来源 Digital Domain Holdings Limited 数字王国携手策略伙伴环亚集团创办人宋海西先生 于桃园机场首发AI虚拟人技术重塑旅客体验

香港, 2024年7月6日 - (亚太商讯) – 数字王国集团有限公司(「数字王国」,股份代号:547)于桃园国际机场举行「旅者新境遇」发布会。期间,数字王国欣然宣布,与环亚机场服务管理集团(「环亚集团」)创办人兼行政总裁宋海西先生达成协作共识,双方将携手共组合营企业。这一战略性举措为数字王国扬帆蕴含生机的观光及旅游服务业,凭借AI虚拟人技术重塑旅客体验揭开了序幕。 就AI虚拟人、视觉特效、可视化等尖端领域而言,诞生于荷里活的数字王国掌极具竞争力的技术实力和创意思维,这与环亚集团在机场、酒店等消费场景积累的技能和经验相得益彰。顺应上述协作效应,该合营企业旨在推出一系列高度个性化且具备互动特质的智能服务,以满足旅客耳目一新的体验需求。 发布会当日,桃园市市长张善政先生、数字王国行政总裁谢安先生、环亚集团创办人兼行政总裁宋海西先生,以及桃园国际机场股份有限公司董事长杨伟甫先生亲临现场并致辞。 领航者强势联动 以AI虚拟人技术加速旅客体验革新 经过30馀年的蜕变,数字王国参与制作了数百部电影和剧集,数千支商业广告、游戏影像、实验型与沉浸式体验;搭载深度学习和虚拟实境等相关技术,AI虚拟人构建流程迭代为实时捕捉、渲染和驱动,兼具情感表现力与互动特性的数码角色由此呈现,这一成果促使数字王国将其应用延伸至银幕之外,在机场、酒店等消费场景中担任不可或缺的职务,例如AI虚拟礼宾或AI虚拟地勤等。 环亚集团由现任行政总裁宋海西先生于1998年创办,总部设在香港。其拥有全球最大的独立机场贵宾室网络,国际业务据点已超过250个,遍布全球30个国家及地区的80个国际机场。伴随AI所引发的变革浪潮,环亚集团不断利用尖端科技达成旅客体验的持续升级,并以其针对消费级市场的洞察力和卓越的营运能力而备受赞誉。 在领航者的强势联手下,该合营企业能有效发挥AI虚拟人技术的赋能力量,为传统模式下的观光及旅游服务业注入活力;同时将数码角色导入酒店和机场,乃至呼叫中心、免税店、游客服务中心等周边设施,向旅客提供高度个性化且具备互动特质的智能服务,实现营运维度的「降低成本」、「增进成效」和「提升品质」。 值得注意的是,是次发布会迎来了虚拟人邓丽君的惊喜亮相。她与数字王国行政总裁谢安先生的趣味互动,生动展示了AI和AI虚拟人技术无缝融入消费场景时所激发的可能性。这一跨越时空界限的展演,使现场来宾对AI虚拟人技术的跨域融合惊叹不已。 紧贴「下一站,未来」的概念,发布会现场模拟设有智能柜台的机场贵宾室,供来宾体验为此打造的AI虚拟人解决方案——智能柜台所搭载的AI虚拟大使——由AI相关技术驱动,她向来宾提供了一系列智能服务:除了流程指引、路线导览等基础协助外,也能与旅客自然对话,为实时情境下的人机互动增添情感响应。 强强联手 推动AI智能服务迈向崭新阶段 宋海西先生富有远见的领导力,是环亚集团引领观光及旅游服务业的关键因素之一。数字王国行政总裁谢安先生表示:「宋海西先生围绕旅客体验升级的理念与目标跟数字王国不谋而合。他的国际视野、策略布局,对合营企业在全球落实战略部署有著无法估量的指导助力。由此,数字王国有机会把握AI催生的商业机遇,运用AI虚拟人技术的优势,推动智能服务迈向崭新阶段。」 对于联手屡获殊荣的数字王国共组合营企业,环亚集团创办人兼行政总裁宋海西先生说道:「数字王国拥有强大的荷里活基因,更被誉为AI虚拟人技术的开拓先锋。他们在这一领域收获了丰富的实践经验和坚实的领导地位,有利于打造适用机场和酒店等消费场景的实验型与沉浸式的旅客体验。」 充分拥抱AI于观光及旅游服务业的附加价值,桃园市政府和桃园国际机场亦为是次发布会提供了协办支持。桃园市市长张善政先生强调:「目前桃园已具备从生产制造、资料储存与运算到 AI 应用的完整生态系,本合作案除了能进一步带动桃园 AI 产业发展外,也期待他们能运用 AI 科技,让世界更认识桃园国际机场,像是或可运用虚拟技术,投影出在地知名艺人进行礼宾接待,或是在机场重现台湾著名景点,打造沉浸式旅客体验,让旅客们对台湾、对桃园国际机场留下深刻印象,借此提升桃园国际机场的世界排名。」 目前阶段,数字王国正进一步完善适用于智能柜台的AI 虚拟人解决方案,并计划以跨境授权及远端技术指导的方式,协助在地厂商提供服务,推动 AI 虚拟人技术于机场、酒店等场景拓展应用实证。桃园国际机场看好 AI 虚拟人发展潜力并予以支持,桃园国际机场股份有限公司董事长杨伟甫先生表示:「数字王国与策略伙伴环亚集团合作推出的全新 AI 虚拟人客服服务,于桃园国际机场环亚贵宾室全球首发,这不仅大幅升级了旅客体验,也让桃园国际机场向智能机场迈出了重要的一步。此外,加上刚启用移民署的新世代自动查验通关系统(e-Gate),以及去年底第一航厦完成 30 座自助行李托运服务(Self bag drop systems),这一项项智能化服务的推出,都将逐渐提升机场体验,让旅客出入更便捷。感谢数字王国与环亚集团,选择桃园国际机场作为首发,也感谢大家对桃园国际机场的信任与支持。让我们共同期待,AI 虚拟人客服所带来的全新智能旅行体验!」 图片下载及说明:

