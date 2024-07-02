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Wednesday, 3 July 2024, 11:11 HKT/SGT
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来源 LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
利福国际宣布完成启德项目再融资

香港, 2024年7月3日 - (亚太商讯) - 利福国际集团有限公司（「利福国际」）欣然宣布于2024年6月28日成功签订78.5亿港元五年期贷款及循环信贷融资（「新融资」）。新融资旨在为发展集团位于启德东九龙的零售商业综合项目（名为「双子汇 (The Twins)」）的现有69.5亿港元项目贷款融资进行再融资。是次自行安排的再融资得到12间金融机构（包括现有融资项下的所有贷款人）的极大兴趣和支持。

利福国际执行董事刘今蟾女士就新融资表示：「是次自行安排再融资（融资额度由69.5亿港元增至78.5亿港元）得到的成功是贷款人对利福国际管理层及香港零售市场未来前景投下信心一票的证明。」

刘女士补充：「设于双子汇内全港第二间全规模之崇光百货店将于今年9月中旬开业，为双子汇的启航揭开序幕。我们对可以将业务扩充至铜锣湾基地以外地区及服务启德社区感到兴奋，并将引入更多品牌、更多休闲生活及娱乐产品的选择，为东九龙客户带来多姿多彩的生活体验。」

刘女士总结指：「虽然目前经营环境挑战重重，集团仍然对香港未来充满信心。随着香港加快融入大湾区，本地经济及零售业将在长远上具有巨大增长潜力。」

关于利福国际

利福国际是香港具有领导地位的百货运营商。集团位于铜锣湾的日式崇光百货旗舰店是香港最大的百货店，提供舒适惬意的购物环境，货品从生活日常必需品至奢侈品，甚至美妍中心等个人护理服务，品牌选择应有尽有，体现着集团“一站式购物”的理念。

传媒查询
电邮: info@lifestylehk.com.hk 



话题 Loans & Financing

部门 消费者
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