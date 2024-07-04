华邦科技委任张烈云先生为公司主席兼执行董事 丰富行业经验助力布局多元领域金融产业

香港, 2024年7月4日 - (亚太商讯) - 华邦科技控股有限公司（上市编号：3638，下称“本公司”，连同其附属公司统称“本集团”）董事（“董事”）会（“董事会”）欣然宣布，张烈云先生（下称“张先生”）获委任为本公司主席及执行董事，自 2024年7月2日起生效。

张烈云先生在金融服务行业拥有逾30年经验，是一位专注于证券投资、财富管理、资产管理及金融产品等方面的资深行业人士。他曾任中国雄愉金融集团有限公司的创办人、主席暨首席执行官，以及宝新金融集团有限公司（前称中国金洋控股有限公司）执行董事及宝新证券有限公司（前称分别为雄愉证券有限公司、中国银盛证券有限公司及中国金洋证券有限公司）的创办人、执行董事暨首席执行官。张先生的加盟将对华邦科技带来宝贵的专业知识和领导经验，进一步加强本公司的管理团队和战略发展。而截至公告日止，张先生合共持有本公司约29.3%股权，并通过其自持100%权益之Talent Virtue International Limited持有232,739,600股本公司股份，以及在其名下持有45,000,000股股份；是本公司重要股东之一。

近年，本集团锐意布局多元化金融产业，战略性平衡布局家族办公室、资产管理、证券、信贷融资、投资移民、国际教育、地产投资及大湾区发展研究院等多方面领域，在香港特区政府大力推动家族办公室业务发展的背景下，集团也大幅加强对旗下家族办公室业务的发展力度。张先生深耕金融管理领域多年，其丰富的行业领导经验、专业知识及人脉资源等优势，可给予公司更多前瞻性视角，牢抓市场机遇，为公司战略布局提供关键性决策。在其领导下本集团将有望进一步实现成为头部资产管理和综合金融服务平台之目标。

华邦科技控股有限公司董事会对于成功委任张烈云先生为公司主席及执行董事深感荣幸振奋，相信凭借其行业经验及前瞻决策能力，可带领华邦科技走向新高地。华邦科技在刚公布之2023至2024财年业绩成功扭亏为盈，为市场和行业带来了积极讯号，也证实本集团多元业务模式的稳健盈利能力。展望未来，在新任主席的带领下，公司能提升业务竞争力，为股东、投资者及客户带来利益回报。

有关华邦科技控股有限公司（股份代号：3638.HK）

华邦科技控股有限公司（股份代号:3638.HK）是一家从事多元化业务的企业集团，业务范围涵盖金融及专业服务、电子产品贸易及食品供应链等。

本集团的金融业务网络更已遍及大中华以至亚太其他国家，旗下家族办公室业务发挥香港作为国际金融中心的优势，与全球首屈一指的金融服务机构合作，提供资产管理、财富管理及专业服务综合解决方案。集团旗下子公司已取得证监会的注册机构牌照，联营公司亦已取得保监会及积金局中介人牌照。本集团致力打造涵盖多牌照的一站式金融服务平台，为客户提供全方位的金融及专业服务。

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