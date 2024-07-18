香港书展、运动消闲博览及零食世界今日盛大揭幕



香港书展、香港运动消闲博览及零食世界三大盛事今日开幕，七日展期吸引760家展商参与

书展年度主题为「影视文学」，《繁花》作者金宇澄及《九龙城寨》作者余儿等亲临开讲

书展「世界文化艺术廊」匯聚31个国家及地区着作及展品，并设AI互动装置

运动消闲博览打卡位为备战巴黎奥运的香港健儿打气；零食世界提供超过1,200款环球零食，供书迷及运动迷选购

3岁或以下小童及65岁或以上长者免费进场；中午12时前，可以八达通港币10元入场；首两日以正价入场可享再进场优惠 香港, 2024年7月18日 - (亚太商讯) – 2024年7月17日，由香港贸易发展局（香港贸发局）主办的第34届香港书展、第7届运动消闲博览及第4届零食世界今日起一连七日（7月17日至23日）假香港会议展览中心隆重举行。三项夏日文化消闲盛事为市民及访客提供适合一家大小、动静皆宜的活动。书展首日上午的开幕典礼邀请香港特别行政区政府文化体育及旅游局副局长刘震担任主礼嘉宾，并在香港贸发局总裁方舜文的陪同下举行。 香港贸发局总裁方舜文在开幕典礼时致辞表示： 「贸发局致力透过举办大型展览和盛事，促进香港的商贸发展，为香港经济注入活力，巩固香港作为亚洲盛事之都的美誉。今年书展连同运动消闲博览以及零食世界，三大盛事一共吸引760间参展商，继续为业界打造一个重要的推广及销售平台，同时让市民以及访客在此尽享阅读、运动、消闲及选购零食的乐趣。作为香港每年暑假的文化盛会，今届书展在场内场外举办超过600场文化活动，并邀请超过250个在文坛举足轻重的华语作家、外语作家及名人讲者亲临开讲，促进文学交流，以书会友。」 今年书展部份项目获香港特别行政区政府文创产业发展处贊助，当中包括「世界文化艺术廊」、专为业界而设的「国际出版论坛」和首次举办的「IP圆桌会议」等。 年度主题讲座细谈影视文学 今年书展选定「影视文学」作年度主题，以「从香港閲读世界：漫游光影文字间」点题。「文艺廊」会展示年度主题推介作家李敏、杜国威、陈韵文、黄绮琳、蒋晓薇及罗卡的精选着作及展品，亦会介绍「焦点导演」王家卫、何爵天、卓亦谦、徐克、许鞍华及关锦鹏的精选作品，并透过展示「经典改编影视作品」向亦舒、李碧华、金庸、倪匡及张爱玲等文坛大师致敬。 年度主题讲座系列邀得多位年度主题推介作家及「焦点导演」细谈影视文学，其中杜国威将于今日为年度主题讲座系列揭开序幕，题目为「文字炼成台词再化为对白–杜国威的创作魔力」；着名导演关锦鹏将于7月20日分享「胭脂玫瑰恨长久–关锦鹏眼中的女性、电影与文学改编」。 世界文化艺术廊促进各地文化交流 「世界文化艺术廊」（世界文艺廊）展示31个国家及地区的影视文学着作及展品，除了中国内地、香港及台湾的作品外，更云集阿根廷、哥伦比亚、捷克、法国、印尼、韩国、墨西哥、秘鲁、菲律宾、西班牙、瑞士及越南等。世界文艺廊特设两项互动装置，其中「映像游记」以互动香港地图，展示电影取景地及相关文学作品的点滴，而入场人士更可下载有关图片；另一装置「AI剧本变奏」可让入场人士输入指定关键词，将经典电影场景生成不同画面，体验创作乐趣。 此外，「世界文艺廊」特意搜罗九龙城寨微缩模型，更邀得《九龙城寨》原着作者余儿于7月22日亲临书展，以「《九龙城寨》— 从小说到电影」为题，分享创作的心路歷程。 今年书展的中国内地展馆首度以北京作为主题城市，以「京港携手筑梦·书香共绘华章」为主题，将富有北京歷史文化特色、新时代发展成就的主题类、文学类、社科类等书籍和文创产品带到展场，展现国家首都魅力。 华文及国际知名作家匯聚 推广阅读气氛 今年书展继续迎来八大讲座系列，除「年度主题」之外，另设「名作家」、「英语及国际閲读」、「世界视窗」、「儿童及青年阅读」、「本地文化歷史」、「写意生活」和「心灵励志」。