金涌投资：拟战略收购三大优质资产

香港, 2024年7月3日 - (亚太商讯) - 金涌投资(股份代码:01328.HK)发布公告,2024年6月28日,旗下全资附属公司与弘毅集团旗下全资附属公司签署Feasible Result、USFL及TechStar三份协议,计划以总价约3800万美元收购弘毅集团三大优质资产。 Feasible Result待售股份代价2,600万美元。完成交易后金涌投资将间接持有Feasible Result的30%。Feasible Result间接拥有上海利丰的100%股权,上海利丰为利丰广场的注册拥有人。利丰广场由香港冯氏集团和弘毅集团携手打造,地处上海科创高地漕河泾开发区核心地带,园区定位充分契合上海构建“3+6”新型产业体系规划,现已成为聚焦人工智能 + 时尚产业的活力社区,成功吸引一批科技及新经济公司入驻。 USFL待售股份代价500万美元。完成交易后金涌投资将间接持有USFL的32%,USFL唯一资产为90.8万股艾棣维欣股份且无任何负债。艾棣维欣是中国领先的生物科技企业,2023年2月在新三板上市(股份代码:874055),主营业务为基于其抗原技术平台、佐剂技术平台及药物递送技术平台,开发和生产创新疫苗和药物。艾棣维欣研发的RSV疫苗是中国境内研发进展最快的产品之一,预计2024年完成II期临床试验。 TechStar待售股份及待售认股权证总代价为687.7万美元。TechStar是一家在香港联交所上市的特殊目的收购公司(SPAC),专注于收购中国新经济领域的高增长企业(股份及权证代码分别为7855和4855)。项目成功De-spac后,将为TechStar带来潜在价值增长机会。 金涌投资董事(不包括独立非执行董事)认为,此次战略收购资产从弘毅集团现有投资中仔细挑选确定,品质优良且条款有利,能有效提升金涌投资的资本基础及市场估值。未来,股东可预期弘毅集团会进一步以有利条款注入优质资产,进一步助力金涌投资的股价及市场表现。 金涌投资有限公司(1328.HK)