https://bit.ly/3RXmeDD 新闻照1:数字王国于桃园国际机场举行「旅者新境遇」发表会,(左起)威刚董事长陈

立白先生、数字王国行政总裁谢安先生、桃园市市长张善政先生、虚拟人邓丽君、

环亚集团创办人兼行政总裁宋海西先生、桃园国际机场股份有限公司董事长杨伟甫先生

、数字王国高级顾问许兴利先生。 新闻照2:数字王国于桃园国际机场举行「旅者新境遇」发表会,虚拟人邓丽君在会中惊

喜亮相,与数字王国行政总裁谢安先生趣味互动。 新闻照3:数字王国于桃园国际机场举行「旅者新境遇」发表会,数字王国行政总裁谢安

先生(图左)现场展示 AI 虚拟大使,将透过智慧柜台为机场贵宾室提供一系列智慧服务。 新闻照4:数字王国于桃园国际机场举行「旅者新境遇」发表会,数字王国行政总裁谢安

先生(图左)、环亚集团创办人兼行政总裁宋海西先生(图右),强强联手以

AI 虚拟人技术重塑旅客体验。 关于数字王国集团有限公司: 数字王国集团有限公司(「数字王国」)是感官体验虚拟化先锋。经历30多馀年的蜕变,诞生于荷里活的数字王国已逐步实现视觉特效、虚拟人和可视化等领域的全球性拓展。对创意实力与先进技术的追求,促使数字王国持续将无可比拟的雕琢旨趣引入创作过程,以打造数百部电影和剧集,数千支商业广告、游戏影像、实验型与沉浸式体验。代表成果包含:斩获奥斯卡金像奖「最佳视觉效果」的《铁达尼号》、《飞越来生缘》和《奇幻逆缘》,缔造影史票房神话的《复仇者联盟》系列,以及不断突破热度指数的口碑之作《怪奇物语》第四季等。 作为首家成功进军大中华区的独立视觉特效工作室,数字王国于2016年扬帆虚拟赛道。通过充分融合人工智能等底层技术和虚拟实境等应用手段,数字王国构建了一系列照片写实级且具备情感表现力的全实时化数码角色,并将其延伸至银幕之外,为虚拟场景中的人机互动、人人互动提供崭新的载体形式。 数字王国于香港联交所上市(股份代号:547);在洛杉矶、温哥华、蒙特利尔、北京、上海、海德拉巴等多个城市均设有业务据点。 数字王国官方网站 - WWW.DIGITALDOMAIN.COM 关于策略伙伴——环亚机场服务管理集团 : 环亚机场服务管理集团(环亚集团),总部设于香港,成立于1998年,是全球高端机场服务的先驱。环亚以「让旅行更美好」(Make Travel Better)为使命,引领了全球首个独立机场贵宾室的概念。 目前,集团经营着全球最大的国际机场贵宾室网络,业务遍布 30 多个国家,80 个国际机场,合共 1,600 个服务点,并透过旗下 13 个品牌,提供 360 度全方位机场体验。 这些品牌包括贵宾室品牌环亚优逸庭(Plaza Premium First)及环亚机场贵宾室(Plaza Premium Lounge)、机场酒店遨途(Aerotel)及Refreshhh by Aerotel、机场礼宾接待Allways 、各类机场餐饮概念,全球会员计画智旅者(Smart Traveller),以及旅行体验生态系统-OneTECO,环亚集团正透过创新和人性化的方案,革新机场体验。 此外,环亚也同时为全球顶尖的航空公司、航空联盟和企业客户提供贵宾室管理及机场款待服务。其合作伙伴包括美国运通、Capital One、国泰航空、天合联盟、星空联盟、Visa 等知名机构。 环亚集团以其非凡的成就和对服务卓越的承诺,赢得了超过 80 项殊荣。值得一提的是,于2016 至 2024 年,集团连续八年荣获 Skytrax 世界航空大奖的「世界最佳独立机场贵宾室」奖项;亦于 2018、2019 及 2023 年于 TTG 旅游大奖中获得「最佳机场贵宾室营运商」。2020 年,集团总部荣获「ISO 9001:2015」认证。集团创办人及行政总裁宋海西先生,则在2018 年荣获「安永企业家年奖」及「马来西亚区杰出企业家年奖」。 环亚集团目前拥有超过 5,000 名员工,每年服务全球超过 2,000 万名旅客。集团持续追求创新和卓越,正快速扩展其在全球国际机场的业务网络。 了解更多资讯: http://www.plazapremiumgroup.com/ 联系我们: FB, IG, Youtube @plazapremiumlounge and WeChat @PlazaPremiumGroup 传媒联系:

