限公司（于百慕达注册成立之有限公司）