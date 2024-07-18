中港澳最大香水品牌管理公司颖通控股申请在港上市

香港, 2024年7月19日 - (亚太商讯) – 中港澳三地综合市场最大的香水品牌管理公司，颖通控股有限公司(“颖通控股”)今日正式向香港联合交易所递交了主板上市申请。近年来“嗅觉经济”迅速崛起，颖通控股料成为近期资本市场的焦点。

颖通控股是一家香港本土企业，有超过40年的扎实经验。公司从最初管理香水品牌起步，逐步成长为中国领先的美妆品牌管理公司。1987年公司初步试水中国市场，于1988年赴北京参加法国名牌化妆品展销，由一家香港本土企业发展至行业龙头，颖通控股实力不容忽视。

颖通控股实行多品牌、全渠道的运营模式，拥有涵盖香水、彩妆、护肤品、个人护理产品、眼镜及家居香氛等多元化的标志性品牌组合，总数达63个，其中包括国际知名品牌如Hermès、Van Cleef & Arpels、Creed、Chopard、Versace等合作，以及深受消费者喜爱的Albion、Laura Mercier和Babor等。颖通控股亦于1999年推出自有品牌Santa Monica。

集团在中港澳的销售网络遍布超过400个城市，拥有超过7,500个线下销售点，无论是线上还是线下都已实现了全渠道覆盖，特别是在电商及社交媒体平台的布局上，颖通控股更是走在了行业前列，通过天猫、小红书、抖音、京东及微信等平台，与消费者建立了紧密的联系。其丰富品牌组合精准地满足了消费者的差异化需求，强大的销售网络更为全球品牌进入中港澳市场提供了坚实的支持，从而建立长期稳固的合作关系及形成了深度绑定的客户粘性。

随着中国经济的蓬勃发展，特别是庞大人口基数带来的消费潜力，中国新兴嗅觉经济预计将成为中国香水市场的可持续增长动力。根据弗若斯特沙利文的资料，2018年至2023年全球香水行业零售额排名前十的国家中，中国是增长最快的香水市场，在此期间复合年增长率为15.0%。预计从2023年到2028年将以14.0%的复合年增长率进一步增长。长期以来，颖通控股在品牌管理领域积累了丰富的经验与资源，多品牌、全渠道的运营模式满足了消费者多元化的需求，精准地抓紧嗅觉经济起飞的庞大机遇。

颖通控股创始人刘巨荣先生早于八十年代将国际香水引入中国，为人务实爱国，带领颖通控股成为中国领先的美妆品牌管理公司。刘先生为香港化妆品同业协会的荣誉会长，更于2021年及2023年获颁「奥纳奖－杰出爱心企业家」荣誉。颖通控股大部分高级管理层成员已加入集团超过10年，团队稳定且具有深厚的行业、运营及技术知识，带领集团取得稳健的业务增长。截至2024年3月31日止年度的收入为18.6亿元人民币，较去年同期增长9.7%。2024财年纯利超过2亿元人民币，较去年同期增长19.3%。

面对未来，颖通控股将持续拓展多元化品类及品牌组合，优化产品矩阵，横向纵向延伸至更多不同的美妆类别，扩大消费者范围，并加快数字化转型步伐，高度关注中国结构性增长且富有弹性的“嗅觉经济”，以把握战略市场机遇。集团在继续提升品牌认可度的同时，将持续深耕中国市场并积极履行企业社会责任，为投资者创造长期价值。

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