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Tuesday, 16 July 2024, 14:58 HKT/SGT
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来源 Star Plus Legend Holdings Limited
巨星传奇(6683.HK)解禁后首个交易日: 收盘报10.4港元 升幅达2.97%

香港, 20247月16 - (亚太商讯) – 7月15日，巨星传奇（6683.HK）在禁售期结束后的首个交易日收盘报10.4港元，上涨2.97%，成交量达162.3万股，成交额约为1666万港元。据悉，巨星传奇已于2024年7月12日解除禁售期，股价表现稳定，成为近两年新股市场解禁日后为数不多股价企稳的公司。

业内人士分析，解禁期结束后股价走势通常会受到市场情绪的影响，尤其是在大股东有套现压力的情况下，因此股价容易出现下跌；与此同时，解禁意味着部分股票重新进入市场流通，从而增加了市场的有效供给，可能带动股价上涨，进一步反映市场对于公司的评价和价值判断。

根据LiveReport大数据统计，近半年解禁的港股上市公司中，解禁后首个交易日有13只个股下跌，13只个股上涨，其中仅有7只个股涨幅超2%。巨星传奇于解禁后首个交易日未跌反涨，升幅达2.97%。

解禁期结束后的影响取决于公司本身的基本面、市场整体的情绪和投资者的反应。尽管上市公司股票在解禁期结束时通常会经历短暂的波动，但市场最终会反映出公司的长期价值。市场分析认为，巨星传奇的发展基本面依然向好，未受解禁影响而发生变化。

据公开资料显示，巨星传奇于2023年7月13日在港交所主板挂牌上市，深耕IP创造与营运和新零售，两大业务既能独立产生收入，透过明星IP赋能自有新零售品牌带动产品销售，将明星IP的流量转化为产品销量，形成商业闭环。

此外，众多券商及分析师持续看好巨星传奇的长期价值。其中，浦银国际认为，巨星传奇的多元业务齐头并进，有望驱动其收入扩张，因此维持“买入”评级，并将目标价提高至13.9港元；盈立证券则指出，巨星传奇通过“IP + 场景”的创新融合，并借助元宇宙和AI技术赋能，有望打造IP泛娱乐生态链，因此给予14.18港元的目标价。

国农证券投资经理方泽翘则认为，巨星传奇获纳入MSCI全球小盘股指数，加之公司与数字王国合作，未来或将开发出更多崭新的内容制作及业务机会，在AI概念下，预计今年股价仍会处于大涨小回局面，目标价15港元以上。



话题 Press release summary

部门 金融, 业务
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