巨星传奇(6683.HK)解禁后首个交易日: 收盘报10.4港元 升幅达2.97%

香港, 2024年7月16日 - (亚太商讯) – 7月15日,巨星传奇(6683.HK)在禁售期结束后的首个交易日收盘报10.4港元,上涨2.97%,成交量达162.3万股,成交额约为1666万港元。据悉,巨星传奇已于2024年7月12日解除禁售期,股价表现稳定,成为近两年新股市场解禁日后为数不多股价企稳的公司。 业内人士分析,解禁期结束后股价走势通常会受到市场情绪的影响,尤其是在大股东有套现压力的情况下,因此股价容易出现下跌;与此同时,解禁意味着部分股票重新进入市场流通,从而增加了市场的有效供给,可能带动股价上涨,进一步反映市场对于公司的评价和价值判断。 根据LiveReport大数据统计,近半年解禁的港股上市公司中,解禁后首个交易日有13只个股下跌,13只个股上涨,其中仅有7只个股涨幅超2%。巨星传奇于解禁后首个交易日未跌反涨,升幅达2.97%。 解禁期结束后的影响取决于公司本身的基本面、市场整体的情绪和投资者的反应。尽管上市公司股票在解禁期结束时通常会经历短暂的波动,但市场最终会反映出公司的长期价值。市场分析认为,巨星传奇的发展基本面依然向好,未受解禁影响而发生变化。 据公开资料显示,巨星传奇于2023年7月13日在港交所主板挂牌上市,深耕IP创造与营运和新零售,两大业务既能独立产生收入,透过明星IP赋能自有新零售品牌带动产品销售,将明星IP的流量转化为产品销量,形成商业闭环。 此外,众多券商及分析师持续看好巨星传奇的长期价值。其中,浦银国际认为,巨星传奇的多元业务齐头并进,有望驱动其收入扩张,因此维持“买入”评级,并将目标价提高至13.9港元;盈立证券则指出,巨星传奇通过“IP + 场景”的创新融合,并借助元宇宙和AI技术赋能,有望打造IP泛娱乐生态链,因此给予14.18港元的目标价。 国农证券投资经理方泽翘则认为,巨星传奇获纳入MSCI全球小盘股指数,加之公司与数字王国合作,未来或将开发出更多崭新的内容制作及业务机会,在AI概念下,预计今年股价仍会处于大涨小回局面,目标价15港元以上。



