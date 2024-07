Thursday, 4 July 2024, 11:30 HKT/SGT Share:

来源 The Executive Centre 德事庆祝成为亚洲领先优质灵活办公专家三十周年 - 三十年来持续提供各种创新的优质办公解决方案

- 坚持不懈地提供卓越的服务及以客户为中心的产品

- 凭借其市场领导者的地位,并作为会员值得信赖的合作伙伴,德事将继续积极发展

香港, 2024年7月4日 - (亚太商讯) - 德事是领先的优质灵活办公空间供应商,为亚太和中东地区的36个城市的4.8 万多名企业会员提供服务,今年将庆祝成立30周年。在过去的30年里,德事已成为值得信赖的合作伙伴,为各种规模的企业提供一流的设施、卓越的服务、推动创新、和保持顶级品质。 德事创始人及首席执行官Paul Salnikow先生表示:“我们非常荣幸能够实现这项超凡成就。我们的会员遍布多个地区,在支持这些企业的发展过程中,我们扮演着不可或缺的重要角色。三十年来,我们一直坚定不移地致力为会员提供各项不可或缺的工具、资源和个性化支持,帮助他们在快速变化和复杂的商业环境中蓬勃发展。我们非常自豪能够与许多世界顶尖企业合作,有83%会员属于跨国公司,17%为高净值中小企业。” 自1994年创立以来,德事已由一家初创公司发展成为亚太区最大的灵活办公空间供应商之一,设有超过200 个据点。年度收入高达3.15亿美元,复合年均增长率(Compound Average Growth Rate,CAGR)达 18%。 适逢公司成立30周年,德事将举行一系列志庆活动,包括客户答谢会、主题论坛和社区外展活动。为升会员的用户体验及纪念这喜庆时刻,德事也更新了MyTEC APP,进一步增强其优质的产品和附加服务。 在庆祝30周年的卓越成就之际,德事会继续保持其于优质办公空间行业的领先地位,致力为其全球会员提供一流的服务和设施。展望未来,TEC将带着清晰的愿景,迈向持续扩张和成功。 德事簡介 德事是亚洲高端服务式办公室专家,在1994年于香港创立,至今在16个国家和地区的36个城市设有超过200家商务中心,成为亚洲第三大的服务式办公室集团。 德事专为目标宏大的专业人士和业界领袖服务,他们寻找的不仅是办公空间,更是能够帮助他们成就事业的地方。中心为企业塑造推动业务成功的办公环境,全球网络横跨大中华地区、东南亚、北亚、南亚、斯里兰卡、中东和澳大利亚,并锐意走得更远、发展得更快。每家商务中心也位置优越,现代办公设施一应俱全,尽应会员所需。德事与会员携手见证每一个里程碑和重要成就,协助有志之士迈向成功。 由私人拥有的德事总部设于香港,提供优质的私人和共享办公空间、商务行政服务和会议设施,满足各个业务所需。 如要了解详情,请浏览 www.executivecentre.com 媒体问询,请联络:

富捷思国际

林素心

Kitty.Lam@fgsglobal.com / +852 6306 8851



话题 Press release summary



部门 Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network