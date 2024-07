智创新 数赋能：中信国际电讯集团亮相2024世界人工智能大会

上海, 2024年7月5日 - (亚太商讯) – 亚太一流的跨国互联网化综合电讯企业中信国际电讯集团有限公司(「中信国际电讯」;股份代号:1883)携同旗下澳门电讯(CTM)、中信国际电讯CPC、中企通信、和东南亚公司ACCLIVIS等多家子公司连续第三年在中信集团的统一部署下亮相2024世界人工智能大会,综合展示中信国际电讯在人工智能与产业融合高质量发展、以数码化为企业“一带一路”及全球化发展赋予“新动能”等方面的前沿实践和最新成果。 今年,中信集团在大会的“应用赋能”主题展区以“智能中信 · 共创新可能”做整体展示,充分发挥“科技、产业、金融”有机循环综合优势,集中体现中信集团各业务领域深度融合人工智能,诠释数字经济高质量发展中信智慧和中信力量。 作为中信集团新消费板块的关键组成部分,同时也作为中信集团“一带一路”业务的重要战略支点,中信国际电讯本年度在中信集团“AI+算力网络”板块展区中,以“人工智能+”行动为引领,以“中法走廊”数字新信道为特色主线,重点展示通过人工智能、大数据、AR等创新技术以及丰富的全球化ICT资源优势,凭借在千行百业的切实落地应用成果,助力企业加速“走出去”和“引进来”的数智之旅,智赋“一带一路”落地生根、持久发展,从理念转化为行动,从愿景转变为现实,从“大写意”到“工笔画”。 “人工智能+”新行动 赋能产业新发展 近年来,人工智能在被提升至国家战略高度后,不仅在技术发展、数据驱动、政策支持等方面取得了显著进展,同时还加速与各垂直行业深入融合,走进了产业深处。在今年的政府工作报告中,更是首次提出“人工智能+”行动。中信集团抓紧人工智能战略机遇,持续推动人工智能等新一代信息技术与产业发展深度融合,加快培育新质生产力和现代化产业体系。为此,在今年世界人工智能大会期间,中信集团召开“人工智能+”行动发布会,启动“人工智能+”行动力量。中信国际电讯携手旗下中信国际电讯CPC、中企通信等多家子公司也积极参与其中。 中企通信数据科学与创新高级总监詹东东先生于“中信方案助力行业变革”环节中发表了关于《全球化数智通讯服务解决方案》的精彩演讲。强调在“一带一路”倡议和企业出海等新发展格局下,企业全球化实践需聚焦于价值主张的精益化和合规化,不断迭代升级其出海模式,实现从产品出海到产能出海,再到经营模式出海的综合转型。在这过程中,我们更加注重发挥自身优势,不仅提供可组合、可封装的智赋“云网安”数智通讯服务基础能力,更基于AI等前瞻技术,智慧赋能企业,拓展行业应用场景,为企业创造新的价值。 此外,中信国际电讯CPC联合中企通信协同中信集团先进制造板块的重要成员——全球领先的铝车轮制造商中信戴卡,发布共创铝制汽车零部件行业大模型的“人工智能+”新行动。 中信戴卡是全球铝车轮行业首家“灯塔工厂”,秉承着高端化、智能化和绿色化的发展理念。在积极践行“一带一路”倡议过程中,中信戴卡开启了中资企业出海的全球化发展进程。中信国际电讯CPC首席副总裁骆嘉钊先生介绍道,“在这进程中,中企通信联合母公司中信国际电讯CPC有幸能与这样的行业领先企业并肩同行,为其搭建了安全、高效、快速的数据高速公路,以及全球化互联互通的网络,助力中信戴卡全球化、数字化、智能化的营运与管理。” 据介绍,此次双方联合共创的铝制汽车零部件行业大模型,将运用人工智能和大数据等创新技术,结合中信戴卡多年积累的制造业领域知识,在AI视觉赋能制造、AI赋能工艺优化、AI赋能研发设计、AI赋能营运决策、AI赋能绿色低碳等多个领域克服挑战,构建铝制汽车零部件垂直行业大模型,进一步提高生产效率和智能化水平,助力全产业链智能升级。其中,中企通信打造“AI+安全”能力,研发了分钟级别的实时响应警报,为中信戴卡构建全球工厂互联互通的同时,能有效地实现全球范围内、尤其是一带一路沿线的威胁监测,筑牢信息安全底座,锻造“灯塔工厂”新辉煌。 “中法走廊”数字新信道 彰显向实发展新阶段 走进本次世界人工智能大会的中信展区,来宾们能看到位于中央核心区域的“中法走廊”,展示了中信国际电讯赋能中法两国企业的累积成果。中信国际电讯技术总裁叶汉忠先生表示,“今年恰逢中法建交60周年,欧洲也是中信国际电讯资源布局的重要区域之一。因此,我们特别布置了‘中法走廊’展示区,来呈现中法数字新信道的建设成果。” 据悉,经过多年的努力和推进,中信国际电讯不断深化与法国企业的合作,在赋能法国企业、把法资企业“引进来”等方面,成果显著,包括服务多个知名奢侈品及零售、汽车零件及高端制造、媒体及专业服务等产业在华落地,无缝连接全球营运;通过“云网安”智慧一体化服务,中信国际电讯已经与众多知名法资企业展开合作,助力他们能更好地走进中国、落户中国、深耕中国、服务中国。同时也着力推动中国企业出海落地法国,为客户提供丰富ICT资源与当地技术支撑,切实为中法企业互联互通保驾护航,为全球数字经济提速贡献力量。 其中一个创新案例为跨国制造业头部企业推进的智能项目,堪称人工智能技术与企业业务深入融合的典型范例之一。中企通信团队凭借人工智能技术、大数据平台,为客户的全球供应链系统提供AI物料订单预测解决方案,实现降本增效,更计划在未来6个月把预测系统精准度提升至80%以上。该方案整合了市场动态、历史销售数据、季节性因素及宏观经济指标,运用机器学习算法进行市场需求波动预测。 叶汉忠先生补充道,“中信国际电讯希望继续作为桥梁与纽带,运用创新数码技术与更多法国企业共同探索在智能制造、智能零售、智能城市等领域的合作机会。” 智赋“一带一路”新成果 激发千行百业新动能 共建“一带一路”,关键是互联互通。中信国际电讯从“一带一路”倡议提出之初,就积极践行,始终坚持“走出去”和“引进来”相结合。除了不断拓展和优化自身全球ICT资源布局,更积极探索人工智能等新一代技术与云、网、安的深度融合,致力于成为“一带一路”倡议下的全球企业数智化合作伙伴,赋能千行百业的中资和外资企业的全球化发展之路。 目前,中信国际电讯在全球拥有近170个网络服务节点,覆盖全球五大洲、160个国家和地区,配合21座云平台、30个数据中心、3座全天候运营的安全运作中心(SOCs),连接全球600多家营运商伙伴,实现了强大的交付能力,有力地支撑了“服务在地,连接全球”的战略定位。 智赋“一带一路”的新成果,一方面体现在服务更多的中资企业出海,助力中车集团、中信戴卡[1]、蔚来汽车[2]、紫金矿业[3]、安东油田服务集团[4]等在内的知名中资企业,实现全球网络覆盖(尤其是“一带一路”沿线国家)、提升营运管理水平、实现降本增效、接轨前沿科技应用、拓展全球市场版图。另一方面,则是凭借在中国市场扎根二十多年的基础和布局,赋能更多外资企业,助力他们把科技潜能转化为业务价值,在中国市场行稳致远。 截至目前,中信国际电讯已赋能3,000多家企业“走出去”和“引进来”,更拥有超过4万多家当地企业客户。此外,在世界500强企业中,使用中信国际电讯服务的企业已超过200家。 “无论是中资企业出海,还是外资企业进入中国市场,都会与当地市场的发展,形成相互促进的良性局面。譬如,中信戴卡在北非摩洛哥建设的高端智能汽车铝制零部件生产基地项目,为当地提供就业超过1,800人;而以上海为北亚区总部的某法资美妆行业巨头,在我们的数字赋能之下,可以更好地辐射长三角地区的市场拓展和覆盖。这也很好地契合了长三角一体化发展需要。”骆嘉钊先生补充道。 相约H1馆B101展区 纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。以新一代人工智能为代表的数字技术,具有渗透性、替代性、协同性等技术经济特征,与千行百业的深度融合和创新应用,才能彰显其赋能产业升级和变革的价值。因此,中信国际电讯诚挚邀请,请来H1馆B101展区现场,与我们共同探索新一代数字技术与产业融合的丰富内涵和最新实践! 2024世界人工智能大会 - https://www.worldaic.com.cn/ 参考数据: [1] 客户案例|高质量网络服务护航中信戴卡“灯塔工厂”高质量发展(https://mp.weixin.qq.com/s/IOPZ0n2ZZLBuC4fbs3eNDg) [2] 智赋未来 行稳致远 — 中企通信赋能企业数字“一带一路”之走进蔚来圆满落幕!(https://mp.weixin.qq.com/s/W9mQ6I8cfaxQnghFKKKskw) [3] 矿产行业全球数字化案例|紫金矿业信息总监董文生:探索数字化实践路径引领有色矿业数字化转型(https://mp.weixin.qq.com/s/4dgdHDslfjizlx3WQPycnA) [4] CIO时代报道|安东油田服务集团许晓男:数智化转型助力能源行业全球化高质量发展(https://mp.weixin.qq.com/s/QYu0GC-21H0eHdIzr6bG7A)

