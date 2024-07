Friday, 19 July 2024, 15:58 HKT/SGT Share:

来源 Hong KONG VOLUNTEER AWARD 每两名香港人有超过一人当义工 义工的幸福感高近三成 「香港义工奖2024」下周起接受报名 提升义工参与度

香港, 2024年7月19日 - (亚太商讯) – 义务工作发展局 (Agency for Volunteer Service,简称 AVS)委托香港恒生大学市场学系,进行「2024香港义务工作调查」,并于7月18日召开记者发布会。是次调查显示过半数受访者曾参与有组织的义务工作,他们的幸福感亦明显较未曾参与义务工作的受访者高。为更有系统地追踪本港义务工作的发展趋势,AVS今年首创「香港义务工作指标」,为完善未来的义务工作发展蓝图奠定坚实基础。 每两名港人有超过一人参与有组织义务工作 是次调查在今年六月以街头访问形式,成功收集773位香港市民的意见。当中有54.2%的受访者在过去三年曾参与有组织的义务工作。有组织的义务工作是指透过机构安排、或由团队自行策划的任何自愿地贡献个人时间和精神,而不为物质报酬所提供的服务。数字相当于每2人当中,便有超过1人参与义务工作,反映市民对义务工作的热诚。他们主要是透过慈善 / 非牟利团体 (37.1%),学校 (15.2%) 和宗教组织 (13.1%) 等渠道或途径参与义工服务。 首创「香港义工指标」冀为完善义务工作长远发展蓝图奠定基础 今年的调查首度计算「香港义务工作指标」,根据受访者的兴趣和意愿 ( Interest ) 、投入情况 ( Input ) 和影响及成就 ( Impact) 三个不同的角度 ( 3 I ) 推算,当中包括市民对义务工作的参与程度、每月平均服务时数和参加服务的次数等,实质反映香港市民在参与有组织义务工作上的整体状况。「香港义务工作指标」将有系统地持续追踪义务工作在香港的发展情况,检视义工的参与度和义务工作的趋势。AVS主席彭韵僖律师表示:「『香港义工指标』将会成为重要指标,呈现市民参与义务工作的实际情况。编制『香港义工指标』有助为长远的义务工作发展蓝图奠定基础,带领和鼓励更多市民大众参与有组织的义务工作,对未来的义务工作发展具有深远影响。」 义务工作带来幸福感 要鼓励更多市民参与有组织的义务工作,义工自我的幸福感可以作为重要参考指标。是次调查发现,若幸福感满分为5分,过去三年曾参与义务工作的受访者,自我幸福感达3.51分,较过去三年没有参与义务工作的受访者的2.72分,高出近三成。按人数比例分析,75%曾参与义工服务的受访者,同意通过参与义务工作能令自己感到更幸福,反映参与义务工作,或是开启个人幸福大门的其中一条钥匙 (Key to Happiness)。 获社会和朋友认同 有助发展义务工作 调查显示,市民参与义务工作的原因,30岁或以下的青年受访者认为,可以透过当义工结交新朋友,扩大个人社交圈子(15.2%);31至50岁的受访者则希望获得社会 / 朋友的认同(12.5%),51岁或以上的受访者认为可以善用余睱(14.5%)。调查亦同时发现,获得社会 / 朋友的认同,对过去三年没有参与有组织义务工作的受访者而言(13.5%),是一个很重要的诱因鼓励他们多参与义务工作。 没有同伴和不易找到合适义务工作限制青年人参与 是次调查亦分析了市民在投入和参与义务工作上的限制,调查显示,对于30岁或以下的青年人来说,除了缺乏时间(30.2%)之外,没有同伴一起当义工(18.0%)和不易找到合适的义务工作(11.4%) 均是限制他们投入和参与义务工作的主要原因。