传承教育全年纯利升37% 教育业务续强力增长

香港, 2024年7月2日 - (亚太商讯) - 香港具领导地位的综合教育服务提供者传承教育集团有限公司（「传承教育」或「集团」）（香港交易所股份代号：8195）欣然公布截至2024年3月31日止（「期内」）之年度的经审核综合业绩。 集团收益由截至2023年3月31日止年度的约237.25百万港元增加至截至2024年3月31日止约284.60百万港元，增幅约为20.00%; 股东应佔溢利录得4559.8万元，按年升36.6%; 除税前溢利5807.3万元，升33.9%。 期内财商及投资教育业务及私立辅助教育业务表现强劲，续为集团收益增长主动力。

业绩亮点：



「财商及投资教育业务」及「私立辅助教育业务」表现强劲 推动集团收益持续增长

期内，于财商及投资教育业务方面，若干课程已完成的课程已取得优秀成果，并已产生收益约184.0百万港元，较上一财政年度约161.7百万港元增长约13.8%，占总收益约64.7%。 就「私立辅助教育业务」而言，私立辅助教育服务作为常规学校教育的补充，可帮助学生加深其对课堂所学知识的理解，提升其学业成绩且有助于彼等更好地准备应对公开考试。 私立辅助教育服务（尤其是面向当地中学生所开设者）于香港需求旺盛。 于2024年3月31日，位于铜锣湾、九龙湾、太子、荃湾及旺角的教育中心均已取得香港教育局颁发的「学校临时注册证明书」。 期内私立辅助教育业务亦取得令人鼓舞的业绩，已产生收益约97.3百万港元及录得溢利约10.6百万港元，较上一个财政年度分别增加约38.2%及51.8%。 私立辅助教育业务占总收益约34.2%。

其他业务审慎经营 静观市场变化

原设备制造业务消费市场的服装板块于近年一度陷入低迷状态，惟集团目前并无有关出售、终止或缩减业务。 展望未来，集团将通过多元化原设备制造业务的服务范围继续专注于拓展客户群体。

零售业务方面，集团已就重组销售网络采取审慎态度，旨在满足消费者的网上购物偏好的转变，同时尽量降低经营成本。 集团将密切监察消费者行为，并继续进行推广活动。

放债业务于期内带来利息收入约2.9百万港元，未来将继续评估其风险管理措施并确保长远而言在回报与风险之间取得适当平衡。

至于物业投资业务方面，集团将继续于香港及亚太地区内的物业市场寻求资产增值及现金流回报的机会。

传承教育主席兼执行董事袁裕深先生表示：「期内教育业务收入增长令人鼓舞，透过提供多元化及优质的财商及投资教育课程，助客户提升自我财富管理能力，课程甚受欢迎。 未来，集团将投入资源以扩大市场份额，及致力扩大客源，提升集团的财务表现。 亦会积极寻求潜在投资机会以进一步提升股东的价值。 」

关于传承教育集团有限公司

传承教育集团有限公司（香港交易所股份代号：8195），是香港具领导地位的综合教育服务提供商，致力为香港及亚洲区的青少年及成人提供优质卓越、多元化的教育服务。 集团主营业务包括「财商及投资教育业务」及「私立辅助教育业务」及不同类型的兴趣班课程。 于香港拥有10间教育中心，分布于铜锣湾、九龙湾、太子、旺角、荃湾、尖沙咀及观塘，以一流的专业教学团队，配合领先市场的信息科技配套，为学员提供上佳的学习体验。

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