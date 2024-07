Thursday, 4 July 2024, 10:01 HKT/SGT Share: 中国最大线上慢病管理平台方舟云康冲刺港股 打通慢病管理的「任督二脉」 推动行业长期成长

香港, 2024年7月4日 - (亚太商讯) - 在规模极其庞大的中国医疗行业,对高血压、慢性呼吸系统疾病、糖尿病及乙型肝炎等常见慢性疾病的管理,成为不可或缺的刚性需求,也因此衍生出巨大的市场空间。根据灼识咨询的资料,慢性疾病管理支出占中国医疗总支出的比例持续上升,其于2023年已达到77.7%,预计将继续增加并于2030年达至80.2%。 然而,尽管消费者对慢病管理服务的需求及开支在激增,但优质医疗资源在中国仍然具有较大的稀缺性,且分布亦不均衡,让慢病管理呈现出结构性分化的特征。在以用户需求为核心的移动互联网时代,方舟云康控股有限公司精准把握慢病管理市场的痛点,以线上为切入口,成功打造出知名慢病管理服务品牌「方舟健客」,目前公司已建立全方位线上慢性疾病管理平台,形成规模效应并成长为大健康细分赛道龙头企业,拥有稳固的行业领先地位。 技术驱动 持续强化平台能效 方舟云康是中国互联网保健行业的先驱之一,始终锚定慢病管理这一战略重点,以H2H服务平台与线上零售药店为业务双引擎,通过技术驱动,务实鼎新,在医疗生态系统中占据了独一无二的优势位置。根据灼识咨询的资料,以2023年平均月活跃用户计,公司是中国最大的线上慢性疾病管理平台。 为持续增进运营效率,提高客户满意度,方舟云康不但在技术开发方面专注于开发由人工智能辅助的智能技术,注重快速原型设计和迭代,也在其H2H服务平台上采用各种技术,将降本增效落到实处,取得了肉眼可见的成果。公司已开发人工智能医疗助手,于往绩记录期为约65.7%的咨询提供协助。在人工智能医生助手的帮助下,客户服务人员每人每天处理的订单数量由2019年首次推出人工智能医生助手时的67.3笔增加至2023年的366.2笔,五年复合年增长率为52.7%。 与此同时,方舟云康实施「准时制」库存管理策略,推出了智能供应链管理系统,利用强大的数据分析能力,在优化订单完成率的基础上,让公司的仓库效率也得到提升。根据灼识咨询的资料,于2023年,方舟云康的库存周转天数为24.6天,乃显著低于同年中国大多数其他线上医药零售商。自智能供应链管理系统推出以来,截至2023年12月31日,公司购买的SKU的采购成本下降59.4%。 用户高粘性 顺行业东风乘势而上 智能技术的应用、有效的智能供应链管理,为方舟云康的运营效率提供了坚实保障,也收获了大量活跃且粘性高的用户,留存率、复购率及付费意愿均表现理想。 数据显示,于2021年、2022年及2023年,方舟云康的用户平均留存率分别为77.3%、78.7%及79.0%,处较高水平,而同期行业平均值约30%至35%;平台的重复购买率分别为82.0%、83.3%及84.2%,亦高于相应年度的行业平均水平。于2023年,公司的注册医生的平均留存率约为93.2%。 不仅如此,使用H2H服务平台的患者,其付费意愿也较为强烈。于2021年、2022年及2023年,方舟云康实现了较高的每名付费用户消费,分别为人民币766.3元、626.7元及558.9元,高于同期行业平均水平。于2023年,公司的H2H服务平台活跃用户至付费用户的转化率为36.2%,带来了稳定的收入来源。 放眼中国慢病管理市场,按商品交易总额计,其整体规模预期将于2023年至2030年按复合年增长率10.5%持续增长,于2030年达到人民币155,358亿元。在如此广袤的万亿蓝海中,方舟云康已经充分运用技术的力量,打通「任督二脉」,用高运营效率和高用户满意度,证明了自己的龙头实力。在双业务引擎的拉动下,公司自身造血能力强劲,沿着内生增长的轨迹,其长期成长性将逐步展露。



话题 IPO