AVS总干事李佩琪表示,为推动青年人投入义务工作,「香港义工奖」设立了「爱心学校奖」,鼓励学校持续参与推动义工活动,将义工服务融入校园,培育学生参与义工服务及助人精神。青年人透过学校参与有组织义务工作,既可以有同学陪伴一齐当义工,亦较易找到合适的义务工作。 李佩琪续指,AVS一直致力担当枢纽角色,与社会各界建立伙伴关系,合力推动义工参与,促进提供增值及优质的义工服务,以缔造一个「行义香港」的美誉。香港今年全年预计最少有210项盛事举行,盛事涵盖多个不同领域,各项盛事及大型活动均可以善用义工,让义工可以把握难能可贵的机会参与盛事,拓阔视野,增广见闻。AVS亦鼓励有志参与义务工作的团体及个人,加入其辖下的「香港义工团」,此平台积极联系其团体及个人会员,为他们提供服务资讯,安排多元化的义务工作机会,包括近年多项香港大型盛事,并不断开拓义工服务范畴,务求持续提升义工的参与,团结互助力量,共建关爱共融社会。 义务工作等值经济产出达109亿港元 义工服务时数高达1.58亿小时 进行是次「香港义务工作调查」的香港恒生大学市场学系邝家麒博士认为,义务工作对社会的贡献不容忽视。调查以香港人口、工资中位数、义工参与率和时数估算,香港人当义工的等值经济产出高达109亿港元,与2009年同类调查比较,增加接近一倍,反映义务工作在香港社会有重大发展。去年全年义工服务时数高达1.58亿小时,较15年前显着增加超过八成。彭韵僖主席对调查结果感到欣喜:「综观今次调查,情况令人鼓舞,展现了过去十五年香港义务工作的长足发展,反映香港人热心助人,行善不遗余力。调查结果肯定了AVS工作的重要性,加强了AVS持续推动优质义工服务的决心。」 「香港义工奖」下周起接受报名 增设「跃晋义工奖」 勉励首次及重返义工行列的市民 为了推动更多市民投身义工服务,建立关爱共融的社会,鼓励默默耕耘的杰出义工,AVS与民政及青年事务局每年合办「香港义工奖」,嘉许本地杰出义工、企业、机构、屋苑及学校,表扬他们对义务工作的贡献和成就,希望鼓励及感染更多市民投入义工行列。「香港义工奖」除了以时数设立多个个人、企业及机构奖项外,更设爱心屋苑和爱心学校,并由多位社会贤达组成评审委员会,选出优秀的个人义工、青年义工和义工团队,以及杰出企业和非商业机构。彭韵僖主席透露,今年将加设新奖项:「『香港义工奖2024』将新增『跃晋义工奖』,希望进一步激发及勉励更多首次及久未接触义工服务的市民投入义工行列,希望他们继续抽空积极参与义务工作,让更多人受惠。」「香港义工奖」下周起接受报名,详情可浏览网址:https://hkv-award.hk/。 出席昨日记者会有义务工作发展局主席彭韵僖律师、香港恒生大学市场学系邝家麒博士、义务工作发展局总干事李佩琪女士及青年义工郭家宝女士和谢家宝同学。 大会感谢WeWork提供鲗鱼涌办公室作场地赞助,支持是次发布会。 图片一:香港恒生大学市场学系邝家麒博士于「2024 香港义务工作调查」发布会公布调查结果及

数据并分析义务工作的发展趋势。 图片二:义务工作发展局主席彭韵僖律师根据调查结果分享观点,并宣布首创「香港义工指标」为

长远的义务工作发展奠定基础。 图片三:义务工作发展局总干事李佩琪女士介绍义务工作发展局推动义工服务的工作,并建议如何促

进青年人参与义工。 图片四:青年义工谢家宝同学(左)及郭家宝小姐(右)分享做义工心得及帮助。 图片五:义务工作发展局主席彭韵僖律师(中间)、义务工作发展局总干事 李佩琪女士

(左二)、香港恒生大学市场学系邝家麒博士(右二)、青年义工郭家宝小姐(右一)及青年义工谢家宝

同学(左一)出席「2024 香港义务工作调查」发布会。



