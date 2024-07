Friday, 5 July 2024, 18:04 HKT/SGT Share: 复星兑付6亿美元债,未来15个月已无境外债券到期

香港, 2024年7月5日 - (亚太商讯) - 7月2日,复星国际(HKEX: 0656)成功兑付6亿美元的到期境外美元债,至此复星已完成今年所有境外债券的兑付,未来15个月内复星已无境外债券到期。 此次6亿美元债的成功兑付,是复星在2023年跨越债务墙后,进一步降低公开市场债务、优化负债结构,再次向市场展示其经营稳健和财务坚韧的体现。此外,复星与境内外主流银行保持长期稳定的合作关系,提高了对资产退出节奏的把握能力。复星国际于今年上半年也与近15家中外资银行筹组了不低于6亿美元的银团,据悉目前仍在绿鞋阶段,仍有银行进一步加入银团当中。 面对全球环境诸多挑战,复星一方面致力推行「瘦身健体,聚焦主业」的战略调整,退出一些非核心、非战略性资产,另一方面持续聚焦核心产业,优化资产组合,对于具备稳定现金流和利润增长潜力的业务,持续加码布局。据公开数据统计,自2022年以来,复星已经有序退出包括南钢、建龙股份、泛亚航运、AmeriTrust、Ageas及HAL等资产,已回笼几百亿现金。 近月退出的德国HAL项目,一度令市场颇为关注,除了为复星降低债务起到关键作用,目的都是持续优化资产组合,注重轻资产运营战略。通过此次HAL交易,市场看懂复星拥有一套「全球运营」+ 「价值兑现」可标准化、可复制、可持续的核心产业运营能力。复星有能力通过深度运营管理,支持HAL持续进行并购整合,协助HAL充分撬动全球化战略带来的优势资源,加快业务升级,使其资产价值持续提升。从数据来看,HAL交易价格高于历史投资总额,内部回报率达双位数。 复星近年持续有序退出非核心资产,一方面体现良好资产品质以及执行力;同时境内外获得大额信贷支持,也充分反映了境内外金融机构对复星信用状况的认可。今年5月30日,标普发表评级报告,确认复星国际的长期发行人及发行信用评级的稳定展望,总体基调积极正面。 标普此次在报告中充分肯定以往两年复星的积极行动和成就,预期其资产质量和信用质量保持稳定,且有望进一步提升。面对全球宏观局势仍然复杂下,复星依然能够维持标普国际评级机构信用指标稳定,正是得益于坚定推进聚焦主业的战略,持续发展的内生动力得到进一步加强。 除了银行及国际评级机构对复星的肯定外,花旗银行、瑞银、野村、方正、开源、安信国际证券等国内外投资机构也发表研究报告,看好复星坚定执行业务聚焦战略、实现投退平衡,均给予「买入」或「推荐」评级。安信国际证券更给予复星国际目标价7.5港元,较当前价格有78%的上涨空间。



