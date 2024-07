追踪拾象指数的AGIX ETF上线：构建原汁原味的AI投资工具

香港, 2024年7月22日 - (亚太商讯) – 美国ETF资管机构KarneShares正式在Nasdaq交易所上线了追踪AGIX Index的ETF产品,KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF(Ticker:$AGIX)。 $AGIX ETF是对拾象发布的指数AGIX Index的追踪,AGIX Index是AI时代的“Nasdaq 100 指数”,今年YTD涨幅为22.71%。 AGIX Index包含了AI硬件、AI基础设施、AI应用三个领域,从上千家上市公司中层层筛选至50家左右,并随着行业发展调整数量和权重,帮助投资者感受AI价值在不同领域和板块之间的流动。被收录到指数中的公司既具备和AI间的高相关性(AI Readiness),也因为业务积累、商业模式等原因能够很好地受益于这场新技术革命(AI Potential)。 $AGIX ETF上线纳斯达克交易所,是对AGIX Index作为AI趋势观测工具的背书,也提供了一个市场信号:在二级市场,尤其是科技股投资领域,一场革命正在发生,AI-native成为新的价值导向。如同移动互联网爆发早期,在巨变前夜,投资人迫切需要一个有前瞻视角、能有效跟踪变化的工具。 01.ChatGPT让科技投资进入AI-alpha时代 一年前,AI是否会遭遇“互联网泡沫” 是所有人的疑问,但一年后,随着AI开始实打实地帮助公司获得收入增长、Nvidia等头部公司不断beat预期,市场对于AI的态度更加积极。 无论是Nasdaq 100还是S&P 500,他们在2023年增长几乎都由Mag 7(苹果、微软、英伟达、Google母公司Alphabet、亚马逊、Tesla和Facebook母公司Meta)公司驱动,而Mag 7公司都是典型的AI受益者,这些公司在AI领域的深厚布局是这一轮增长的源动力。 更进一步拆分S&P 500 EPS也可以得出相似结论,即EPS的40%由科技公司驱动,其中大部分是由Al驱动的。 当然,除了Mag 7外,因为LLM(大语言模型)/AI受益的公司还有很多,如何识别这些公司,并以合理的评价标准对公司进行组合、监测、调整,是一个AI-native投资工具的核心价值,也是AGIX的长期目标。 02.为什么Nasdaq 100无法抓住 AI-alpha 每一次技术范式转变,都需要全新的框架和路径来做投资判断。 QQQ是一个很好的例子。追踪Nasdaq 100指数的ETF QQQ(Invesco QQQ Trust)是美股市场最大的ETF之一,也被公认为普通人参与科技股投资的最佳入口,是过去20年科技与增长股的代名词。但QQQ并非诞生之初就和科技投资划等号,直到2003年在methodology层面剔除了所有金融服务相关公司、在构成上更加tech-driven后,QQQ才真正意义上和科技股挂钩。 在移动互联网时代的早期,QQQ也没有第一时间感知到新技术浪潮中的alpha,其表现和S&P 500走势相对一致,直到2013年后,随着移动互联网进入爆发期,QQQ才开始和S&P 500之间拉开差距。 即便已经足够“tech-native”,到了AI时代,代表科技股的QQQ也无法完美映射AI领域的价值流动。过去3年,QQQ的底层指数Nasdaq 100增长了163%,而Nvidia增长了982%,Microsoft增长了209%。 考虑到QQQ追踪的Nasdaq 100指数中仍然存在例如百事可乐、Costco、星巴克等非科技公司,因此,可以对QQQ ETF中的IT板块增长进行拆分比较。 在ChatGPT发布之后,QQQ IT sector和QQQ整体表现之间开始出现分化,尤其在2024年Q1后,QQQ IT Sector表现明显优于QQQ整体。但即使如此,AGIX的表现明显优于QQQ IT Sector。 这是因为即使在科技公司板块、甚至同一垂直领域中,不同公司因其产品特性、商业模式、团队战略等原因,受益于AI的程度、以及和AI耦合度都存在极大差异,而AGIX能够用纯粹的“AI+”视角对科技公司优中选优,找到真正受益于AI的公司。 在筛选纳入到AGIX Index的公司过程中,可以发现当下只有10%左右的公司能够和AI进行有意义的结合,更多的公司还在观望AI的进展,当然也会有不少科技公司会在这轮AI竞赛中被淘汰,因此,如果要正确抓住AI beta,选择正确的“篮子”就变得相当关键。 03. $AGIX ETF:构建更原汁原味AI native的Portfolio 在前几次AI浪潮中,围绕AI主题也诞生了不少指数和 ETF,例如,ARK在2014年发行的ARKK和ARKQ都将AI作为重要构成,Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index则发行于2018年。 但如果观察这些指数(和 ETF产品),就会发现,和QQQ(Nasdaq 100)一样,它们的组合中也存在非AI相关的公司,尤其是非此次大语言模型浪潮相关的公司;有些仍然围绕机器视觉或机器人为主线来构造组合,并不能反映价值捕获,服务于投资者想要“纯粹”AI组合的需求。此外,ARK的ARKK、ARKQ等类似AI主题ETF的另外一个共性是,AI只是这些产品编制方法的组合之一而非全部,背后的潜在理念是,AI是对科技投资的补充而非颠覆。 这一观点放到今天显然存在瑕疵:由大语言模型LLM催化的AI革命是对已有科技生产的颠覆,这就是黄仁勋所说的AI is eating software AI正在吞噬软件,这项新技术不仅会带来生产力革命、创造全新的需求,甚至也会带来新的商业模式。因为产品机制和技术绝对早期的局限性,长期来看,这类产品也会面临和QQQ类似,可能会“失效”的挑战。 AGI进程才刚刚开启,并且一定会经历其他历次技术革命一样的“硬件投入——基础设施建设——应用大爆发”三个周期,为了在行业beta之上捕捉到每个阶段的alpha,AGIX也做了全周期地覆盖。拾象从上千家上市公司中层层筛选至50家左右,并随着行业发展调整数量和权重,投资者能在其中看到各个行业板块随AI发展起到的不同作用,也能看到真正优秀的AGI公司,从早期探索者逐渐成为行业引领者;拾象更期待看见随着下一个AI时代“苹果”“英伟达”的上市,他们可以不断被纳入AGIX指数。 好的价值工具能够帮助投资者正确识别时代beta,投资者抓住时代的beta是参与变化的最低要求,AGIX提供了这样一个工具。 拾象由前红杉投资人创办发起,作为新一代全球投资平台,至今已投资20多家全球头部独角兽公司,投资portfolio总估值超$600B,并构建了“一级股权基金、美股对冲基金、指数、ETF”等一系列综合的投资产品。 拾象团队持续追踪全球科技进展,同时也通过旗下的开源研究平台“海外独角兽”积极输出高质量的行业与公司认知,在全球AI社区中积累了行业影响力。



话题 Press release summary



部门 金融, Funds & Equities, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network