关于中信国际电讯集团有限公司(股份代号:1883) 中信国际电讯集团有限公司于1997年在香港成立,并于2007年4月3日在香港联合交易所上市。中信国际电讯作为亚太最大的国际电讯枢纽之一,为全球运营商客户提供全面的国际电讯服务,并透过全资附属公司Acclivis Technologies and Solutions Pte. Ltd.,在东南亚提供一站式跨区域企业服务。 中信国际电讯全资附属公司中信国际电讯(信息技术)有限公司(「CPC」)为全球跨国企业客户和商业客户提供一站式信息及通讯解决方案,CPC是亚太区跨国企业及商业客户最可信赖的主要合作伙伴之一,同时透过附属公司中企网络通信技术有限公司,为中国内地大型企业及跨国商业客户提供全方位ICT服务。 中信国际电讯持有澳门电讯有限公司(「澳门电讯」)99%权益。澳门电讯是澳门主要的综合电讯服务供货商之一,亦是澳门唯一提供全面电讯和ICT服务的供货商,具市场领先地位,对澳门的持续发展举足轻重。本集团在全球22个国家和地区设有分支机构,拥有超过2,500位员工,全球网络节点近170个、业务覆盖达160个国家和地区,连接世界上600多家运营商,服务3,000多家跨国企业以及4万余家当地企业。 中国中信集团有限公司为一家总部设于中国的大型综合性跨国企业集团,是本公司的最终控股公司。 如欲索取更多数据,请浏览以下网址:www.citictel.com。 新闻垂询: 中信国际电讯

李凯雯小姐

电话:+852 3423 3168

电邮:sylviali@citictel.com 中信国际电讯CPC

Catherine Yuen

(852) 2170 7536

电邮:catherine.yuen@citictel-cpc.com