「名作家讲座系列」由大会与《明报》及《亚洲週刊》合办，邀请中国内地，台湾及香港重量级华文作家亲临书展，细说他们的创作心得。电视剧《繁花》的原着小说作者金宇澄将于7月20日讨论小说《繁花》的上海性与现代性；中国先锋小说领军人物苏童亦会于同日以「文学的交叉小径」为主题分享创作歷程；其他名作家包括毛尖、朱天衣、沈西城、吴思远、林沛理、班宇、许子东、陈崇正、焦桐、单伟建、乔叶、黄灯、葛亮、雷倩、蔡崇达及禤骏远等（排名不分先后）。 「英语及国际閲读」讲座系列继续邀请多位英语作家参与讲座，让读者认识世界各地的文化。英国歷史及城市歷史学者Christopher Cowell今日（7月17日）分享1841年至1849年香港的城市建设；明日（7月18日），捷克的着名插画家、动画导演Galina Miklínová将带大家进入动画世界，认识《奇怪的袜子精灵》。除八大讲座系列外，「名人讲故事」邀得中大医学院助理院长张源津医生、着名钢琴演奏家李嘉龄及昂坪360董事总经理董沛铨等，打造别具意义的亲子活动。（讲座详情及作家阵容请浏览：https://hkbookfair.hktdc.com/tc/Events/Event-Schedule.html） 奥运热捲运动消闲博览 打卡为运动员打气 四年一度的奥运将于下周开幕，市民可率先在运动消闲博览感受体坛炽热气氛。大会邀得星级运动员出席座谈会，包括香港男子七人榄球代表姚锦成、前香港空手道及田径代表唐焯彬，以及曾演出《冰上花火》的香港冰球运动员张芷澄等，分享他们的奋斗史。香港体育学院（展位：5C-C02）特别于会场设置即影即有装置，让市民手持打气字句拍照，并砌出马赛克照片墙，为出战奥运的运动员打气。 香港游乐场协会（展位：5C-D02）今年于「运动大本营」展区引入亲子绳网飞索体验，由教练指导越过关卡，并穿过长达15米飞索，为入场人士提供刺激的运动体验。 体育科技助健体，兴伦乐龄科技（展位：5C-B25）特意为银髮族设计「太极推手机械人」，以资深太极师父的招式与用者推手，助长者训练肌肉防跌。此外，前香港三项铁人运动员司徒兆殷亦会出席座谈会，分享如何透过体育数据，分析运动表现，从而拟定每日的训练内容。 今年的「日本馆」为疫后最大规模，2025年日本大坂･关西世博会（展位：5B-E11）将介绍世博会主题「创造闪耀生命光辉的未来社会设计」。日本国家旅游局（展位：5B-D02）则联同18个日本县市参展，展示日本传统文化及景点。当中北海道馆（展位：5B-E02）将介绍最新旅游资讯，并设虚拟实境体验及打卡位，爱努民族文化体验区会介绍Upopoy国立爱努民族博物馆和公园。 此外，运动消闲博览举办近60场精彩活动及表演，包括本地插画家分享会、新兴乐器介绍、竞技叠杯运动精英赛、艺术体操舞蹈匯演等，集刺激与娱乐于一身。 零食世界活动介绍零食知识 今年零食世界搜罗超过1,200款零食，分成「环球零食」、「朱古力及糖果工房」、「怀旧零食」、「健康滋味」、「派对时光」及「Snack Bar」六大展区，为入场人士呈献各种味道、健康之选及来自世界各地的小食。 首次参展的雀巢（展位：5B-B02）将带来全新推出的雪糕产品，并提供多款展场优惠，当中包括入场人士凭任何书展或运动消闲博览的消费单据，可享雪糕杯或雪糕球买一送一。此外，大会亦设一系列零食活动，包括「天然蜂蜜芝麻糕制作」及「手沖咖啡正念饮食体验」等，让入场人士全方位认识零食。 香港书展、香港运动消闲博览及零食世界的门票可透过电子支付贊助商BoC Pay，或其他票务合作伙伴AlipayHK、支付宝、01空间及八达通，或便利店购买，一票可通行三展。今年成人票价维持港币30元，3岁或以下小童及65岁或以上长者免费进场。凡于中午12时前在会场入口收费站以八达通付费进场，即可以港币10元进场；凡以正价购首两天门票可享再进场优惠。书展现场不设实体门票销售，市民可在入口收费站以Alipay、支付宝或八达通付费入场。 香港书展、香港运动消闲博览、零食世界小档案 日期 2024年7月17至23日（星期三至星期二） 时间 香港书展

7月17至22日 - 上午10时至晚上10时

7月23日 - 上午9时至下午5时 香港运动消闲博览、零食世界

7月17至18日 - 上午10时至晚上9时

7月19至20日 - 上午10时至晚上10时

7月21至22日 - 上午10时至晚上9时

7月23日 - 上午9时至下午5时 地点 香港会议展览中心 票价 成人：港币30元

小童：港币10元 （适用于小学生 / 身高 1.2 米或以下儿童）

*3岁或以下小童及65岁或以上长者免费进场 购票方法 电子门票可透过电子支付贊助商BoC Pay，或其他票务合作伙伴AlipayHK、支付宝、01空间及八达通购买。书展门票于全线7-11便利店、全线Circle K便利店及不同售票平台发售。 票务优惠 上午进场票︰港币10元（成人和小童同价，每天中午12时前进场），只限于会场入口收费站以八达通即时付费入场。 免费再进场特别优惠：凡以正价（成人港币30元、小童港币10元）购买7月17或18日香港书展门票人士，可凭完整票尾或现场派发的再进场优惠券免费于以下时段各进场一次：

1) 7月19-21日（星期五至日）晚上7时后

2) 7月22日（星期一）晚上7时后 此优惠不适用于其他门票（包括上午进场票、优惠进场票、贵宾进场票以及赠券） 超级书迷证：港币88元，持此证的人士可于书展期间无限次入场参观，更可使用特别通道进入会场，节省轮候时间。 香港书展网站 / 流动应用程式下载 www.hkbookfair.com

hkbookfair.hktdc.com/HKBookfairApp.html

（查阅书展活动详情及报名参与讲座） 香港运动消闲博览网站 hksportsleisureexpo.hktdc.com/tc 零食世界网站 worldofsnacks.hktdc.com/tc 图片下载：https://bit.ly/3y4lgPh 香港书展今日开幕，连同香港运动消闲博览及零食世界组成三大夏日文化消闲盛事，共吸引760家展商参与。 香港特别行政区政府文化体育及旅游局副局长刘震出席书展首日的开幕典礼，并担任主礼嘉宾。 香港特别行政区政府文化体育及旅游局副局长刘震（前排右二）、香港贸发局总裁方舜文（前排左二）及一众嘉宾包括中宣部信息中心副主任曹振亚（前排右一）及北京市委宣传部副部长翟德罡（前排左一）出席今日上午举行的开幕典礼。 香港贸发局总裁方舜文致辞时表示，作为香港每年暑假的文化盛会，今届书展在场内场外举办超过600场文化活动，促进文学交流，以书会友。 今早不少市民等候香港书展开幕，希望尽早入场以选购心仪书籍。 书展「世界文化艺术廊」匯聚31个国家及地区着作及展品，并设AI互动装置。 「文艺廊」展示年度主题推介作家的精选作品，吸引书迷驻足观赏。 「运动大本营」设亲子绳网飞索体验，可让人穿过长达15米飞索，提供刺激的运动体验。 香港体育学院在运动消闲博览设即影即有装置，让市民手持打气字句拍照，砌出大型马赛克照片墙，为出战巴黎奥运的运动员打气。 今年的「日本馆」为疫后最大规模，日本国家旅游局联同18个日本县市参展，展示日本传统文化及景点。 零食世界搜罗超过1,200款零食，为入场人士呈献各种味道、健康之选及来自世界各地的小食。 声明：香港特别行政区政府仅为本项目提 供资助，除此之外并无参与项目。在本刊 物／活动内（或由项目小组成员）表达的任 何意见、研究成果、结论或建议，均不代表 香港特别行政区政府、文化体育及旅游局、 文创产业发展处、「创意智优计划」秘书处 或「创意智优计划」审核委员会的观点。 传媒查询

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