复星兑付6亿美元债，未来15个月已无境外债券到期

香港, 2024年7月5日 - (亚太商讯) - 7月2日，复星国际(HKEX: 0656)成功兑付6亿美元的到期境外美元债，至此复星已完成今年所有境外债券的兑付，未来15个月内复星已无境外债券到期。

此次6亿美元债的成功兑付，是复星在2023年跨越债务墙后，进一步降低公开市场债务、优化负债结构，再次向市场展示其经营稳健和财务坚韧的体现。此外，复星与境内外主流银行保持长期稳定的合作关系，提高了对资产退出节奏的把握能力。复星国际于今年上半年也与近15家中外资银行筹组了不低于6亿美元的银团，据悉目前仍在绿鞋阶段，仍有银行进一步加入银团当中。

面对全球环境诸多挑战，复星一方面致力推行「瘦身健体，聚焦主业」的战略调整，退出一些非核心、非战略性资产，另一方面持续聚焦核心产业，优化资产组合，对于具备稳定现金流和利润增长潜力的业务，持续加码布局。据公开数据统计，自2022年以来，复星已经有序退出包括南钢、建龙股份、泛亚航运、AmeriTrust、Ageas及HAL等资产，已回笼几百亿现金。

近月退出的德国HAL项目，一度令市场颇为关注，除了为复星降低债务起到关键作用，目的都是持续优化资产组合，注重轻资产运营战略。通过此次HAL交易，市场看懂复星拥有一套「全球运营」+ 「价值兑现」可标准化、可复制、可持续的核心产业运营能力。复星有能力通过深度运营管理，支持HAL持续进行并购整合，协助HAL充分撬动全球化战略带来的优势资源，加快业务升级，使其资产价值持续提升。从数据来看，HAL交易价格高于历史投资总额，内部回报率达双位数。

复星近年持续有序退出非核心资产，一方面体现良好资产品质以及执行力；同时境内外获得大额信贷支持，也充分反映了境内外金融机构对复星信用状况的认可。今年5月30日，标普发表评级报告，确认复星国际的长期发行人及发行信用评级的稳定展望，总体基调积极正面。

标普此次在报告中充分肯定以往两年复星的积极行动和成就，预期其资产质量和信用质量保持稳定，且有望进一步提升。面对全球宏观局势仍然复杂下，复星依然能够维持标普国际评级机构信用指标稳定，正是得益于坚定推进聚焦主业的战略，持续发展的内生动力得到进一步加强。

除了银行及国际评级机构对复星的肯定外，花旗银行、瑞银、野村、方正、开源、安信国际证券等国内外投资机构也发表研究报告，看好复星坚定执行业务聚焦战略、实现投退平衡，均给予「买入」或「推荐」评级。安信国际证券更给予复星国际目标价7.5港元，较当前价格有78%的上涨空间。

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