方舟云康招股进行中：中国最大慢病管理平台 投资价值有望不断释放

香港, 2024年7月4日 - (亚太商讯) - 慢病是威胁人类健康的主要疾病类型之一,也是全球疾病预防与控制的重点领域。随着老龄化的加剧,迭加环境污染以及不规律的生活方式等因素影响,中国慢病患者数量不断增加,为慢病管理企业提供了广阔的发展机遇。 为更好地抓住行业发展契机,通过资本市场的力量继续壮大规模和实力,近日,中国慢病管理行业的知名企业——方舟云康赴港上市,目前正在港股招股进行中,距离上市咫尺之遥。 拥有全方位线上慢病管理平台 业绩表现亮眼 据悉,方舟云康是中国慢病管理行业中的头部企业,专注于慢病管理。自成立以来,凭借全面的业务布局和雄厚的技术实力,方舟云康围绕慢病管理,构建起覆盖行业参与者的全方位线上慢病管理平台,实现从医疗服务、药品服务到慢病管理的互联网医疗服务闭环,并建立了稳固的行业地位。以2023年平均月活跃用户计,公司是中国最大的线上慢病管理平台,在大健康细分赛道独占鳌头。 受益业务规模的不断扩大以及优质的服务,方舟云康于近年来取得了亮眼的业绩表现。据招股书披露,2021年至2023年,公司的收入分别为人民币17.59亿元、22.04亿元及24.34亿元,复合年增长率达17.7%,业绩增长潜力十足。 此外,方舟云康在近年来积累了庞大、忠诚的用户群体。据招股书披露,截至2023年12月31日,公司旗下平台拥有约4,270万名注册用户,平均拥有约840万名月活跃用户。 从行业方面来看,受惠于线上处方药销售监管环境利好及为促进医疗资源更有效分配而建立的分级医疗制度,中国线上慢病管理服务市场拥有巨大增长潜力。根据灼识咨询的资料,按销售收入计算,中国线上医疗保健零售及服务市场规模由2015年的人民币61亿元大幅增长至2023年的人民币3,304亿元,并预计将于2023年至2030年按26.6%的复合年增长率进一步增加至人民币17,229亿元,行业发展空间十分广阔。 港股市场显著回暖 有望获得投资者广泛青睐 从市场角度来看,2024年以来,港股市场持续振荡走高,恒生指数自年初开始止跌企稳,其后迎来一波强势上涨,从4月19日的16246点迅速升至5月20日的19636点,累计反弹20.8%,伴随着今年港股反弹,特别是4月以来的大涨,港股IPO亦开始回暖,新股认购情绪逐渐回升,赚钱效应显现。 从新股认购,新股首日表现等方面来看,香港IPO市场回暖信号频现。2024年上半年,有超过90%的香港新股获得超额认购,平均超额认购倍数为196,同比增加20倍以上。新股首日表现方面,2024上半年,香港新股平均首日平均回报为24%,高于去年同期的1%。五月以来,新股首日表现更加亮眼,近六成的新股回报率超过两位数。 在市场回暖及业绩的双重支撑之下,方舟云康凭借优质、稀缺的科学管理平台,以及前瞻性的战略布局,一直走在行业的最前沿,在市场竞争中独树一帜。未来,公司将积极把握万亿市场的机遇,逐步扩大业务规模,增强盈利能力,相信上市后的方舟云康,将受到投资者的广泛青睐,持续释放投资价值。



