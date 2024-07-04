热烈祝贺中赣通信香港成功上市 成为算力基础设施第一股!

香港, 2024年7月4日 - (亚太商讯) - 中赣通信(集团)控股有限公司（「中赣通信」或「该集团」；股份代号：2545.HK）今日宣布，该公司股份在香港联合交易所有限公司主板开始买卖，股份代号为2545.HK。

公司于首个交易日交投活跃，充分彰显了投资者对集团发展前景的坚定信心，公司表达了明确的未来方向：「在未来，公司将继续贯彻全域发展战略和规模化战略，坚持创新精神，不断优化服务品质，致力于为客户提供更卓越的服务，同时积极履行社会责任，为社会创造更多价值。」

公司将以本次上市为契机，依托全球资本的力量，推动公司业务持续拓展，实现业绩的稳步增长。在取得优异业绩的同时，公司也将不忘初心，回馈社会，回报广大投资者的支持与信任。

关于中赣通信(集团)控股有限公司

中赣通信(集团)控股有限公司为总部位于中国江西省的知名综合服务提供商及软体开发商,专精于在中国提供电信基础设施服务及数位化解决方案服务。我们的客户主要为中国移动、中国电信、中国联通、中国广电、中国铁塔、中国铁路及各级市政单位等优秀市场合作伙伴。目前,本集团已将其业务扩展至中国25个省、直辖市及自治区。

本新闻稿由慧悦公共关系顾问集团有限公司代表中赣通信(集团)控股有限公司发布。

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